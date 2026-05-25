(C)Getty Images
Diterjemahkan oleh
Bank of Scotland meluncurkan uang kertas £20 bergambar Scott McTominay yang terinspirasi dari gol tendangan salto indahnya saat melawan Denmark dalam kualifikasi Piala Dunia
Penghormatan atas pencapaian bersejarah
Bank of Scotland telah menciptakan sebuah suvenir unik untuk merayakan kembalinya tim nasional ke panggung dunia. Untuk pertama kalinya sejak 1998, tim nasional pria Skotlandia berhasil lolos ke Piala Dunia, dan bank tersebut memilih untuk memperingati momen ini dengan menampilkan McTominay sebagai figur utama pada uang kertas £20 yang baru.
Menurut BBC, desain tersebut memadukan estetika uang kertas tradisional Skotlandia dengan penghormatan modern terhadap kampanye kualifikasi. Intinya adalah gambar yang terinspirasi oleh gol pembuka spektakuler mantan pemain Manchester United itu selama kemenangan 4-2 atas Denmark di Hampden Park, hasil yang membuat Tartan Army bersuka cita dan memastikan tempat mereka di turnamen 2026.
- Getty
McTominay menanggapi penghargaan 'istimewa' tersebut
Gol itu sendiri, sebuah tendangan salto yang dieksekusi dengan sempurna, telah menjadi bagian dari legenda sepak bola Skotlandia, sekaligus membantu negara tersebut mengakhiri penantian selama hampir 30 tahun untuk tampil di Piala Dunia pria. Saat berbicara dalam acara peluncuran mata uang tersebut, McTominay mengungkapkan kebanggaannya karena terpilih untuk mendapatkan kehormatan yang langka ini.
"Mencapai panggung terbesar sepak bola dunia adalah impian setiap pemain, dan saya tahu hal itu sangat berarti bagi para penggemar kami," kata gelandang tersebut. "Momen-momen seperti itu milik semua orang yang mendukung tim ini, jadi melihat gol saya ditampilkan di uang kertas Skotlandia terasa sangat istimewa."
Barang koleksi langka dan kegiatan amal
Para penggemar yang ingin mendapatkan "McTominay Twenty" harus bertindak cepat, karena uang kertas ini hanya dicetak sebanyak 100 lembar. Setengah dari jumlah tersebut akan tersedia bagi publik melalui kombinasi lelang kolektor, undian berhadiah, dan acara pop-up interaktif yang diadakan di Edinburgh dan Glasgow, di mana para penggemar dapat mencoba memecahkan kode brankas untuk memenangkannya.
Inisiatif ini juga memiliki tujuan sosial yang signifikan. Hasil dari lelang dan undian hadiah akan disumbangkan ke Crisis Scotland, sebuah badan amal yang berkomitmen untuk mengakhiri masalah tunawisma. Emma Noble, ketua komite eksekutif Skotlandia di Bank of Scotland, menyatakan: "Merupakan suatu kehormatan dapat bekerja sama dengannya untuk mewujudkan hal ini dengan cara yang begitu unik, dan kami berterima kasih atas dukungannya dalam membantu mengumpulkan dana untuk Crisis saat mereka berupaya mengakhiri masalah tunawisma di seluruh Skotlandia."
- Getty Images Sport
Menyambut Piala Dunia
Di tengah antusiasme masyarakat terhadap mata uang baru ini, perhatian tetap tertuju pada babak penyisihan grup Piala Dunia di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Noble lebih lanjut menjelaskan alasan di balik uang kertas tersebut, dengan mengatakan: "Mendapatkan tiket ke putaran final dengan cara yang begitu dramatis adalah momen yang tak akan pernah dilupakan para penggemar, dan kami ingin menandainya dengan cara yang berakar pada identitas Skotlandia. Seperti sepak bola, uang kertas telah lama menjadi bagian dari sejarah negara kami, dan uang kertas £20 edisi terbatas ini menggabungkan kedua tradisi tersebut dengan sentuhan modern dan kreatif."
Kampanye Skotlandia di Piala Dunia 2026 diprediksi akan menjadi acara besar bagi negara tersebut. Tim asuhan Steve Clarke akan menghadapi Haiti pada 14 Juni dan Maroko pada 19 Juni di Boston, sebelum bertanding melawan Brasil pada 24 Juni di Miami.