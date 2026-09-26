Menekankan pentingnya menyeimbangkan flair individu dengan disiplin taktis, mantan manajer Real Madrid itu menyoroti integritas struktur sebagai fondasi kesuksesan timnya. Ia mencatat bahwa meski skuadnya memiliki talenta individu penentu kemenangan, menjaga organisasi kolektif yang solid sangat penting agar mereka tidak terekspos. Pada akhirnya, ia bangga dengan fleksibilitas taktis timnya, yang menunjukkan bahwa mereka bisa beradaptasi dan bermain dengan berbagai cara saat dibutuhkan.

"Pertandingan ini menunjukkan bahwa kami bisa bermain dengan beberapa cara, dan itulah yang menarik bagi saya," lanjutnya. "Keseimbangan adalah kunci dari segalanya. Kami memiliki pemain yang mampu membuat perbedaan kapan saja, tetapi kami harus menjaga organisasi kolektif yang solid agar kami tidak terekspos."

"Kami juga harus memberi penghormatan kepada Turki. Banyak yang mengira mereka akan menurun secara fisik, tetapi itu tidak terjadi. Turki mempertahankan intensitas tinggi hingga akhir. Kami mampu merespons, dan semua orang siap, termasuk para pemain pengganti yang menjalankan peran mereka dengan sempurna saat masuk ke pertandingan. Ini benar-benar memuaskan."