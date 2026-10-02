AFP
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'Banyak klub memiliki anggaran yang membengkak!' - Unai Emery melontarkan respons blak-blakan soal putusan FFP Manchester City dan membela warisan Pep Guardiola
Emery mengungkap klaim inflasi anggaran yang meluas
Emery memicu kontroversi baru setelah masalah hukum terbaru Manchester City, di mana sebuah komisi independen menyatakan klub itu bersalah atas pelanggaran serius terhadap aturan keuangan Premier League karena secara sistematis menggunakan kontrak komersial 'palsu' untuk secara artifisial menggelembungkan pendapatan lebih dari £900 juta antara 2009 dan 2018, dengan menyatakan bahwa inflasi anggaran adalah praktik yang meluas dalam olahraga ini.
Meski hukuman pastinya belum ditetapkan, Manchester City berpotensi menghadapi sanksi berat, mulai dari denda besar dan pengurangan poin dalam jumlah besar hingga degradasi paksa atau dikeluarkan dari liga. Sebagai respons, Manchester City tetap menyatakan dirinya tidak bersalah dan secara resmi mengajukan banding komprehensif untuk membatalkan putusan tersebut, sehingga masa depan klub dan gelar-gelar yang telah diraihnya berada di ujung tanduk.
- Getty Images Sport
Kekhawatiran atas warisan Guardiola sebagai manajer
Terlepas dari aspek teknis di ruang sidang, Emery mengakui ia merasakan kesedihan terkait potensi kerusakan terhadap reputasi Pep Guardiola. Guardiola, yang menangani Manchester City dari 2016 hingga kepergiannya pada musim panas ini, menikmati periode luar biasa dengan raihan enam gelar Premier League, tiga Piala FA, lima Piala Liga, satu Liga Champions, satu Piala Super UEFA, dan satu Piala Dunia Antarklub FIFA.
Merefleksikan situasi tersebut, Emery menyampaikan pandangan simpatik terhadap pencapaian koleganya, yang kini dipertanyakan oleh para pengkritik di seluruh dunia. Seperti dikutip dari The Sun, manajer Villa itu menyatakan: 'Ini adalah isu yang memang sudah diketahui. Kita semua punya keterbatasan dan kita harus menjual pemain untuk mematuhinya, jadi kita harus mencari cara menyusun kontrak dengan orang-orang baru. Financial fair play mencari keseimbangan agar apa yang Anda hasilkan itu yang dibelanjakan dan tidak terjadi inflasi. Namun ya, banyak klub lain juga telah menggelembungkan anggaran mereka dan sekarang hal itu mulai terungkap. Saya merasa sedih soal itu, mengingat bagaimana tim itu bermain. Di bawah Guardiola, ada saat-saat ketika mereka tak terkalahkan.'
Emery menyerahkan hukuman kepada pihak berwenang
Saat ditanya mengenai secara spesifik bentuk hukuman yang seharusnya dijatuhkan kepada klub Manchester itu, Emery berhati-hati agar tidak mengambil peran sebagai hakim dan juri. Ia menjaga jarak profesional dari proses disipliner tersebut, sembari mengakui bahwa kompleksitas kasus ini memerlukan penyelesaian hukum, bukan emosional. "Itu adalah sesuatu yang harus diputuskan oleh pengadilan dan pihak berwenang."
Terlepas dari gejolak di luar lapangan, Manchester City menikmati awal yang sempurna pada kampanye musim ini, dengan berada di puncak klasemen Liga Primer dengan raihan maksimal 15 poin, unggul tiga angka dari Arsenal yang berada di posisi kedua.
- AFP
Manchester City ajukan banding resmi
Menanggapi putusan tersebut, Manchester City secara resmi mengajukan banding atas temuan komisi independen itu, dengan mengeluarkan pernyataan tegas untuk menjelaskan posisi mereka. "Manchester City Football Club dapat mengonfirmasi bahwa pada pukul 19.00, Kamis 1 Oktober 2026, klub telah mengajukan banding komprehensifnya terhadap opini Komisi Premier League, terkait perkara disipliner Premier League," bunyi pernyataan tersebut. "Posisi tegas klub adalah bahwa, atas berbagai dasar, opini itu mengandung kesalahan material yang jelas, baik dalam hukum, prinsip, maupun fakta, dan tidak aman."
Dengan mempertahankan posisinya sepanjang proses hukum yang berkepanjangan, klub itu kembali menegaskan bahwa mereka tidak bersalah terkait tuduhan yang diajukan oleh liga. "Klub tidak bersalah atas tuduhan yang dibuat oleh Premier League dan terdapat kumpulan bukti komprehensif yang tidak terbantahkan yang mendukung seluruh posisinya, terkait kasus ini," tambah pernyataan itu. "Kami akan terus menghormati proses hukum yang semestinya dan kami tentu dibatasi terkait apa lagi yang dapat kami sampaikan sampai seluruh proses selesai."
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