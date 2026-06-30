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'Bantu kembalikan kejayaan Man Utd!' - Wayne Rooney mendesak Harry Kane untuk menolak tawaran Barcelona demi transfer sensasional ke Old Trafford
Ikon Red Devils turun tangan
Spekulasi seputar masa depan kapten timnas Inggris, Kane, semakin memanas menyusul laporan mengenai pendekatan berani dari raksasa La Liga, Barcelona. Penyerang berusia 32 tahun ini telah menjalani masa yang sensasional di Bayern sejak pindah dari Tottenham pada 2023, dan baru-baru ini mencetak 61 gol yang menakjubkan selama musim 2025-26. Meskipun juara Jerman tersebut tetap yakin dapat mempertahankan striker andalan mereka, Rooney secara aktif mendorong United untuk merebut kesepakatan potensial apa pun pada musim panas ini.
- AFP
Rooney melontarkan tantangan terbuka
Dalam podcast BBC-nya, pencetak gol terbanyak sepanjang masa Manchester United itu mengungkapkan keyakinannya yang kuat bahwa Kane masih menyimpan ambisi yang belum terwujud di dunia sepak bola Inggris. Kapten timnas Inggris itu sebelumnya telah mencetak 213 gol di Liga Premier selama masa kejayaannya di Tottenham, sehingga ia hanya butuh 47 gol lagi untuk mengungguli rekor legendaris sepanjang masa milik Alan Shearer.
Rooney menyoroti bahwa pindah ke Old Trafford akan menjadi pijakan yang sempurna untuk meraih status ikonik sambil mengejar pencapaian bersejarah tersebut. Saat ditanya mengenai ketertarikan Barcelona terhadap Kane, ia menyatakan: “Saya rasa semua orang pasti tertarik. Dengar, jika Harry Kane tidak akan bertahan di Bayern Munich, maka saya sangat ingin dia bergabung dengan Manchester United. Jika dia mendengarkan: 'Harry, kamu punya rekor Alan Shearer di sana… bantu kembalikan kejayaan Manchester United!'."
Warisan yang ditinggalkan lebih berharga daripada penghargaan
Meskipun pindah ke Spanyol yang menjanjikan keuntungan besar tetap menjadi kemungkinan yang nyata, Rooney berpendapat bahwa memimpin kebangkitan di Old Trafford memiliki nilai sentimental yang jauh lebih besar daripada mengumpulkan trofi di tempat lain.
Rooney menambahkan: "Bayangkan saja Harry Kane, dia sudah memenangkan Bundesliga dan katakanlah dia pindah ke Barcelona, lalu memenangkan La Liga… di lubuk hatinya, dia ingin memenangkan Liga Premier. Bayangkan dia bergabung dengan Manchester United dan menjadi sosok yang memimpin kebangkitan itu, untuk membawa Manchester United kembali meraih gelar liga."
- Getty Images Sport
Para raksasa di kancah Eropa bersiap-siap
Kane berada di persimpangan jalan yang krusial pada musim panas ini, seiring klub-klub elit Eropa bersiap menguji tekad Bayern. Pemain berusia 32 tahun itu saat ini masih terikat kontrak di Allianz Arena hingga Juni 2027, sehingga klub raksasa Jerman tersebut berada dalam posisi tawar yang kuat. Namun, dengan Barcelona yang secara aktif mengambil inisiatif dan Rooney yang secara terbuka memimpin upaya rayuan di Old Trafford, persaingan penawaran harga bisa saja terjadi.