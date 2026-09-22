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imago-sport-1079692263.jpgSports Press Photo
Muhammad Zaki
Diterjemahkan oleh

Ballon d'Or lagi untuk sang GOAT! Alexis Mac Allister mendukung Lionel Messi meraih kejayaan individu lebih lanjut saat Argentina bersiap menjalani hidup setelah kapten talismanik mereka

L. Messi
Ballon d'Or
A. Mac Allister
Liverpool
Premier League
Inter Miami CF
Major League Soccer
Argentina
World Cup

Alexis Mac Allister mendukung penuh Lionel Messi untuk menambah satu lagi Ballon d'Or ke lemari trofi pemecah rekornya. Saat gelandang Liverpool itu bersiap menyambut era baru bersama Argentina, ia menegaskan bahwa superstar Inter Miami tersebut tetap menjadi tolok ukur sepakbola dunia meski usianya terus bertambah.

  • Bersiap menjalani hidup setelah Leo

    Messi kian mendekati akhir dari karier internasionalnya yang gemilang, membuat Argentina menghadapi tugas berat untuk menggantikan pemain terbaik sepanjang sejarah mereka. Penyerang berusia 39 tahun itu akan pergi sebagai pemegang rekor penampilan dan pencetak gol terbanyak sepanjang masa negaranya, setelah mencetak 125 gol dalam 207 caps untuk pemenang Piala Dunia 2022 itu.

    Mac Allister menyadari betapa besarnya kekosongan yang akan ditinggalkan kaptennya, ketika ia menegaskan bahwa tim nasional harus bersiap menghadapi era baru yang sulit setelah sang penyerang legendaris resmi menepi.

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    Dukungan untuk Ballon d'Or dan realitas skuad

    Berbicara kepada ESPN, Mac Allister menjelaskan betapa besar apresiasi skuad terhadap sosok andalan mereka. "Kata-kata untuk Messi selalu sama: rasa terima kasih, dan kesadaran bahwa tidak akan pernah ada lagi yang seperti dia," ujarnya. "Kami sangat menikmati waktu bersama dia. Kami juga berterima kasih kepadanya atas semua yang telah dia bantu kami menangkan. Ini pasti akan menjadi momen yang sangat emosional."

    Gelandang itu menegaskan bahwa tim nasional harus beradaptasi secara taktis begitu kapten mereka mundur. "Ini akan menjadi proses yang berbeda dengan pemain-pemain baru yang datang," jelasnya. "Kami perlu mulai menyadari bahwa pemain terbaik di dunia, sosok yang membuat semua perbedaan, tidak akan ada di sana lagi, dan bahwa kami harus menjadi lebih kuat sebagai tim."

    Saat ditanya tentang peluang Messi meraih Ballon d'Or, Mac Allister dengan yakin mendukung rekan senegaranya itu. "Sebagai orang Argentina, kami akan senang jika Messi memenangkannya. Dia menjalani Piala Dunia yang luar biasa dan saya tidak melihat alasan kenapa dia tidak seharusnya mendapatkannya," tambahnya. "Kita semua tahu bahwa Leo selalu memprioritaskan tim di atas pencapaian individu, jadi itu tidak akan menjadi masalah besar baginya."


  • Ketidakpastian kontrak di Anfield

    Di luar tugas internasional, Mac Allister menghadapi ketidakpastian terkait kariernya di level klub. Gelandang itu sebelumnya mengakui merasa kecewa karena Liverpool belum menawarinya perpanjangan kontrak, terutama setelah rekan-rekannya di lini tengah, Ryan Gravenberch dan Dominik Szoboszlai, mendapat kontrak baru.

    Meski melewatkan peluang untuk meninggalkan Anfield pada musim panas, ia masih belum yakin dengan langkah berikutnya. "Belum ada keputusan pasti. Kontrak saya masih tersisa dua tahun lagi," jelas Mac Allister. "Seperti yang saya katakan, saya akan memberikan segalanya. Banyak hal bisa terjadi dalam periode itu; ada banyak pilihan."

    Ia tetap memandang positif masa baktinya di Merseyside dengan menambahkan: "Semoga bisa berlangsung lebih lama lagi, tetapi jika hanya dua tahun, saya harus menikmatinya bersama keluarga saya, karena saya tidak ragu bahwa saya berada di salah satu klub terbaik di dunia."


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    Kembali ke kompetisi domestik

    Setelah jeda internasional saat ini berakhir, Mac Allister akan kembali mengalihkan fokusnya ke sepakbola klub. Liverpool dijadwalkan menjamu Manchester City dalam duel krusial di Anfield pada 11 Oktober. Gelandang itu akan berusaha menyingkirkan kekhawatiran soal kontraknya dan menampilkan performa kuat saat kembali ke tugas domestik.