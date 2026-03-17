"Barca akan menjadi klub terakhir saya": Hansi Flick mengumumkan pensiun dari dunia sepak bola setelah hengkang dari FC Barcelona

"Dia setuju — dan kami akan segera mengumumkan kesepakatan tersebut, karena dia merasa sangat nyaman di sini," kata Laporta. Pengumuman resmi dari klub belum dikeluarkan, sementara Flick sendiri juga tidak ingin mengonfirmasi hal ini menjelang pertandingan leg kedua babak 16 besar Liga Champions yang penting (leg pertama 1-1) melawan Newcastle United pada Rabu (pukul 18.45).

"Saya tidak berpikir ini waktu yang tepat. Kami memiliki pertandingan yang sangat penting," kata pria berusia 61 tahun itu pada Selasa - namun ia menegaskan: "Saya senang bekerja di sini. Kami memiliki banyak waktu dan saya tidak berpikir untuk pindah ke tempat lain. Saya di sini dan ini akan menjadi klub terakhir saya, pekerjaan terakhir saya. Saya sangat bahagia karenanya."

Laporta telah sepenuhnya mengandalkan Flick dalam kampanye pemilihannya melawan saingan utamanya, Víctor Font. "Presiden adalah alasan mengapa saya berada di sini," kata Flick pada Desember lalu menjelang pemilihan. Di sana, Laporta meraih 68,18 persen suara, termasuk suara dari Flick. Font memperoleh 29,78 persen. Laporta akan kembali menjalankan tugasnya pada Juli, setelah ia mengundurkan diri beberapa minggu lalu dalam rangka proses pemilihan.