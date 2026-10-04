Pengaruh Ronaldo terhadap tanah kelahirannya jauh melampaui kiprah pemecah rekornya di lapangan sepakbola, menurut Castro Almeida. Saat dampak dari kepergian mendadak pemain 41 tahun itu dari skuad nasional terus mendominasi pemberitaan, pejabat pemerintah tersebut turun tangan untuk mengingatkan publik akan nilai besar sang penyerang terhadap citra global negaranya. Menteri itu menyebut bahwa bagi sebagian besar populasi dunia, pemenang Ballon d'Or lima kali tersebut adalah titik rujukan utama untuk seluruh negara itu.

"Cristiano Ronaldo memiliki dampak yang sangat besar terhadap proyeksi dan penguatan brand Portugal," kata Castro Almeida kepada Now Canal. Dalam pernyataannya, ia bahkan sampai menggambarkan mantan ikon Manchester United dan Real Madrid itu sebagai "perusahaan Portugal yang paling dikenal". Meski berhati-hati dengan menegaskan bahwa dirinya "bukan ahli" soal gesekan taktis antara Ronaldo dan pelatih kepala Jorge Jesus, ia tetap menegaskan bahwa negara itu harus melakukan segala cara yang mungkin untuk mempertahankan sosok panutan internasional sekuat itu.