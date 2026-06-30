'Bantu kembalikan kejayaan Man Utd!' - Wayne Rooney mendesak Harry Kane untuk menolak tawaran Barcelona demi transfer sensasional ke Old Trafford

Dalam podcast BBC-nya, pencetak gol terbanyak sepanjang masa Manchester United itu mengungkapkan keyakinannya yang kuat bahwa Kane masih menyimpan ambisi yang belum terwujud di dunia sepak bola Inggris. Kapten timnas Inggris itu sebelumnya telah mencetak 213 gol di Liga Premier selama masa kejayaannya di Tottenham, sehingga ia hanya butuh 47 gol lagi untuk mengungguli rekor legendaris sepanjang masa milik Alan Shearer.

Rooney menyoroti bahwa pindah ke Old Trafford akan menjadi pijakan yang sempurna untuk meraih status ikonik sambil mengejar pencapaian bersejarah tersebut. Saat ditanya mengenai ketertarikan Barcelona terhadap Kane, ia menyatakan: “Saya rasa semua orang pasti tertarik. Dengar, jika Harry Kane tidak akan bertahan di Bayern Munich, maka saya sangat ingin dia bergabung dengan Manchester United. Jika dia mendengarkan: 'Harry, kamu punya rekor Alan Shearer di sana… bantu kembalikan kejayaan Manchester United!'."