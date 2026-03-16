Banding Bayern Munich terkait kartu merah Luis Diaz ditolak meskipun wasit mengakui bahwa mantan bintang Liverpool itu seharusnya tidak diusir dari lapangan karena melakukan diving
Wasit mengakui bahwa kartu merah yang diberikan terlalu keras
Diaz akan menjalani skorsing setelah mendapat kartu merah dalam laga sengit yang berakhir imbang 1-1 antara Bayern Munich dan Bayer Leverkusen pada Sabtu lalu. Pemain asal Kolombia itu, yang sebelumnya mencetak satu-satunya gol timnya, diusir dari lapangan setelah menerima kartu kuning kedua karena diduga melakukan diving di area penalti. Namun, rekaman pasca-pertandingan dengan cepat memperlihatkan adanya kontak antara Diaz dan kiper Leverkusen, Janis Blaswich. Wasit Christian Dingert, setelah meninjau tayangan ulang dalam wawancara dengan Sky Sport, mengakui kesalahannya: "Kartu kuning kedua itu sangat keras dan ketika saya melihat tayangannya sekarang, saya tidak akan memberikannya lagi."
DFB tetap teguh
Bayern segera mengajukan banding atas sanksi larangan bertanding satu pertandingan yang dijatuhkan secara otomatis, dengan harapan pengakuan terbuka Dingert akan membuat sanksi tersebut dibatalkan. Namun, pengadilan olahraga Asosiasi Sepak Bola Jerman (DFB) memutuskan pada hari Senin bahwa sanksi larangan bertanding tersebut harus tetap berlaku. Pengadilan memutuskan bahwa komentar wasit setelah pertandingan tidak cukup untuk membatalkan keputusan yang telah diambil di lapangan selama pertandingan Bundesliga tersebut. Menjelaskan penolakan tersebut, ketua pengadilan Stephan Oberholz mencatat bahwa insiden tersebut tidak memenuhi ambang batas yang tinggi yang diperlukan untuk perubahan retroaktif, dengan alasan bahwa itu bukanlah keputusan yang sepenuhnya salah karena Diaz telah mencari kontak dengan kiper lawan.
Dasar hukum larangan tersebut
DFB memberikan penjelasan terperinci mengenai sikap mereka, dengan menekankan bahwa keputusan wasit pada umumnya bersifat final kecuali jika keputusan tersebut secara objektif dan tak terbantahkan salah. Oberholz tegas dalam pernyataannya mengenai kriteria keberhasilan banding, menegaskan bahwa perubahan keputusan wasit pada dasarnya tidak relevan dalam proses hukum. Dalam putusan resminya, ia menyatakan: "Faktor penentu adalah bahwa insiden tersebut merupakan keputusan faktual yang hanya dapat dikoreksi jika secara serius, jelas, dan tanpa keraguan sama sekali secara objektif salah. Hal itu tidak terjadi dalam kasus ini." Akibatnya, Diaz akan absen dalam pertandingan mendatang melawan Union Berlin.
Masalah pemilihan pemain Bayern yang semakin memburuk
Kehilangan Diaz semakin menambah daftar kekhawatiran manajer Vincent Kompany saat klub ini menghadapi jadwal yang padat. Bayern sudah cemas dengan kondisi kebugaran beberapa pemain kunci mereka setelah pertandingan Liga Champions yang sengit melawan Atalanta pekan lalu, di mana mereka berhasil meraih kemenangan 6-1. Alphonso Davies dan Jamal Musiala absen dalam laga imbang melawan Leverkusen akibat cedera yang diderita dalam pertandingan di kompetisi Eropa tersebut.
