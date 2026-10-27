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FBL-AWARD-BALLON D'OR-2026AFP
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Ballon d'Or: Yamal Menyia-nyiakan Peluang Besar, Kekalahan Mbappe Jadi Kabar Gembira di Madrid

Racing Santander vs Real Madrid
Racing Santander
Real Madrid
LaLiga
H. Kane
K. Mbappe
J. Mourinho
L. Yamal
J. Bellingham
Barcelona
Spanyol
Inggris
Prancis
Portugal

Jurnalis Spanyol menjelaskan bagaimana bintang Prancis bisa memenangi Ballon d'Or

Diego Vargas, jurnalis dari situs "Defensa Central", menilai bahwa hasil akhir Ballon d'Or tahun 2026 adil, setelah akhirnya dimenangkan oleh Harry Kane.

Ia berpendapat bahwa pemain Inggris itu menyajikan portofolio yang paling lengkap, karena Mbappe dan Lamine Yamal kehilangan sesuatu yang membuat mereka layak mendapatkan penghargaan tersebut dengan kadar yang sama.

Kapten timnas Inggris itu meraih penghargaan Ballon d'Or pada Senin malam kemarin di teater London Palladium, sementara Mbappe menempati peringkat kedua, dan Lamine Yamal menduduki peringkat ketiga, dengan hanya memperoleh penghargaan Bakat Muda Terbaik untuk kali ketiga secara beruntun.

  • Yamal menyia-nyiakan peluang besar

    Vargas pun menjelaskan: "Harry Kane memiliki apa yang belum diraih Mbappe, yakni gelar-gelar kolektif seperti Liga Jerman dan Piala Jerman. Ia juga memiliki apa yang kurang dari Lamine Yamal, yaitu pengaruh dalam keberhasilan timnya."

    Menurut Vargas, Lamine Yamal telah menyia-nyiakan peluang besar pada tahun 2026, karena ia mengatakan: "Seandainya Lamine, juara Liga Spanyol dan Piala Super bersama Barcelona, tampil bagus di Piala Dunia, ia pasti akan menjadi pemenang tanpa diragukan lagi. Namun, kontribusinya yang terbatas dalam membawa timnas Spanyol meraih gelar berdampak negatif pada peluangnya. Adapun Mbappe, ia memecahkan rekor jumlah gol di Piala Dunia, tetapi ketiadaan gelar menjadi beban berat yang merugikannya."

    Vargas menegaskan keyakinannya bahwa kedua pemain tersebut tidak memberikan cukup bukti untuk memastikan kemenangan dalam perebutan Ballon d'Or.

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  • "Mourinho menginginkannya lebih lapar"

    Vargas memandang bahwa posisi kedua yang ditempati Kylian Mbappe membuktikan bahwa keunggulan individu saja tidak cukup, melainkan ia harus membuktikan kemampuannya untuk berkontribusi dalam kesuksesan kolektif juga.

    Namun di sisi lain, Vargas menilai bahwa hal itu merupakan kabar yang sangat baik bagi Real Madrid dan pelatihnya, Jose Mourinho, yang membutuhkan sosok Mbappe versi "lebih lapar" untuk meraih gelar musim ini, setelah dua tahun tanpa meraih satu gelar pun.

    Vargas mengatakan: "Mbappe punya alasan untuk memenangkan Ballon d'Or, tetapi pada akhirnya kemenangan Harry Kane adalah hasil yang paling adil."

    Ia menambahkan: "Bagi Mourinho dan Real Madrid, kekalahan Mbappe dalam perebutan Ballon d'Or adalah kabar luar biasa. Seandainya ia memenangkannya, hal itu akan menjadi sumber motivasi yang lebih kecil selama musim ini. Mourinho membutuhkannya dalam kondisi lapar, dan 2027 haruslah menjadi tahunnya."

    Ia melanjutkan: "Dunia sepak bola haus untuk memberikan penghargaan ini kepada Kylian, tetapi ia tidak akan mendapatkannya sebagai hadiah, ia harus pantas mendapatkannya, dan ia sudah tahu bahwa mencetak gol saja tidak cukup. Ia harus memimpin Real Madrid dan memenangkan gelar, lebih baik lagi jika itu Liga Champions. Jika ia berhasil melakukannya, maka tidak akan ada keraguan apa pun pada 2027."

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  • Bellingham seperti Mbappe: Real Madrid menanti tim yang menakutkan!

    Vargas juga menyoroti alasan kemenangan Kane dan ketidakmampuan Jude Bellingham untuk menyainginya, meskipun ia menganggap pemain Real Madrid itu sebagai yang terbaik di antara para pemain Inggris pada Piala Dunia di Amerika Serikat.

    Ia mengatakan: "Piala Dunia yang ditampilkan Jude Bellingham jauh lebih baik daripada yang ditampilkan Harry Kane, dan ini adalah kenyataan yang tak terbantahkan. Namun, benar juga bahwa Jude menghadapi masalah yang sama dengan yang dihadapi Mbappe, yaitu tidak adanya gelar. Selain itu, ia sangat jauh dari persaingan jika melihat apa yang ia tampilkan bersama Real Madrid sepanjang musim lalu. Adapun jika melihat kondisinya saat ini, keadaannya berbeda; sebab levelnya mengalami lonjakan besar sejak Piala Dunia."

    Vargas menutup pernyataannya dengan berkata: "Saya berharap kubu Madrid bersiap dengan baik untuk Ballon d'Or tahun depan, dan warna putih mendominasi seluruh gelaran acara 2027. Real Madrid memiliki beberapa pemain dalam skuadnya yang mampu memenangkan penghargaan tersebut. Mourinho harus mendorong para pemain ini ke depan, dan membangun tim yang menakutkan hingga salah satu dari mereka dinobatkan sebagai pemenang Ballon d'Or tahun depan."

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