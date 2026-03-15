Banda Sakit: Pemain Lecce itu telah dipulangkan dari rumah sakit. Pernyataan resmi dari klub asal Salento

Lameck Banda telah dipulangkan dari rumah sakit: inilah kabar baik yang datang pada pagi hari ini, setelah pemain sayap asal Zambia dari Lecce itu terjatuh ke tanah pada menit-menit akhir pertandingan yang dimenangkan Napoli atas Lecce di Stadion Maradona.

Pemain asal Salento itu merasakan nyeri di perut dan langsung terjatuh, membuat suasana menjadi tegang. Yang pertama menyadarinya adalah pelatih Napoli Antonio Conte dan Matteo Politano. Justru pelatih Napoli itulah yang masuk ke lapangan untuk memanggil wasit agar menghentikan pertandingan dan memungkinkan tim medis memberikan pertolongan kepada pemain tersebut, yang kemudian dibawa keluar dengan tandu dan dilarikan ke Rumah Sakit Cardarelli.