Bank of Scotland meluncurkan uang kertas £20 bergambar Scott McTominay yang terinspirasi dari gol tendangan salto indahnya saat melawan Denmark dalam kualifikasi Piala Dunia

Bank of Scotland telah menciptakan sebuah suvenir unik untuk merayakan kembalinya tim nasional ke panggung dunia. Untuk pertama kalinya sejak 1998, tim nasional pria Skotlandia berhasil lolos ke Piala Dunia, dan bank tersebut memilih untuk memperingati momen ini dengan menampilkan McTominay sebagai figur utama pada uang kertas £20 yang baru.

Menurut BBC, desain tersebut memadukan estetika uang kertas tradisional Skotlandia dengan penghormatan modern terhadap kampanye kualifikasi. Intinya adalah gambar yang terinspirasi oleh gol pembuka spektakuler mantan pemain Manchester United itu selama kemenangan 4-2 atas Denmark di Hampden Park, hasil yang membuat Tartan Army bersuka cita dan memastikan tempat mereka di turnamen 2026.