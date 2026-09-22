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'Ballon d'Or seharusnya diberikan kepada Leo Messi' - Cristian Romero mendukung ikon Argentina itu untuk meraih penghargaan individu dan mengecam bias 'pemasaran'
Romero mendukung kejayaan Messi
Messi mendapat dukungan penuh dari Romero untuk kembali meraih Ballon d'Or dan menambah koleksi trofinya yang belum pernah tertandingi. Bek Atletico Madrid berusia 28 tahun itu menegaskan bahwa kapten tim nasionalnya tetap menjadi pemain terbaik di dunia tanpa tandingan. Pada saat yang sama, ia juga mengkritik kriteria penghargaan modern, dengan berargumen bahwa daya tarik komersial sering kali lebih diutamakan daripada prestasi olahraga.
- Seshadri Sukumar
Bek memuji idola nasional
Berbicara setelah kemenangan derby 2-1 Atletico atas Real Madrid di Estadio Metropolitano, bek tengah asal Argentina itu menyampaikan perasaannya dengan sangat jelas. Menyampaikan pandangannya kepada ESPNmengenai siapa yang seharusnya membawa pulang trofi emas tersebut, Romero menyatakan: "Ballon d'Or seharusnya jatuh kepada Leo Messi. Sampai dia pensiun, itu sudah jelas."
Menyoroti kepribadian sang penyerang veteran yang rendah hati jauh dari sorotan, mantan bek Tottenham Hotspur itu melanjutkan: "Mengesampingkan siapa dirinya sebagai pemain dan apa yang telah dia capai sepanjang kariernya, dia tetap yang terbaik di dunia. Yang membuatnya bahkan lebih hebat adalah saya pernah satu ruang ganti dengannya, dan dia memiliki kerendahan hati yang sangat sedikit dimiliki orang lain. Hal-hal itu membuatnya menonjol."
Merefleksikan langkah-langkah awalnya di sepakbola internasional di bawah bimbingan sang ikon, bek itu menambahkan: "Messi membantu saya beradaptasi. Ketika saya pertama kali bergabung, kami tidak memenangkan segalanya, dan dia membantu kami. Dia telah menjadi idola saya sejak saya masih anak-anak; saya melihatnya menderita, lalu kemudian memenangi segalanya. Setelah berbagi begitu banyak hal dengannya, dia adalah yang terhebat sepanjang masa. Ini akan menjadi perpisahan yang indah untuknya."
Pemasaran mendikte penghargaan di masa depan
Kekaguman yang tak tergoyahkan terhadap sang playmaker legendaris menjadi dasar keyakinan bahwa tidak ada rival masa kini yang bisa menandingi keunggulannya yang konsisten. Perspektif itu memicu argumen bahwa kriteria pemungutan suara individu akan berubah drastis begitu sang veteran resmi gantung sepatu. Menegaskan kembali status unik sang jimat di puncak permainan, Romero menyatakan: "Tidak ada orang lain seperti Messi. Saya terus mengatakan itu."
Menyesalkan bagaimana daya tarik promosi bisa menentukan pemenang di masa depan, bek tengah itu melanjutkan: "Yang pasti, begitu Messi memutuskan untuk mengakhiri kariernya, kita harus melihat kepada siapa mereka memberikan Ballon d'Or. Kepada pemain mana pun yang punya kekuatan pemasaran paling besar, karena pada dasarnya itulah yang menjadi penentunya."
Dukungan serupa untuk sang penyerang datang dari pelatih Atletico, Diego Simeone, pekan lalu. Saat menilai siapa yang pantas meraih Ballon d'Or, ia mencatat: "Messi, tanpa sedikit pun keraguan. Setelah Piala Dunia yang ia jalani, di usianya, tanpa keraguan apa pun, Messi."
- getty
Malam gala semakin dekat
Pengumuman resmi France Football pada 8 September mengonfirmasi Messi masuk dalam daftar 30 nominasi setelah mencatatkan 45 gol dan 30 assist untuk Inter Miami, disertai laju hingga final Piala Dunia. London Palladium Theatre akan menjadi tuan rumah edisi gala ke-70 pada 26 Oktober untuk mengungkap apakah pemain berusia 39 tahun itu dapat menambah koleksi bersejarahnya. Upacara bergengsi itu akan menunjukkan apakah kecemerlangan di atas lapangan masih bisa mengungguli daya tarik komersial.
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