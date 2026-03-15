Banda Sakit: Pemain Lecce itu telah dipulangkan dari rumah sakit. Pernyataan resmi dari klub asal Salento

Kabar baik setelah kejadian yang sempat menimbulkan kekhawatiran

Lameck Banda telah dipulangkan dari rumah sakit: inilah kabar baik yang datang pada pagi hari ini, setelah pemain sayap asal Zambia dari Lecce itu terjatuh ke tanah pada menit-menit akhir pertandingan yang dimenangkan Napoli atas Lecce di Stadion Maradona. 

Pemain asal Salento itu merasakan nyeri di perut dan langsung terjatuh, membuat suasana menjadi tegang. Yang pertama menyadarinya adalah pelatih Napoli Antonio Conte dan Matteo Politano. Justru pelatih Napoli itulah yang masuk ke lapangan untuk memanggil wasit agar menghentikan pertandingan dan memungkinkan tim medis memberikan pertolongan kepada pemain tersebut, yang kemudian dibawa keluar dengan tandu dan dilarikan ke Rumah Sakit Cardarelli.

  • SIARAN PERS DARI LECCE

    "Pemain sepak bola Lameck Banda telah dipulangkan pagi ini dari Rumah Sakit Cardarelli setelah menjalani serangkaian pemeriksaan yang hasilnya negatif": demikian bunyi pernyataan resmi yang diterbitkan oleh Lecce pada Minggu, 15 Maret 2026 pagi.

  • DI FRANCESCO SETELAH PERTANDINGAN

    Setelah pertandingan, Eusebio Di Francesco, pelatih Lecce, berkomentar demikian tentang Banda: "Kami sempat sedikit khawatir dengan kondisi pemain itu, tapi sepertinya dia hanya mengalami benturan keras yang memengaruhi performanya. Saya sempat takut, ya, dia terkena benturan di dada, tepatnya di bagian kanan, tapi saya yakin semuanya akan baik-baik saja."

