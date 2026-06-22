‘Banyak peminat’ - Scott McTominay mendapat saran transfer dari Liga Premier di tengah upayanya untuk meniru prestasi gemilangnya bersama Napoli demi Skotlandia di Piala Dunia 2026

Setelah tampil gemilang di level klub, McTominay kini menghiasi panggung internasional paling bergengsi. Skotlandia membuka kampanye Piala Dunia pertamanya sejak 1998 dengan kemenangan 1-0 atas Haiti, sebelum menelan kekalahan dengan skor yang sama melawan Maroko.

Pertandingan yang sangat dinantikan melawan Brasil di Miami akan digelar pada hari Rabu, dan sejarah akan tercipta jika Skotlandia berhasil mencapai babak gugur. McTominay kemungkinan besar akan memainkan peran penting dalam upaya tersebut.

Mengenai cara menangani tanggung jawab tersebut dan menghadapi tekanan tambahan, Miller menambahkan mengenai perkembangan McTominay: “Saya pikir dia telah tumbuh dalam peran itu, dan tidak hanya untuk Skotlandia. Ketika Anda bergabung dengan Napoli dan menjadi Pemain Terbaik Liga pada tahun pertamanya, Anda memenangkan liga. Ada pembicaraan bahwa Anda masuk dalam perhitungan Ballon d’Or, Anda bahkan berada di 20 besar untuk penghargaan itu, hal itu mendorong Anda ke level yang berbeda, dan dia telah melakukannya.

“Permainannya telah naik ke level lain jika dibandingkan saat saya melihatnya di tim nasional dalam lima atau enam tahun terakhir. Permainannya benar-benar melonjak pesat. Dia adalah pemain sepak bola yang luar biasa, sesederhana itu.

“Tapi saya selalu enggan untuk mulai menaruh harapan pada satu orang saja. Begitulah cara sepak bola bekerja, kecuali jika kamu adalah pemain terbaik di dunia! Namun, Skotlandia juga memiliki pemain-pemain bagus di sekitar Scott. Dia adalah salah satu pemain terbaik, jika bukan yang terbaik yang kami miliki, tapi ada pemain-pemain hebat di sekitarnya.

“Kekuatan Skotlandia akan terletak pada skuad dan tim secara keseluruhan, bukan pada individu mana pun. Tentu saja, di dalam skuad itu, individu-individu bisa tampil gemilang. Scott adalah salah satu pemain yang dalam tiga atau empat musim terakhir ini jelas-jelas tampil gemilang. Tidak ada keraguan tentang itu. Menurut saya, ketika Anda mencari momen-momen krusial, dia adalah salah satu pemain yang bisa menghadirkan momen tersebut.

“John McGinn, dia selalu muncul dengan gol-golnya, dia juga sepertinya selalu mampu memanfaatkan peluang dengan baik. Saya suka Ben Gannon-Doak; menurut saya, dia memiliki sesuatu yang berbeda dari pemain lain di skuad yang telah kita rindukan sebagai bangsa selama bertahun-tahun—saya bahkan tidak tahu sudah berapa lama. Memiliki pemain dengan kemampuan seperti itu merupakan ancaman nyata—baik sebagai starter maupun masuk dari bangku cadangan, dia bisa langsung memberikan dampak.

“Scott, mengingat apa yang telah dia lakukan dalam beberapa musim terakhir, dia harus menghadapi hal itu. Dan tahukah Anda? Menurut saya, dia menghadapinya dengan baik. Dia terlihat menghadapinya dengan baik.

“Saat kamu berpartisipasi dalam turnamen besar seperti ini, kamu akan berhadapan dengan tim-tim papan atas. Ini tidak akan semudah mengalahkan mereka dengan mudah. Kita bahkan melihat pertandingan melawan Haiti tidaklah mudah. Kita meraih hasilnya, tapi itu tidak mudah. Kamu tidak bisa begitu saja datang ke Piala Dunia dan langsung mendominasi serta melakukan segalanya sesuai keinginanmu.

“Secara pribadi, saya rasa dia juga bermain dalam peran yang sedikit berbeda. Dia tetap melakukan apa yang biasa dilakukannya, tapi mungkin dia memiliki tanggung jawab yang sedikit lebih besar terkait upaya membangun serangan dan terlibat dalam berbagai fase pertandingan, dibandingkan jika dia hanya dibiarkan menjadi pemain yang terus menerobos dan masuk ke kotak penalti.

“Namun sekali lagi, yang ingin saya sampaikan adalah saya sudah begitu sering melihatnya bermain sehingga saya yakin dia bisa melakukan segalanya. Saya pikir dia bisa melakukan sedikit dari segalanya sebagai gelandang. Dia benar-benar pemain serba bisa. Saya pikir dalam beberapa proses pembangunan serangan, dia juga bisa terlibat di dalamnya.

“Dengan absennya Billy Gilmour, saya rasa kita butuh seseorang yang benar-benar bisa mengendalikan jalannya pertandingan, sesekali menguasai bola, dan mungkin mulai mengatur tempo permainan. Saya sudah melihat Scott melakukan hal itu dalam beberapa pertandingan, baik dalam sesi latihan maupun tentu saja di pertandingan-pertandingan awal. Dia bermain sedikit lebih dalam, mungkin di posisi yang biasanya ditempati Billy.

“Tapi hal itu tidak menghalanginya untuk masuk ke kotak penalti. Itu tidak menghalanginya untuk memiliki keinginan masuk ke kotak penalti melalui umpan silang atau umpan balik, serta maju ke depan dan menjadi ancaman gol. Saya tidak berpikir hal itu menghambat permainannya sama sekali, tapi mungkin ada sedikit lebih banyak tanggung jawab padanya untuk lebih terlibat dalam fase permainan tersebut.”