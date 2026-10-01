Barca buka suara! Barcelona merespons setelah Real Madrid menyerahkan bukti kasus Negreira yang 'cukup besar' kepada UEFA

Klub itu tetap bersikeras bahwa mereka telah sepenuhnya transparan sepanjang proses ini dan akan terus bekerja sama dengan badan-badan pengatur sepak bola. Barcelona mencatat bahwa mereka hingga kini belum diberi akses terhadap rincian spesifik dari dokumen yang diserahkan oleh Madrid. "Klub selalu memenuhi semua persyaratan mereka. Berkas ini belum dibuka kembali, karena tidak pernah ditutup," tegas klub itu dalam komunikasi resminya. Perkembangan terbaru ini terjadi di tengah meningkatnya ketegangan hukum antara dua rival tersebut, dengan pengadilan Madrid menetapkan sidang konsiliasi wajib pada 25 November 2026 untuk gugatan pencemaran nama baik Barcelona terhadap presiden Real Madrid Florentino Perez atas klaimnya soal "korupsi sistemik" dan gelar La Liga yang "dicuri" - sebuah sengketa di mana Barca menuntut pencabutan penuh secara terbuka dengan ancaman gugatan pidana formal.

Selain itu, Barca menekankan bahwa hasil akhir dari investigasi UEFA kemungkinan besar akan ditentukan oleh proses pidana paralel yang saat ini berlangsung dalam sistem peradilan Spanyol. Mereka menambahkan: "Merupakan kewenangan para penyelidik untuk menentukan tindakan yang mereka anggap tepat terkait dokumentasi ini. Hingga saat ini, mereka belum mengajukan permintaan baru apa pun kepada FC Barcelona dan juga belum meneruskan pengaduan Real Madrid kepada Klub. Ketika mereka melakukannya, Klub akan merespons dengan semestinya, seperti yang telah dilakukan hingga saat ini."