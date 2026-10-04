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Norway v Portugal - UEFA Nations League 2026/27 Group A4 MD2Getty Images Sport
Khaled Mahmoud
Diterjemahkan oleh

'Banyak orang hanya mengenal Portugal karena Cristiano Ronaldo!' - Menteri membela ikon Al-Nassr itu setelah aksi walkout eksplosif dari tim nasional

C. Ronaldo
Portugal
J. Jesus
UEFA Nations League A

Saga yang terus berlanjut seputar kepergian mendadak Cristiano Ronaldo dari kamp tim nasional Portugal kini berbelok ke ranah politik, dengan pejabat tinggi pemerintah ikut angkat bicara soal pentingnya sang veteran. Menteri Ekonomi Manuel Castro Almeida secara terbuka membela superstar Al-Nassr itu, seraya menyoroti dampak budaya dan ekonomi yang sangat besar yang ia bawa bagi negara tersebut.

  • Aset nasional di luar lapangan

    Pengaruh Ronaldo terhadap tanah kelahirannya jauh melampaui kiprah pemecah rekornya di lapangan sepakbola, menurut Castro Almeida. Saat dampak dari kepergian mendadak pemain 41 tahun itu dari skuad nasional terus mendominasi pemberitaan, pejabat pemerintah tersebut turun tangan untuk mengingatkan publik akan nilai besar sang penyerang terhadap citra global negaranya. Menteri itu menyebut bahwa bagi sebagian besar populasi dunia, pemenang Ballon d'Or lima kali tersebut adalah titik rujukan utama untuk seluruh negara itu.

    "Cristiano Ronaldo memiliki dampak yang sangat besar terhadap proyeksi dan penguatan brand Portugal," kata Castro Almeida kepada Now Canal. Dalam pernyataannya, ia bahkan sampai menggambarkan mantan ikon Manchester United dan Real Madrid itu sebagai "perusahaan Portugal yang paling dikenal". Meski berhati-hati dengan menegaskan bahwa dirinya "bukan ahli" soal gesekan taktis antara Ronaldo dan pelatih kepala Jorge Jesus, ia tetap menegaskan bahwa negara itu harus melakukan segala cara yang mungkin untuk mempertahankan sosok panutan internasional sekuat itu.

  • FBL-POR-RONALDOAFP

    Eksodus dari media sosial

    Komentar sang menteri muncul pada saat skala besar dari 'efek Ronaldo' mulai terasa di berbagai platform digital. Setelah keputusan sang kapten untuk meninggalkan kamp latihan di Kopenhagen, akun Instagram resmi tim nasional Portugal menerima pukulan telak dalam jumlah pengikutnya. Laporan menyebutkan bahwa laman tersebut kehilangan lebih dari 1,5 juta pengikut dalam waktu kurang dari 48 jam, turun dari 25 juta menjadi sekitar 23,5 juta ketika para penggemar menunjukkan loyalitas mereka kepada sang pemain ketimbang institusi.

    Protes digital ini juga diiringi gelombang dukungan di jalanan Lisbon dan Oeiras. Papan reklame misterius muncul di dekat markas Federasi Sepakbola Portugal, menampilkan pesan seperti 'Anda akan selalu menjadi kapten kami' sembari menyasar Jesus, dengan klaim bahwa sang manajer 'tidak mampu menjalankan tugasnya.' Meski tim meraih kemenangan meyakinkan 4-2 atas Denmark tanpa kehadiran Ronaldo, sentimen publik tampaknya sangat berpihak kepada sang nomor tujuh legendaris.

  • Akar konflik

    Ketegangan mencapai titik puncak setelah serangkaian hari penuh gejolak di kamp tim nasional. Kepergian Ronaldo dipicu karena ia tetap menjadi pemain cadangan yang tidak digunakan dalam kemenangan 2-1 atas Norwegia pada Minggu, meski menghabiskan sebagian besar babak kedua dengan melakukan pemanasan di tepi lapangan. Pemain berusia 41 tahun itu kemudian absen dari latihan sebelum meresmikan keputusannya hengkang pada Rabu, dengan mengumumkan keputusan untuk meninggalkan skuad setelah melakukan percakapan langsung dengan presiden Federasi Sepakbola Portugal, Pedro Proenca.

    "Dari sudut pandang meningkatkan merek Portugal, Cristiano memiliki nilai yang sangat signifikan dan akan sangat baik bagi Portugal untuk terus mengandalkan potensi yang ia berikan kepada merek Portugal," tambah Castro Almeida. Ia menekankan bahwa Ronaldo tetap merupakan "nilai dan aset" yang tidak mampu dilepas negara itu, terlepas dari perselisihan olahraga yang saat ini berlangsung di balik layar. Intervensi sang menteri menyoroti bagaimana status sang pemain telah berkembang menjadi persoalan kepentingan nasional.

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  • FBL-EUR-NATIONS-NOR-PORAFP

    Menanti kebenaran

    Untuk saat ini, dunia sepakbola menunggu Ronaldo memecah kebisuannya dan memberikan kejelasan mengenai situasi tersebut. Meski ia relatif diam sejak kembali ke Arab Saudi, ia telah memberi isyarat akan ada penjelasan untuk para pendukungnya. Sang striker berjanji bahwa 'pada waktunya' ia akan mengungkap kisah lengkapnya dan memberi tahu para penggemar Portugal 'kebenaran' mengenai alasan spesifik yang mendorong kepergiannya secara dramatis dari kamp selama periode yang sangat krusial tersebut.

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