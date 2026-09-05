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Muhammad Zaki

Diterjemahkan oleh

'Banyak hal telah berubah' - Kapten baru Manchester City Ruben Dias mengungkap perbedaan antara Enzo Maresca dan Pep Guardiola di Stadion Etihad

E. Maresca
P. Guardiola
Manchester City
R. Dias
Manchester City vs Coventry City
Premier League

Ruben Dias mengungkap evolusi taktik yang sedang terjadi di Manchester City setelah kedatangan Enzo Maresca. Bek asal Portugal itu, yang telah ditunjuk sebagai kapten utama klub, percaya skuadnya dengan cepat beradaptasi dengan era baru sambil tetap mempertahankan prinsip-prinsip inti yang membawa mereka meraih sukses di bawah Pep Guardiola.

  • Evolusi taktik di bawah rezim baru

    Dias memberikan gambaran menarik tentang transisi dari Guardiola ke manajer baru, Maresca. Meski sebagian besar dunia sepak bola memperkirakan perubahan radikal setelah kepergian Guardiola, kapten baru Etihad itu menegaskan bahwa fondasinya tetap familier meskipun detail-detail kecilnya berkembang.

    Berbicara tentang atmosfer di bawah pelatih kepala baru, bek tengah itu menyampaikan optimisme terkait arah tim. "Sangat positif. Jelas, banyak hal telah berubah tetapi, pada akhirnya, tidak berubah sebanyak itu. Ini energi baru dan kami merasa baik. Enzo memiliki gagasan-gagasan spesifik tentang cara dia memandang permainan, baik dalam menyerang maupun bertahan," kata Dias kepada situs resmi klub.


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    Kontinuitas di tengah perubahan signifikan dalam skuad

    Terlepas dari kedatangan wajah-wajah baru dan penerapan ide-ide segar, Dias meyakini bahwa karakteristik inti skuad Manchester City memungkinkan transisi berjalan mulus. Bek itu menyoroti bahwa kenyamanan tim saat menguasai bola tetap menjadi kekuatan utama mereka, menjadi jembatan antara dua era kepelatihan. Rasa kesinambungan ini sangat penting ketika klub menjalani musim dengan banyak perubahan signifikan, termasuk kedatangan Enzo Fernandez dari Chelsea yang baru-baru ini memecahkan rekor.

    "Secara keseluruhan, ini sangat mirip dengan permainan yang biasa kami mainkan, lalu ada detail-detail yang membuatnya berbeda pada momen-momen tertentu dan saya merasa semua orang benar-benar menerima ide ini," tambah Dias. "Ada banyak dari kami saat menguasai bola dan itu adalah karakteristik utama kami, saya merasa dalam hal itu ada kesinambungan, meskipun kami berbeda."

    Penilaian bek tengah itu menunjukkan bahwa Maresca berhasil memadukan filosofinya sendiri dengan pakem yang sudah ada dalam skuad.


  • Maresca mengonfirmasi hierarki kepemimpinan baru

    Dimulainya era Maresca juga membawa restrukturisasi resmi pada kelompok kepemimpinan klub. Menyusul kepergian figur yang telah lama berada di klub seperti Rodri dan Bernardo Silva, sang manajer secara resmi mengonfirmasi empat pemain yang akan memimpin tim musim ini. Berbicara dalam konferensi pers jelang bentrok dengan Coventry, Maresca mengatakan: "Kaptennya adalah Ruben, Erling [Haaland], Marc Guehi, dan Gianluigi Donnarumma."

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    Jalan ke depan bagi Manchester City

    Saat Manchester City bersiap menghadapi tantangan jadwal domestik dan Eropa yang padat, stabilitas yang diberikan figur senior seperti Dias akan sangat krusial. Dukungan sang bek terhadap Maresca menunjukkan ruang ganti yang solid, yang siap merebut kembali kejayaan Premier League di bawah pendekatan taktis yang sedikit berbeda.

    Pertandingan-pertandingan mendatang akan memberikan ujian yang lebih berat terkait seberapa baik ide-ide baru ini telah diterapkan. Namun, optimisme yang terpancar dari kapten baru itu menjadi peringatan bagi para rival mereka bahwa mesin City masih jauh dari kata selesai.

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