Seperti yang dikonfirmasi Presiden Joan Laporta dalam sebuah wawancara dengan stasiun radio RAC1 setelah terpilih kembali, pria berusia 61 tahun itu akan segera menandatangani kontrak baru hingga 2028; kontrak lamanya berlaku hingga 2027.
"Barca akan menjadi klub terakhir saya": Hansi Flick mengumumkan pensiun dari dunia sepak bola setelah hengkang dari FC Barcelona
"Dia setuju — dan kami akan segera mengumumkan kesepakatan tersebut, karena dia merasa sangat nyaman di sini," kata Laporta. Pengumuman resmi dari klub belum dikeluarkan, sementara Flick sendiri juga tidak ingin mengonfirmasi hal ini menjelang pertandingan leg kedua babak 16 besar Liga Champions yang penting (leg pertama 1-1) melawan Newcastle United pada Rabu (pukul 18.45).
"Saya tidak berpikir ini waktu yang tepat. Kami memiliki pertandingan yang sangat penting," kata pria berusia 61 tahun itu pada Selasa - namun ia menegaskan: "Saya senang bekerja di sini. Kami memiliki banyak waktu dan saya tidak berpikir untuk pindah ke tempat lain. Saya di sini dan ini akan menjadi klub terakhir saya, pekerjaan terakhir saya. Saya sangat bahagia karenanya."
Laporta telah sepenuhnya mengandalkan Flick dalam kampanye pemilihannya melawan saingan utamanya, Víctor Font. "Presiden adalah alasan mengapa saya berada di sini," kata Flick pada Desember lalu menjelang pemilihan. Di sana, Laporta meraih 68,18 persen suara, termasuk suara dari Flick. Font memperoleh 29,78 persen. Laporta akan kembali menjalankan tugasnya pada Juli, setelah ia mengundurkan diri beberapa minggu lalu dalam rangka proses pemilihan.
Laporta: Flick "seorang pria muda yang penuh energi"
Pria berusia 63 tahun itu akan tetap memimpin klub legendaris Catalan tersebut hingga tahun 2031.
"Saya ingin menjalani seluruh masa jabatan ini bersama Hansi Flick. Saya yakin dia bisa bertahan di Barca selama lima tahun lagi. Hal itu akan menandakan stabilitas dan menunjukkan bahwa kami sukses," kata Laporta. Flick adalah "seorang pria muda yang penuh energi" dan telah "membuat tim ini berfungsi dengan pemain-pemain yang sebelumnya tidak berfungsi. Dia telah memberikan dorongan kepada tim melalui kejelasannya dalam menjelaskan apa yang dia pikirkan," kata Laporta.
Flick mengambil alih Barcelona pada musim panas 2024 dan langsung membawa tim tersebut meraih gelar ganda nasional berupa gelar liga dan piala pada musim pertamanya. Sebelumnya, pria kelahiran Heidelberg ini melatih FC Bayern - di antaranya meraih treble bersama juara terbanyak Jerman tersebut pada 2020 - serta tim nasional Jerman dari 2021 hingga 2023.