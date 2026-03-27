Bangku cadangan Tottenham, De Zerbi kemungkinan baru akan ditunjuk pada akhir musim: Dyche mulai dipersiapkan untuk menggantikan Tudor

Siapa yang bisa selamat, selamatlah: Tottenham hanya unggul satu poin dari peringkat ketiga dari bawah di Liga Premier, dan setelah kekalahan telak 3-0 dalam laga head-to-head melawan Nottingham Forest, mereka serius mempertimbangkan untuk mengganti pelatih untuk kedua kalinya musim ini.

Posisi Igor Tudor, yang masih belum meraih kemenangan kecuali kemenangan yang tak berarti di leg kedua babak 16 besar melawan Atletico Madrid, semakin rumit akibat duka mendalam yang menimpa mantan pelatih Udinese, Verona, dan Juventus ini, yaitu meninggalnya ayahnya. Kesedihan ini tak terhindarkan dapat mengganggu konsentrasi Tudor di akhir musim dan memaksa dilakukannya pergantian darurat, yang mungkin terjadi pada awal pekan depan mengingat akhir pekan Paskah akan diisi oleh pertandingan Piala FA dan bukan liga.