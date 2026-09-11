Getty
Diterjemahkan oleh
'Banyak klub lain di papan atas yang mengincarnya' - Prediksi masa depan Keith Andrews dibuat oleh mantan striker Brentford setelah langkah 'luar biasa' ke manajemen Premier League
Karier kepelatihan Andrews hingga saat ini
Andrews, yang pernah meramaikan Premier League bersama Blackburn dan West Brom sebagai pemain, sekaligus mengoleksi 35 caps untuk Republik Irlandia, mengawali karier kepelatihannya bersama Karl Robinson di MK Dons.
Ia kemudian bekerja sebagai asisten Stephen Kenny di level internasional, pada level U21 dan senior, serta bersama bos Sheffield United Chris Wilder sebelum bergabung dengan Brentford sebagai pelatih bola mati mereka pada 2023.
Promosi yang mengejutkan didapatkannya pada musim panas 2025, dengan Brentford mencari inspirasi dari dalam tim mereka sendiri saat menunjuk pengganti Thomas Frank yang hijrah ke Tottenham. Kesepakatan tersebut memicu tidak sedikit keheranan.
- Getty
Kontrak jangka panjang diteken di Brentford
Namun, Andrews telah menjadi sukses besar, dengan cepat meredam pembicaraan soal degradasi musim lalu dan mengantarkan finis di posisi kesembilan. Tiket ke Eropa lepas dengan sangat tipis, tetapi fokus bersama kini kembali tertuju pada posisi-posisi tersebut pada 2026-27.
Pria Irlandia yang ramah itu sedang menjalani kontrak jangka panjang hingga 2032, tetapi apakah kesepakatan itu akan dihormati? Jika ia tetap berada di jalur kepelatihannya saat ini, maka hanya tinggal menunggu waktu sebelum raksasa Premier League datang meminangnya.
Apakah Andrews ditakdirkan untuk hal-hal yang lebih besar?
Diminta menilai pekerjaan yang telah dilakukan sahabat dekatnya, Andrews, dan apakah minat terhadapnya akan berkembang dari sini, mantan penyerang Brentford Morrison, yang berbicara atas dukungan Freebets.com, sumber ulasan situs taruhan, mengatakan kepada GOAL: “Luar biasa, luar biasa, luar biasa. Saya pikir Brentford punya peluang, bahkan musim ini, untuk membawa mereka ke posisi zona Eropa. Mereka gagal musim lalu. Dan mereka bisa memenangi piala.
“Saya berbicara dengannya beberapa hari lalu. Saya berada di pertandingan Birmingham kontra Brentford dan saya pikir Keith melakukan pekerjaan yang fantastis. Dia punya dua pemain di setiap posisi. Anak yang mereka rekrut, [Mamadou] Sangare, dia bisa saja dengan mudah pergi ke salah satu dari empat tim teratas mana pun. Saya pikir dia talenta istimewa. Dia pergi ke Brentford. Dia menyukai proyek mereka dan mereka mendapatkan rekrutan yang bagus.
“Dia punya pengalaman Callum Wilson, memberi tekanan pada Thiago. [Jaidon] Anthony, yang mereka rekrut dari Burnley, memulai musim dengan baik, memberi tekanan pada [Dango] Ouattara, Kevin Schade, persaingan.
“Mereka merekrut [El Hadji Malick] Diouf seharga 40 juta dari West Ham, tapi saat ini tidak mendapat kesempatan bermain. Keane Lewis-Potter tampil luar biasa. Jadi mereka punya banyak pemain bagus di Brentford.
“Dan ya, saya pikir Keith Andrews, dia melakukan pekerjaan yang brilian. Mengingat musim lalu, pemain-pemain yang mereka kehilangan dan kehilangan Thomas Frank, semua orang mengira Brentford mungkin terdegradasi.
“Dia melakukan pekerjaan yang hebat. Dan musim ini, mereka memulai dengan sangat baik. Kredit besar untuk Keith. Dan jika dia terus seperti itu, akan ada banyak klub lain yang lebih besar datang mendekatinya, tentu saja.”
- Getty
Jadwal Brentford 2026-27: Awal tanpa kekalahan
Brentford tidak terkalahkan dalam empat laga pembuka mereka pada musim 2026-27. Mereka meraih lima poin dari tiga pertandingan Premier League dan lolos ke putaran ketiga Carabao Cup setelah menang telak 6-1 atas Birmingham.
Laga tandang ke Bournemouth dan Reading di ajang liga dan piala, bersama pertandingan kandang melawan tetangga geografis mereka, Chelsea, akan mengantar tim asuhan Andrews menuju jeda internasional pertama.
Ikuti GOAL di Google
SUKA CERITA INI?
Tambahkan GOAL.com sebagai sumber pilihan di Google untuk melihat lebih banyak liputan kami