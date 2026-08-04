AFP
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'Barca harus menunjukkan bahwa mereka menginginkan saya' - Ferran Torres ajukan tantangan kontrak kepada Barcelona di tengah rumor transfer PSG
Torres memberi tekanan kepada petinggi Barcelona
Torres membuat pernyataan penting terkait masa depan jangka panjangnya di klub, dengan menaruh beban tanggung jawab kepada jajaran petinggi Barcelona untuk memulai negosiasi kontrak. Berbicara dalam tur pramusim klub di Amerika Serikat, pemain Spanyol berusia 26 tahun itu blak-blakan soal situasinya, dengan mengisyaratkan bahwa ia sedang menunggu sinyal yang jelas dari para direktur klub bahwa dirinya tetap menjadi bagian fundamental dari proyek olahraga mereka ke depan.
Dalam wawancara dengan Sportico seperti dilaporkan oleh Mundo Deportivo, Torres ditanya secara langsung mengenai kemungkinan menandatangani kontrak baru dengan raksasa Catalan tersebut. "Barca harus menunjukkan mereka menginginkan saya. Mereka bisa datang dan bernegosiasi, dan pada akhirnya, semuanya akan dibicarakan," ujar Torres.
- Getty Images
Kaitan dengan PSG dan kekaguman dari luar
Paris Saint-Germain santer dikaitkan dengan kepindahan penyerang serbabisa itu saat mereka berupaya memperkuat opsi serangan mereka sendiri. Juara Ligue 1 itu dikabarkan memantau situasinya dengan saksama, dan sang pemain sendiri tampak tersanjung dengan perhatian dari peminat berprofil tinggi tersebut.
Menanggapi rumor yang mengaitkannya dengan kepindahan ke Parc des Princes, Torres mengakui bahwa minat dari luar negeri menjadi dorongan kepercayaan diri, meski prioritas utamanya untuk saat ini tetap tidak berubah. "Setiap kali tim-tim ini menginginkan Anda, itu adalah sesuatu yang baik," ujar Torres.
Keamanan kontrak memberikan ruang bernapas
Terlepas dari kebisingan dari luar dan tantangan yang telah ia lontarkan kepada jajaran direksi Barcelona, Torres berada dalam posisi yang relatif kuat karena durasi kontraknya saat ini. Tidak seperti pemain lain yang mungkin dipaksa mengambil keputusan karena kontraknya akan habis, pemain asal Valencia itu merasa memiliki kemewahan waktu untuk mengevaluasi pilihannya dengan cermat.
Ia menegaskan bahwa kontraknya saat ini memungkinkannya tetap memegang kendali atas masa depannya sendiri, terlepas dari apa pun yang dispekulasikan. "Saya punya kontrak dengan Barça. Memang benar bahwa dalam sepak bola Anda tidak pernah tahu apa yang bisa terjadi, tetapi hal baiknya adalah, karena saya punya kontrak, saya bisa menunggu dan memutuskan sendiri," pungkasnya.
- Getty Images
Jalan ke depan bagi Torres di Camp Nou
Saat Barcelona melanjutkan persiapan mereka untuk kampanye domestik dan Eropa yang akan datang, fokus tak terelakkan akan kembali ke lapangan. Namun, klub kini harus memutuskan apakah akan memenuhi tuntutan Torres untuk mendapatkan bukti kepercayaan atau berisiko situasi ini menjadi gangguan seiring musim berjalan. Untuk saat ini, Torres fokus pada tugas yang ada di Amerika Serikat, tetapi ia sudah menegaskan bahwa kesetiaan jangka panjangnya kepada Barcelona bergantung pada seberapa besar klub bersedia berjuang untuk mempertahankannya dalam seragam mereka pada tahun-tahun mendatang, serta mengevaluasi semua opsi yang tersedia sebelum sepenuhnya berkomitmen pada proyek Hansi Flick untuk musim 2026-27, terutama mengingat ketertarikan dari klub-klub raksasa Eropa lainnya.
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