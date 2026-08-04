Torres membuat pernyataan penting terkait masa depan jangka panjangnya di klub, dengan menaruh beban tanggung jawab kepada jajaran petinggi Barcelona untuk memulai negosiasi kontrak. Berbicara dalam tur pramusim klub di Amerika Serikat, pemain Spanyol berusia 26 tahun itu blak-blakan soal situasinya, dengan mengisyaratkan bahwa ia sedang menunggu sinyal yang jelas dari para direktur klub bahwa dirinya tetap menjadi bagian fundamental dari proyek olahraga mereka ke depan.

Dalam wawancara dengan Sportico seperti dilaporkan oleh Mundo Deportivo, Torres ditanya secara langsung mengenai kemungkinan menandatangani kontrak baru dengan raksasa Catalan tersebut. "Barca harus menunjukkan mereka menginginkan saya. Mereka bisa datang dan bernegosiasi, dan pada akhirnya, semuanya akan dibicarakan," ujar Torres.







