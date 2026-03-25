Real Madrid CF v Atletico de Madrid - LaLiga EA Sports
Banding Real Madrid ditolak, Federico Valverde dijatuhi sanksi skorsing akibat kartu merah dalam laga melawan Atlético

F. Valverde
Real Madrid
LaLiga
Real Madrid vs Atletico Madrid
Atletico Madrid

Federasi Sepak Bola Spanyol (RFEF) telah secara resmi mengonfirmasi sanksi skorsing satu pertandingan bagi Federico Valverde menyusul kartu merah yang diterimanya dalam derby Madrid. Meskipun Real Madrid berusaha membatalkan keputusan tersebut dengan alasan bahwa ia benar-benar sedang berebut bola, keputusan tersebut tetap berlaku. Gelandang tersebut akan absen dalam laga La Liga mendatang melawan Mallorca, namun akan kembali bermain saat menghadapi Girona.

  • Komite Disiplin mengabulkan laporan wasit

    Menurut AS, Komite Disiplin telah memutuskan untuk tidak mengubah laporan resmi pertandingan yang disusun wasit Munuera Montero. Valverde diusir keluar lapangan pada menit ke-77 dalam laga melawan Atlético Madrid, saat skor 3-2, setelah melakukan tekel keras terhadap Alex Baena. Dokumen resmi membenarkan kartu merah langsung tersebut dengan penjelasan lengkap sebagai berikut: "Menendang lawan, tanpa berada pada jarak yang aman untuk dilanggar, dengan menggunakan kekuatan berlebihan." Karena tekel tersebut dilakukan dari bawah, klub merasa memiliki alasan yang kuat, namun wasit menerapkan sanksi minimal satu pertandingan sesuai dengan rentang yang ditetapkan.

    • Iklan
  • Real Madrid CF v Atletico de Madrid - LaLiga EA SportsGetty Images Sport

    Pertahanan Madrid dihentikan oleh wasit

    Madrid dengan tegas membantah keputusan tersebut, dengan alasan bahwa redaksi dalam laporan pertandingan tersebut pada dasarnya keliru. Dalam banding resminya, klub tersebut menyatakan bahwa bola berada dalam jarak yang sangat dekat dengan sang pemain dan bahwa ia telah berusaha merebut bola. Namun, komite menyimpulkan bahwa rekaman video yang diserahkan tidak membantah asumsi kebenaran yang melekat pada pernyataan wasit. Akibatnya, mereka memutuskan bahwa tidak ada kesalahan nyata yang terbukti, sehingga sanksi skorsing tetap berlaku.

  • Penundaan yang lebih lama untuk penerbangan domestik

    Saat ini, Valverde sedang membela negaranya dalam laga persahabatan melawan Inggris dan Aljazair. Setelah kembali ke ibu kota Spanyol, ia akan absen dalam laga liga melawan Mallorca pada 4 April. Untungnya bagi manajer Alvaro Arbeloa, skorsing tersebut tidak berlaku untuk kompetisi Eropa. Gelandang tersebut tetap memenuhi syarat untuk tampil dalam leg pertama perempat final Liga Champions yang krusial melawan Bayern Munich pada 7 April, sebelum akhirnya kembali bertanding di liga domestik melawan Girona pada 10 April.

  • Real Madrid CF v Atletico de Madrid - LaLiga EA SportsGetty Images Sport

    Arbeloa kehilangan motor penggerak utama di lini tengah

    Absennya yang terpaksa ini menjadi hambatan yang menyebalkan bagi momentum gemilangnya. Arbeloa akan kehilangan pemain lapangan yang paling sering diturunkan, yang telah mencatatkan 3.528 menit bermain dalam 42 penampilan musim ini. Selain itu, pemain berusia 27 tahun itu sedang dalam performa gemilang di depan gawang, mencetak enam gol dalam lima pertandingan terakhirnya. Madrid telah menyatakan bahwa mereka akan tetap berusaha mengajukan banding atas sanksi tersebut, meskipun peluang mereka tampaknya sangat tipis.

