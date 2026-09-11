Diminta menilai pekerjaan yang telah dilakukan sahabat dekatnya, Andrews, dan apakah minat terhadapnya akan berkembang dari sini, mantan penyerang Brentford Morrison, yang berbicara atas dukungan Freebets.com, sumber ulasan situs taruhan, mengatakan kepada GOAL: “Luar biasa, luar biasa, luar biasa. Saya pikir Brentford punya peluang, bahkan musim ini, untuk membawa mereka ke posisi zona Eropa. Mereka gagal musim lalu. Dan mereka bisa memenangi piala.

“Saya berbicara dengannya beberapa hari lalu. Saya berada di pertandingan Birmingham kontra Brentford dan saya pikir Keith melakukan pekerjaan yang fantastis. Dia punya dua pemain di setiap posisi. Anak yang mereka rekrut, [Mamadou] Sangare, dia bisa saja dengan mudah pergi ke salah satu dari empat tim teratas mana pun. Saya pikir dia talenta istimewa. Dia pergi ke Brentford. Dia menyukai proyek mereka dan mereka mendapatkan rekrutan yang bagus.

“Dia punya pengalaman Callum Wilson, memberi tekanan pada Thiago. [Jaidon] Anthony, yang mereka rekrut dari Burnley, memulai musim dengan baik, memberi tekanan pada [Dango] Ouattara, Kevin Schade, persaingan.

“Mereka merekrut [El Hadji Malick] Diouf seharga 40 juta dari West Ham, tapi saat ini tidak mendapat kesempatan bermain. Keane Lewis-Potter tampil luar biasa. Jadi mereka punya banyak pemain bagus di Brentford.

“Dan ya, saya pikir Keith Andrews, dia melakukan pekerjaan yang brilian. Mengingat musim lalu, pemain-pemain yang mereka kehilangan dan kehilangan Thomas Frank, semua orang mengira Brentford mungkin terdegradasi.

“Dia melakukan pekerjaan yang hebat. Dan musim ini, mereka memulai dengan sangat baik. Kredit besar untuk Keith. Dan jika dia terus seperti itu, akan ada banyak klub lain yang lebih besar datang mendekatinya, tentu saja.”