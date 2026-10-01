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Barca buka suara! Barcelona merespons setelah Real Madrid menyerahkan bukti kasus Negreira yang 'cukup besar' kepada UEFA
Barcelona bantah klaim soal penyelidikan baru UEFA
Ketegangan yang telah berlangsung lama antara dua klub terbesar Spanyol mencapai titik didih baru setelah konfirmasi UEFA bahwa mereka telah menerima sejumlah besar dokumen dari Real Madrid. Dokumen tersebut berkaitan dengan penyelidikan yang sedang berlangsung terkait pembayaran yang dilakukan Barcelona kepada Jose Maria Enriquez Negreira, mantan wakil presiden Komite Teknis Wasit Spanyol. Sebagai bantahan cepat, Barcelona mengeluarkan pernyataan untuk memastikan narasi seputar kasus ini tetap akurat.
"UEFA belum membuka berkas baru apa pun terhadap FC Barcelona," demikian pernyataan klub, menanggapi spekulasi media baru-baru ini yang menyebut penyelidikan tersebut telah diperluas atau dimulai kembali. Klub menjelaskan bahwa proses itu tetap terkait dengan penyelidikan awal yang dimulai pada 2023, yang membuat dua inspektur ditunjuk untuk memeriksa transaksi keuangan klub pada masa lalu. Menurut petinggi Camp Nou, situasi saat ini hanyalah kelanjutan dari prosedur yang telah tetap aktif selama lebih dari satu tahun.
- AFP
Respons terhadap dokumentasi Real Madrid
Real Madrid telah vokal mengenai "tingkat keseriusan yang luar biasa" dari tuduhan tersebut, dengan mendorong "kecepatan maksimum" dalam penyelesaian kasus ini. Namun, Barcelona mengecilkan dampak dari pengajuan terbaru Madrid kepada badan pengatur tersebut. Klub itu mencatat bahwa pernyataan UEFA hanya "mengonfirmasi penerimaan dokumentasi yang diajukan oleh Real Madrid dan bahwa para penyelidik akan mengevaluasinya dalam kerangka penyelidikan yang sudah ada."
Klub asal Catalunya itu menyoroti bahwa bahasa resmi yang digunakan UEFA merujuk pada peninjauan yang "sedang berlangsung", bukan ancaman hukum baru. Pernyataan mereka berlanjut: "Oleh karena itu, pernyataan itu tidak mengumumkan pembukaan, pembukaan kembali, atau pengaktifan kembali berkas apa pun, juga tidak memuat penilaian apa pun mengenai substansi atau nilai dari dokumentasi yang diberikan." Barcelona meyakini tekanan yang diberikan rival mereka tidak mengubah realitas hukum mendasar dari penyelidikan yang sedang berlangsung saat ini.
Kerja sama hukum dan proses hukum di Spanyol
Klub itu tetap bersikeras bahwa mereka telah sepenuhnya transparan sepanjang proses ini dan akan terus bekerja sama dengan badan-badan pengatur sepak bola. Barcelona mencatat bahwa mereka hingga kini belum diberi akses terhadap rincian spesifik dari dokumen yang diserahkan oleh Madrid. "Klub selalu memenuhi semua persyaratan mereka. Berkas ini belum dibuka kembali, karena tidak pernah ditutup," tegas klub itu dalam komunikasi resminya. Perkembangan terbaru ini terjadi di tengah meningkatnya ketegangan hukum antara dua rival tersebut, dengan pengadilan Madrid menetapkan sidang konsiliasi wajib pada 25 November 2026 untuk gugatan pencemaran nama baik Barcelona terhadap presiden Real Madrid Florentino Perez atas klaimnya soal "korupsi sistemik" dan gelar La Liga yang "dicuri" - sebuah sengketa di mana Barca menuntut pencabutan penuh secara terbuka dengan ancaman gugatan pidana formal.
Selain itu, Barca menekankan bahwa hasil akhir dari investigasi UEFA kemungkinan besar akan ditentukan oleh proses pidana paralel yang saat ini berlangsung dalam sistem peradilan Spanyol. Mereka menambahkan: "Merupakan kewenangan para penyelidik untuk menentukan tindakan yang mereka anggap tepat terkait dokumentasi ini. Hingga saat ini, mereka belum mengajukan permintaan baru apa pun kepada FC Barcelona dan juga belum meneruskan pengaduan Real Madrid kepada Klub. Ketika mereka melakukannya, Klub akan merespons dengan semestinya, seperti yang telah dilakukan hingga saat ini."
- Getty Images Sport
Dampak pada kelayakan tampil di kompetisi Eropa
Pernyataan itu ditutup dengan menegaskan bahwa berkas tersebut "tunduk pada apa yang diputuskan dalam proses pidana yang sedang berjalan di Spanyol dan akan terus berada di dalamnya". Untuk saat ini, tim asuhan Hansi Flick tetap fokus di lapangan, sementara departemen hukum klub bersiap menangani perkembangan lebih lanjut yang muncul dari pengajuan Madrid. Pertarungan di pengadilan, seperti halnya yang terjadi di atas lapangan, tidak menunjukkan tanda-tanda akan mencapai penyelesaian damai dalam waktu dekat.
Respons resmi Barcelona datang dengan cepat setelah pernyataan yang dirilis Real Madrid, di mana klub ibu kota itu mengumumkan: "UEFA telah mengonfirmasi penerimaan atas pengaduan yang diajukan oleh Real Madrid C.F. dan kelanjutan penyelidikan terkait pembayaran yang dilakukan selama dua dekade terakhir oleh F.C. Barcelona kepada mantan wakil presiden Komite Teknis Wasit. Pengaduan yang diajukan oleh klub kami mencakup dokumentasi dan bukti yang luas mengenai peristiwa dengan tingkat keseriusan yang luar biasa, yang secara langsung memengaruhi integritas kompetisi dan kepercayaan terhadap sistem perwasitan."
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