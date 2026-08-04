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FBL-ESP-LIGA-BARCELONA-REAL MADRIDAFP
Donny Afroni

Diterjemahkan oleh

'Barca harus menunjukkan bahwa mereka menginginkan saya' - Ferran Torres ajukan tantangan kontrak kepada Barcelona di tengah rumor transfer PSG

Transfers
F. Torres
Barcelona
LaLiga

Ferran Torres mengirim pesan yang jelas dan penuh penegasan kepada jajaran petinggi Barcelona terkait masa depannya di Spotify Camp Nou. Berbicara dalam tur pramusim klub di Amerika Serikat, penyerang internasional Spanyol itu menegaskan bahwa klublah yang harus membuktikan seberapa besar mereka menghargai keberadaannya di skuad.

  • Torres memberi tekanan kepada petinggi Barcelona

    Torres membuat pernyataan penting terkait masa depan jangka panjangnya di klub, dengan menaruh beban tanggung jawab kepada jajaran petinggi Barcelona untuk memulai negosiasi kontrak. Berbicara dalam tur pramusim klub di Amerika Serikat, pemain Spanyol berusia 26 tahun itu blak-blakan soal situasinya, dengan mengisyaratkan bahwa ia sedang menunggu sinyal yang jelas dari para direktur klub bahwa dirinya tetap menjadi bagian fundamental dari proyek olahraga mereka ke depan.

    Dalam wawancara dengan Sportico seperti dilaporkan oleh Mundo Deportivo, Torres ditanya secara langsung mengenai kemungkinan menandatangani kontrak baru dengan raksasa Catalan tersebut. "Barca harus menunjukkan mereka menginginkan saya. Mereka bisa datang dan bernegosiasi, dan pada akhirnya, semuanya akan dibicarakan," ujar Torres.



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  • Ferran Torres of FC Barcelona celebrates scoringGetty Images

    Kaitan dengan PSG dan kekaguman dari luar

    Paris Saint-Germain santer dikaitkan dengan kepindahan penyerang serbabisa itu saat mereka berupaya memperkuat opsi serangan mereka sendiri. Juara Ligue 1 itu dikabarkan memantau situasinya dengan saksama, dan sang pemain sendiri tampak tersanjung dengan perhatian dari peminat berprofil tinggi tersebut.

    Menanggapi rumor yang mengaitkannya dengan kepindahan ke Parc des Princes, Torres mengakui bahwa minat dari luar negeri menjadi dorongan kepercayaan diri, meski prioritas utamanya untuk saat ini tetap tidak berubah. "Setiap kali tim-tim ini menginginkan Anda, itu adalah sesuatu yang baik," ujar Torres.

  • Keamanan kontrak memberikan ruang bernapas

    Terlepas dari kebisingan dari luar dan tantangan yang telah ia lontarkan kepada jajaran direksi Barcelona, Torres berada dalam posisi yang relatif kuat karena durasi kontraknya saat ini. Tidak seperti pemain lain yang mungkin dipaksa mengambil keputusan karena kontraknya akan habis, pemain asal Valencia itu merasa memiliki kemewahan waktu untuk mengevaluasi pilihannya dengan cermat.

    Ia menegaskan bahwa kontraknya saat ini memungkinkannya tetap memegang kendali atas masa depannya sendiri, terlepas dari apa pun yang dispekulasikan. "Saya punya kontrak dengan Barça. Memang benar bahwa dalam sepak bola Anda tidak pernah tahu apa yang bisa terjadi, tetapi hal baiknya adalah, karena saya punya kontrak, saya bisa menunggu dan memutuskan sendiri," pungkasnya.

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  • FERRAN TORRES LAMINE YAMAL BARCELONAGetty Images

    Jalan ke depan bagi Torres di Camp Nou

    Saat Barcelona melanjutkan persiapan mereka untuk kampanye domestik dan Eropa yang akan datang, fokus tak terelakkan akan kembali ke lapangan. Namun, klub kini harus memutuskan apakah akan memenuhi tuntutan Torres untuk mendapatkan bukti kepercayaan atau berisiko situasi ini menjadi gangguan seiring musim berjalan. Untuk saat ini, Torres fokus pada tugas yang ada di Amerika Serikat, tetapi ia sudah menegaskan bahwa kesetiaan jangka panjangnya kepada Barcelona bergantung pada seberapa besar klub bersedia berjuang untuk mempertahankannya dalam seragam mereka pada tahun-tahun mendatang, serta mengevaluasi semua opsi yang tersedia sebelum sepenuhnya berkomitmen pada proyek Hansi Flick untuk musim 2026-27, terutama mengingat ketertarikan dari klub-klub raksasa Eropa lainnya.

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