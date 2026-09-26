AFP
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'Banyak emosi' - Zinedine Zidane menikmati debut kemenangan bersama Prancis, tetapi menuntut 'keseimbangan' taktis setelah kemenangan sulit atas Turki
Awal kemenangan untuk Zizou
Masa kepemimpinan Zidane sebagai komandan utama tim nasional Prancis dimulai dengan kemenangan penting, meski tipis, 1-0 atas Turki pada Jumat malam. Dalam atmosfer yang penuh tekanan di Kocaeli Stadyumu, Prancis memperlihatkan ketangguhan bertahan dan ketajaman dalam penyelesaian akhir yang diharapkan Zidane akan menjadi ciri eranya. Momen penentu datang pada menit ke-54 ketika Kylian Mbappe melepaskan tembakan untuk mencetak gol internasionalnya yang ke-67, memastikan tiga poin vital bagi tim tamu dalam laga pertama mereka di kampanye UEFA Nations League 2026-27. Namun, kemenangan itu diwarnai cedera yang mengkhawatirkan pada sang kapten, yang terpaksa ditarik keluar tak lama setelah mencetak gol.
Meski kehilangan jimat mereka pada awal babak kedua, Prancis mampu menahan perlawanan sengit Turki yang bermain dengan 10 orang setelah Ugurcan Cakir diusir keluar lapangan pada fase akhir pertandingan. Kemenangan ini menjadi kali pertama seorang pelatih Prancis memenangi laga debutnya sejak Aime Jacquet menorehkan pencapaian tersebut pada 1994, sosok yang secara kebetulan memimpin Zidane menuju kejayaan Piala Dunia saat masih menjadi pemain.
- AFP
Zidane merefleksikan tuntutan taktis dan kepulangan emosional
Berbicara setelah pertandingan, Zidane cepat mengakui besarnya momen tersebut sambil menekankan perlunya timnya tetap disiplin. "Ada banyak emosi," kata Zidane kepada TF1. "Ini yang pertama, dan memulai dengan kemenangan tidak pernah mudah, terutama di sini, di Turki. Saya pikir kami memainkan laga yang kami butuhkan. Kami tidak membiarkan lawan kami bermain; kami menekan mereka cukup tinggi dan sangat agresif saat merebut kembali bola. Dengan bola, kami tahu bagaimana melakukan hal-hal dengan benar."
"Saya melihat banyak aspek menarik, meskipun kami baru bekerja bersama selama tiga setengah sesi latihan. Ini sangat menggembirakan. Saya puas dengan apa yang dicapai para pemain dan saya senang debut ini berjalan seperti ini."
Menguasai keseimbangan taktis dan kemampuan beradaptasi
Menekankan pentingnya menyeimbangkan flair individu dengan disiplin taktis, mantan manajer Real Madrid itu menyoroti integritas struktur sebagai fondasi kesuksesan timnya. Ia mencatat bahwa meski skuadnya memiliki talenta individu penentu kemenangan, menjaga organisasi kolektif yang solid sangat penting agar mereka tidak terekspos. Pada akhirnya, ia bangga dengan fleksibilitas taktis timnya, yang menunjukkan bahwa mereka bisa beradaptasi dan bermain dengan berbagai cara saat dibutuhkan.
"Pertandingan ini menunjukkan bahwa kami bisa bermain dengan beberapa cara, dan itulah yang menarik bagi saya," lanjutnya. "Keseimbangan adalah kunci dari segalanya. Kami memiliki pemain yang mampu membuat perbedaan kapan saja, tetapi kami harus menjaga organisasi kolektif yang solid agar kami tidak terekspos."
"Kami juga harus memberi penghormatan kepada Turki. Banyak yang mengira mereka akan menurun secara fisik, tetapi itu tidak terjadi. Turki mempertahankan intensitas tinggi hingga akhir. Kami mampu merespons, dan semua orang siap, termasuk para pemain pengganti yang menjalankan peran mereka dengan sempurna saat masuk ke pertandingan. Ini benar-benar memuaskan."
- AFP
Prancis menghadapi perombakan taktis tanpa kaptennya
Debut Zidane mungkin berakhir dengan kemenangan, tetapi hilangnya sang kapten telah mengubah malam perayaan menjadi malam yang penuh ketidakpastian untuk masa depan tim nasional Prancis. Absennya Mbappe meninggalkan kekosongan besar di starting XI, dan masih harus dilihat apakah Zidane akan memanggil pengganti dari daftar siaga untuk menambah opsi serangannya. Prancis dijadwalkan bertandang menghadapi Belgia pada Senin, sebuah pertemuan bergengsi yang kini akan kehilangan salah satu pemain terbaik dunia. Setelah laga itu, tim nasional Prancis akan kembali ke kandang di Stade de France untuk dua pertandingan kandang krusial melawan Italia dan Belgia pada awal Oktober.
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