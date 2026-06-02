"Banyak omong kosong yang beredar": Bintang Real Madrid menyerang media terkait insiden di ruang ganti

Pada awal Mei, terjadi pertengkaran hebat antara Tchouameni dan rekan setimnya di lini tengah, Fede Valverde, dalam sesi latihan Real Madrid. Insiden tersebut bahkan meningkat hingga Valverde harus dilarikan ke rumah sakit karena mengalami cedera kepala—menurut pernyataan resmi Real Madrid, hal itu disebabkan oleh benturan yang tidak disengaja yang dialami pemain asal Uruguay tersebut dengan sebuah meja.

Laporan media yang menyebutkan bahwa terjadi perkelahian di ruang ganti antara Tchouameni dan Valverde kembali dibantah dengan tegas oleh pemain asal Prancis tersebut: "Saya membaca bahwa terjadi perkelahian dan saya dikatakan telah memukulnya. Itu sama sekali tidak benar. Saya tidak akan membahasnya lebih lanjut."

Segera setelah insiden tersebut, Tchouameni meminta maaf kepada para penggemar Real Madrid melalui pernyataan publik. Sementara itu, Valverde menegaskan bahwa rekan setimnya itu tidak memukulnya. Klub pun menjatuhkan denda yang cukup besar sebesar 500.000 euro kepada masing-masing dari kedua pemain yang berselisih tersebut.