Ballon d'Or: Yamal Menyia-nyiakan Peluang Besar, Kekalahan Mbappe Jadi Kabar Gembira di Madrid

Vargas memandang bahwa posisi kedua yang ditempati Kylian Mbappe membuktikan bahwa keunggulan individu saja tidak cukup, melainkan ia harus membuktikan kemampuannya untuk berkontribusi dalam kesuksesan kolektif juga.

Namun di sisi lain, Vargas menilai bahwa hal itu merupakan kabar yang sangat baik bagi Real Madrid dan pelatihnya, Jose Mourinho, yang membutuhkan sosok Mbappe versi "lebih lapar" untuk meraih gelar musim ini, setelah dua tahun tanpa meraih satu gelar pun.

Vargas mengatakan: "Mbappe punya alasan untuk memenangkan Ballon d'Or, tetapi pada akhirnya kemenangan Harry Kane adalah hasil yang paling adil."

Ia menambahkan: "Bagi Mourinho dan Real Madrid, kekalahan Mbappe dalam perebutan Ballon d'Or adalah kabar luar biasa. Seandainya ia memenangkannya, hal itu akan menjadi sumber motivasi yang lebih kecil selama musim ini. Mourinho membutuhkannya dalam kondisi lapar, dan 2027 haruslah menjadi tahunnya."

Ia melanjutkan: "Dunia sepak bola haus untuk memberikan penghargaan ini kepada Kylian, tetapi ia tidak akan mendapatkannya sebagai hadiah, ia harus pantas mendapatkannya, dan ia sudah tahu bahwa mencetak gol saja tidak cukup. Ia harus memimpin Real Madrid dan memenangkan gelar, lebih baik lagi jika itu Liga Champions. Jika ia berhasil melakukannya, maka tidak akan ada keraguan apa pun pada 2027."

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