Banding Southampton ditolak! Upaya The Saints untuk membatalkan kartu merah di final play-off ditolak, sementara hukuman terkait skandal penyadapan tetap berlaku
Panel EFL mempertahankan hukuman atas kasus penyadapan
EFL mengumumkan pada Rabu bahwa banding yang diajukan Southampton terkait pengusiran mereka dari babak play-off telah ditolak dengan tegas. Penolakan banding tersebut oleh panel arbitrase liga independen dikonfirmasi dalam pernyataan resmi: "Panel arbitrase liga malam ini telah menolak banding yang diajukan Southampton Football Club terhadap sanksi yang dijatuhkan oleh komisi disiplin independen, menyusul pengakuan atas sejumlah pelanggaran terhadap peraturan EFL. Keputusan ini berarti bahwa sanksi awal berupa pengusiran dari babak play-off Championship tetap berlaku, begitu pula pengurangan empat poin yang akan diterapkan pada klasemen Championship musim 2026-27 serta teguran terkait semua tuduhan."
Akibatnya, Middlesbrough, yang awalnya kalah 2-1 dalam pertandingan semifinal, justru lolos ke babak selanjutnya.
Para santo mengungkapkan kekecewaan yang mendalam
Pihak klub asal pesisir selatan itu menanggapi putusan akhir dengan tetap mempertahankan pendirian mereka bahwa sanksi tersebut terlalu berat. Dalam pernyataan panjang yang merespons hasil tersebut, Southampton mengungkapkan rasa kecewanya: "Kami menyadari betapa menyakitkannya momen ini bagi para pendukung, pemain, staf, mitra komersial, dan masyarakat luas yang telah memberikan dukungan begitu besar kepada tim sepanjang musim ini, dan kami sekali lagi meminta maaf kepada semua pihak yang terdampak oleh hal ini. Klub akan merenungkan dengan saksama peristiwa-peristiwa yang telah membawa kami ke titik ini, belajar darinya, dan mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk melangkah maju secara bertanggung jawab. Meskipun malam ini merupakan momen yang menyakitkan, klub sepak bola ini akan merespons dengan kerendahan hati, tanggung jawab, dan tekad untuk memperbaiki keadaan."
Pelanggaran di lapangan latihan dan reaksi keras dari lawan
Kontroversi ini meletus setelah seorang anggota tim analisis pelatih kepala Tonda Eckert dilaporkan tertangkap basah sedang merekam sesi latihan Middlesbrough. EFL mengungkapkan bahwa Southampton mengakui telah melakukan pengamatan ilegal terkait tiga pertandingan terpisah melawan Oxford United, Ipswich Town, dan Middlesbrough.
Skandal ini sangat membuat frustrasi Hull City, yang kini harus bersiap menghadapi lawan yang sama sekali berbeda. Pemilik Hull, Acun Ilicali, menyuarakan ketidakpuasannya kepada Sky Sports, mengisyaratkan kemungkinan tindakan hukum. Ia menyatakan: "Saya tidak ingin menuduh siapa pun dan sampai kami melihat gambaran lengkapnya, tetapi hal ini telah terlalu banyak berdampak pada kami. Saya mewakili klub besar dan keluarga besar, dan saya tidak akan membiarkan keluarga kami dirugikan oleh ketidakadilan."
Apa yang akan terjadi selanjutnya dalam babak play-off Championship?
Perhatian kini sepenuhnya tertuju pada final yang sangat dinantikan pada Sabtu nanti di Stadion Wembley, di mana Middlesbrough akan berhadapan dengan Hull. Pemenang pertandingan ini akan mengamankan tempat yang didambakan di kasta tertinggi, yang menjamin pendapatan siaran sebesar sekitar £200 juta. Sementara itu, Southampton harus menghadapi kenyataan pahit saat mereka bersiap menghadapi musim Championship yang melelahkan lagi, terbebani oleh selisih poin negatif bahkan sebelum pertandingan pertama dimulai.