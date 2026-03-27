Goal.com
Live
Nottingham Forest FC Training Session And Press Conference - UEFA Europa League 2025/26 League Phase MD8

Diterjemahkan oleh

Bangku cadangan Tottenham, De Zerbi kemungkinan baru akan ditunjuk pada akhir musim: Dyche mulai dipersiapkan untuk menggantikan Tudor

Transfers
Tottenham Hotspur
S. Dyche
R. De Zerbi
I. Tudor
Premier League

Dalam situasi darurat yang mendesak, Spurs mengincar seorang penjaga gawang berpengalaman

Siapa yang bisa selamat, selamatlah: Tottenham hanya unggul satu poin dari peringkat ketiga dari bawah di Liga Premier, dan setelah kekalahan telak 3-0 dalam laga head-to-head melawan Nottingham Forest, mereka serius mempertimbangkan untuk mengganti pelatih untuk kedua kalinya musim ini.

Posisi Igor Tudor, yang masih belum meraih kemenangan kecuali kemenangan yang tak berarti di leg kedua babak 16 besar melawan Atletico Madrid, semakin rumit akibat duka mendalam yang menimpa mantan pelatih Udinese, Verona, dan Juventus ini, yaitu meninggalnya ayahnya. Kesedihan ini tak terhindarkan dapat mengganggu konsentrasi Tudor di akhir musim dan memaksa dilakukannya pergantian darurat, yang mungkin terjadi pada awal pekan depan mengingat akhir pekan Paskah akan diisi oleh pertandingan Piala FA dan bukan liga.

  • DE ZERBI, BELUM UNTUK SAAT INI

    Rencana Spurs sudah jelas, yaitu langsung menghubungi Roberto De Zerbi, yang saat ini sedang tidak terikat kontrak setelah berakhirnya masa kerjanya di Marseille. Namun, menurut The Telegraph, mantan pelatih Sassuolo itu mengisyaratkan bahwa ia ingin menunggu hingga awal musim depan untuk menerima tawaran pekerjaan baru.

  • DYCHE SUDAH SIAP

    Ide yang muncul kembali adalah mengincar Sean Dyche, seorang pelatih pragmatis dan ahli dalam perjuangan menghindari degradasi yang telah membangun kariernya di Burnley dan pada musim ini sempat menduduki kursi pelatih Nottingham Forest sebelum digantikan oleh Vitor Pereira. Adi Hutter, Chris Hughton, Ryan Mason, dan Tim Sherwood adalah nama-nama lain yang masuk dalam daftar calon.

Premier League
Sunderland crest
Sunderland
SUN
Tottenham Hotspur crest
Tottenham Hotspur
TOT