Banding Bayern Munich terkait kartu merah Luis Diaz ditolak meskipun wasit mengakui bahwa mantan bintang Liverpool itu seharusnya tidak diusir dari lapangan karena melakukan diving

Bayern segera mengajukan banding atas sanksi larangan bertanding satu pertandingan yang dijatuhkan secara otomatis, dengan harapan pengakuan terbuka Dingert akan membuat sanksi tersebut dibatalkan. Namun, pengadilan olahraga Asosiasi Sepak Bola Jerman (DFB) memutuskan pada hari Senin bahwa sanksi larangan bertanding tersebut harus tetap berlaku. Pengadilan memutuskan bahwa komentar wasit setelah pertandingan tidak cukup untuk membatalkan keputusan yang telah diambil di lapangan selama pertandingan Bundesliga tersebut. Menjelaskan penolakan tersebut, ketua pengadilan Stephan Oberholz mencatat bahwa insiden tersebut tidak memenuhi ambang batas yang tinggi yang diperlukan untuk perubahan retroaktif, dengan alasan bahwa itu bukanlah keputusan yang sepenuhnya salah karena Diaz telah mencari kontak dengan kiper lawan.