'Ballon d'Or seharusnya diberikan kepada Leo Messi' - Cristian Romero mendukung ikon Argentina itu untuk meraih penghargaan individu dan mengecam bias 'pemasaran'

Berbicara setelah kemenangan derby 2-1 Atletico atas Real Madrid di Estadio Metropolitano, bek tengah asal Argentina itu menyampaikan perasaannya dengan sangat jelas. Menyampaikan pandangannya kepada ESPNmengenai siapa yang seharusnya membawa pulang trofi emas tersebut, Romero menyatakan: "Ballon d'Or seharusnya jatuh kepada Leo Messi. Sampai dia pensiun, itu sudah jelas."

Menyoroti kepribadian sang penyerang veteran yang rendah hati jauh dari sorotan, mantan bek Tottenham Hotspur itu melanjutkan: "Mengesampingkan siapa dirinya sebagai pemain dan apa yang telah dia capai sepanjang kariernya, dia tetap yang terbaik di dunia. Yang membuatnya bahkan lebih hebat adalah saya pernah satu ruang ganti dengannya, dan dia memiliki kerendahan hati yang sangat sedikit dimiliki orang lain. Hal-hal itu membuatnya menonjol."

Merefleksikan langkah-langkah awalnya di sepakbola internasional di bawah bimbingan sang ikon, bek itu menambahkan: "Messi membantu saya beradaptasi. Ketika saya pertama kali bergabung, kami tidak memenangkan segalanya, dan dia membantu kami. Dia telah menjadi idola saya sejak saya masih anak-anak; saya melihatnya menderita, lalu kemudian memenangi segalanya. Setelah berbagi begitu banyak hal dengannya, dia adalah yang terhebat sepanjang masa. Ini akan menjadi perpisahan yang indah untuknya."