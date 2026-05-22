‘Banyak sekali gol’ - Erling Haaland mengungkapkan apa yang ia butuhkan untuk memenangkan Ballon d’Or setelah disebut-sebut sebagai penerus alami para legenda Ballon d’Or, Lionel Messi dan Cristiano Ronaldo
Haaland kalah dari Messi dalam pemungutan suara Ballon d'Or 2023
Haaland merasa bahwa ia telah tampil cukup baik pada musim 2022-23 untuk meraih trofi tersebut, dengan mencetak 52 gol sepanjang musim debutnya yang tak terlupakan di Etihad Stadium, yang membuahkan treble berupa gelar Liga Premier, Piala FA, dan Liga Champions.
Musim tersebut, bagaimanapun, terputus dan terpotong oleh putaran final Piala Dunia di Qatar. Messi, yang dijuluki GOAT (Greatest of All Time) asal Argentina, memukau dalam ajang tersebut, menginspirasi negaranya meraih kejayaan dunia, dan pada akhirnya membawa pulang Ballon d’Or kedelapan saat jajak pendapat berikutnya digelar.
Haaland bersiap untuk tampil di Piala Dunia 2026 bersama Norwegia
Haaland finis sebagai runner-up, namun belum pernah kembali naik podium sejak saat itu. Hal itu terjadi meski ia tetap mempertahankan performa individu yang luar biasa di Manchester—bahkan mencatatkan rekor baru dengan hanya membutuhkan 111 pertandingan untuk mencetak 100 gol di Liga Premier.
Secara total, ia telah mencetak 162 gol untuk City dalam 198 pertandingan dan semakin mendekati trofi Sepatu Emas Liga Utama Inggris ketiganya. Haaland juga akan mendapat kesempatan musim panas ini untuk tampil di turnamen internasional besar pertamanya, dengan Norwegia kembali ke panggung Piala Dunia untuk pertama kalinya sejak 1998.
Bagaimana Bintang Man City, Haaland, Bisa Menjadi Pemenang Ballon d'Or
Pemain berusia 25 tahun ini berada di bawah sorotan yang sangat terang, tetapi apakah ia akan pernah berhasil meraih Ballon d’Or? Ketika pertanyaan itu diajukan kepada rekan senegaranya, Riise, bek mantan Liverpool tersebut—dalam wawancara bersama BetVictor Online Casino—mengatakan kepada GOAL: “Ada begitu banyak pemain hebat yang mulai muncul saat ini.
“Menurut saya, Erling seharusnya sudah memenangkannya beberapa tahun lalu. Saya pikir jika dia ingin memenangkannya, dia perlu bermain dalam sistem di mana dia bisa mencetak banyak sekali gol. Karena ada [Lamine] Yamal, ada [Michael] Olise, ada begitu banyak pemain muda yang muncul sekarang dengan keterampilan yang disukai orang. Jadi mereka akan lebih menonjol saat Anda melihat di lapangan.
“Tapi jika Erling terus mencetak gol-gol luar biasa itu, kamu tidak bisa mengabaikannya. Maksudku, dia mencetak banyak gol musim ini. Orang-orang bilang dia mengalami masa-masa sulit di tengah musim, tapi dia mencetak jumlah gol yang gila-gilaan. Tapi dia harus mencetak gol, mungkin memecahkan rekor Premier League baru dan segala macam hal seperti itu. Baru dia akan memenangkannya.”
Kepergian Guardiola: Haaland siap bekerja sama dengan manajer baru
Mengingat City harus puas menjadi runner-up Liga Premier musim ini setelah dikalahkan Arsenal, sekaligus tersingkir oleh Real Madrid di kompetisi Liga Champions, Haaland tidak dianggap sebagai kandidat utama untuk meraih penghargaan Ballon d’Or pada tahun 2026.
Dia sebelumnya pernah mengatakan ketika ditanya apakah penghargaan itu menjadi bagian dari pemikirannya setiap tahun: “Saya pikir semua orang peduli. Tapi saya tidak berpikir itu hal yang baik untuk dipikirkan. Jika Anda dan tim Anda bermain sangat baik, Anda akan tampil baik, Anda akan mulai memenangkan trofi, [dan] Anda mungkin akan masuk dalam daftar.”
Mempertahankan pola pikir tersebut seharusnya bermanfaat bagi Haaland saat ia berusaha kembali bersaing untuk meraih penghargaan individu yang ikonik. Upayanya pada musim 2026-27 akan berlangsung di bawah bimbingan manajer baru di level klub, setelah Pep Guardiola memutuskan untuk mengakhiri masa jabatannya yang gemilang selama satu dekade sebagai manajer Manchester City.