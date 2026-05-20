Banding Southampton ditolak! Upaya The Saints untuk membatalkan kartu merah di final play-off ditolak, sementara hukuman terkait skandal penyadapan tetap berlaku

EFL mengumumkan pada Rabu bahwa banding yang diajukan Southampton terkait pengusiran mereka dari babak play-off telah ditolak dengan tegas. Penolakan banding tersebut oleh panel arbitrase liga independen dikonfirmasi dalam pernyataan resmi: "Panel arbitrase liga malam ini telah menolak banding yang diajukan Southampton Football Club terhadap sanksi yang dijatuhkan oleh komisi disiplin independen, menyusul pengakuan atas sejumlah pelanggaran terhadap peraturan EFL. Keputusan ini berarti bahwa sanksi awal berupa pengusiran dari babak play-off Championship tetap berlaku, begitu pula pengurangan empat poin yang akan diterapkan pada klasemen Championship musim 2026-27 serta teguran terkait semua tuduhan."

Akibatnya, Middlesbrough, yang awalnya kalah 2-1 dalam pertandingan semifinal, justru lolos ke babak selanjutnya.