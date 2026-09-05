Terlepas dari kedatangan wajah-wajah baru dan penerapan ide-ide segar, Dias meyakini bahwa karakteristik inti skuad Manchester City memungkinkan transisi berjalan mulus. Bek itu menyoroti bahwa kenyamanan tim saat menguasai bola tetap menjadi kekuatan utama mereka, menjadi jembatan antara dua era kepelatihan. Rasa kesinambungan ini sangat penting ketika klub menjalani musim dengan banyak perubahan signifikan, termasuk kedatangan Enzo Fernandez dari Chelsea yang baru-baru ini memecahkan rekor.

"Secara keseluruhan, ini sangat mirip dengan permainan yang biasa kami mainkan, lalu ada detail-detail yang membuatnya berbeda pada momen-momen tertentu dan saya merasa semua orang benar-benar menerima ide ini," tambah Dias. "Ada banyak dari kami saat menguasai bola dan itu adalah karakteristik utama kami, saya merasa dalam hal itu ada kesinambungan, meskipun kami berbeda."

Penilaian bek tengah itu menunjukkan bahwa Maresca berhasil memadukan filosofinya sendiri dengan pakem yang sudah ada dalam skuad.



