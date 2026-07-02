Bangku Cadangan Jepang: Hajime Moriyasu masih menunda keputusan, Keisuke Honda mencalonkan diri

Jika Moriyasu memutuskan untuk mundur dari jabatannya, ada kemungkinan pelatih tim U-23 saat ini, Go Oiwa, akan dipromosikan untuk menggantikannya, meskipun opsi pelatih asing juga tidak dapat dikesampingkan. Kemungkinan kecil pencalonan diri Keisuke Honda, mantan pemain Milan yang saat ini menjadi komentator TV untuk Piala Dunia, akan dipertimbangkan. Kemarin ia menyatakan: “Meskipun saya mengantisipasi reaksi yang beragam, izinkan saya mengatakan ini... Saya membaca bahwa mereka ingin menawarkan kontrak satu tahun kepada Hajime Moriyasu agar ia tetap menjabat, tetapi, jika itu hanya tawaran sementara karena hingga saat ini belum ada kandidat lain, maka cobalah saya selama satu tahun. Jika kami kalah di Piala Asia, pecatlah saya tanpa perdebatan. Itu akan menjadi tantangan yang menarik.”