"Tentu saja ada beberapa hal yang terjadi, kalian semua sudah membacanya dan mendengarnya. Tapi masalah ini dibesar-besarkan. Jika bermain untuk Real Madrid, segala hal memang akan memicu reaksi yang sangat besar. Namun, banyak omong kosong yang disebarkan di media," tegas Tchouameni dalam konferensi pers di kamp latihan Piala Dunia tim nasional Prancis.
"Banyak omong kosong yang beredar": Bintang Real Madrid menyerang media terkait insiden di ruang ganti
Pada awal Mei, terjadi pertengkaran hebat antara Tchouameni dan rekan setimnya di lini tengah, Fede Valverde, dalam sesi latihan Real Madrid. Insiden tersebut bahkan meningkat hingga Valverde harus dilarikan ke rumah sakit karena mengalami cedera kepala—menurut pernyataan resmi Real Madrid, hal itu disebabkan oleh benturan yang tidak disengaja yang dialami pemain asal Uruguay tersebut dengan sebuah meja.
Laporan media yang menyebutkan bahwa terjadi perkelahian di ruang ganti antara Tchouameni dan Valverde kembali dibantah dengan tegas oleh pemain asal Prancis tersebut: "Saya membaca bahwa terjadi perkelahian dan saya dikatakan telah memukulnya. Itu sama sekali tidak benar. Saya tidak akan membahasnya lebih lanjut."
Segera setelah insiden tersebut, Tchouameni meminta maaf kepada para penggemar Real Madrid melalui pernyataan publik. Sementara itu, Valverde menegaskan bahwa rekan setimnya itu tidak memukulnya. Klub pun menjatuhkan denda yang cukup besar sebesar 500.000 euro kepada masing-masing dari kedua pemain yang berselisih tersebut.
Tchouameni menanggapi insiden di ruang ganti Real Madrid: "Tidak ada masalah sama sekali"
"Yang terpenting adalah klub tahu apa yang sebenarnya terjadi," jelas Tchouameni. "Di ruang ganti terjadi begitu banyak hal yang tidak pernah diketahui media. Hidup terus berjalan."
Tidak ada lagi ketegangan antara dirinya dan Valverde, tegas pemain berusia 26 tahun itu. Sebelumnya, dilaporkan bahwa suasana antara Tchouameni dan Valverde begitu tegang sehingga salah satu dari mereka harus meninggalkan Real pada musim panas ini agar tidak semakin meracuni suasana tim di tengah masalah ego besar yang sudah ada.
"Fede dan saya memiliki tujuan yang jelas: Memenangkan gelar bersama Real Madrid. Tidak ada masalah sama sekali," tegas Tchouameni. Mengenai kemungkinan bertanding melawan tim Uruguay asuhan Valverde di Piala Dunia mendatang, ia mengatakan: "Tentu saja saya ingin menang bersama Prancis. Namun secara pribadi, saat ini tidak ada masalah dengan Fede."
Bagi Tchouameni dan Les Bleus, Piala Dunia akan dimulai pada 16 Juni dengan pertandingan grup pertama melawan Senegal, sementara lawan lain di babak penyisihan grup adalah Norwegia dan Irak. Tim Uruguay asuhan Valverde akan menghadapi Arab Saudi, Cape Verde, dan Spanyol di fase grup.