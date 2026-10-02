Terlepas dari aspek teknis di ruang sidang, Emery mengakui ia merasakan kesedihan terkait potensi kerusakan terhadap reputasi Pep Guardiola. Guardiola, yang menangani Manchester City dari 2016 hingga kepergiannya pada musim panas ini, menikmati periode luar biasa dengan raihan enam gelar Premier League, tiga Piala FA, lima Piala Liga, satu Liga Champions, satu Piala Super UEFA, dan satu Piala Dunia Antarklub FIFA.

Merefleksikan situasi tersebut, Emery menyampaikan pandangan simpatik terhadap pencapaian koleganya, yang kini dipertanyakan oleh para pengkritik di seluruh dunia. Seperti dikutip dari The Sun, manajer Villa itu menyatakan: 'Ini adalah isu yang memang sudah diketahui. Kita semua punya keterbatasan dan kita harus menjual pemain untuk mematuhinya, jadi kita harus mencari cara menyusun kontrak dengan orang-orang baru. Financial fair play mencari keseimbangan agar apa yang Anda hasilkan itu yang dibelanjakan dan tidak terjadi inflasi. Namun ya, banyak klub lain juga telah menggelembungkan anggaran mereka dan sekarang hal itu mulai terungkap. Saya merasa sedih soal itu, mengingat bagaimana tim itu bermain. Di bawah Guardiola, ada saat-saat ketika mereka tak terkalahkan.'