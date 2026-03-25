Menurut AS, Komite Disiplin telah memutuskan untuk tidak mengubah laporan resmi pertandingan yang disusun wasit Munuera Montero. Valverde diusir keluar lapangan pada menit ke-77 dalam laga melawan Atlético Madrid, saat skor 3-2, setelah melakukan tekel keras terhadap Alex Baena. Dokumen resmi membenarkan kartu merah langsung tersebut dengan penjelasan lengkap sebagai berikut: "Menendang lawan, tanpa berada pada jarak yang aman untuk dilanggar, dengan menggunakan kekuatan berlebihan." Karena tekel tersebut dilakukan dari bawah, klub merasa memiliki alasan yang kuat, namun wasit menerapkan sanksi minimal satu pertandingan sesuai dengan rentang yang ditetapkan.