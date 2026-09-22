Berbicara kepada ESPN, Mac Allister menjelaskan betapa besar apresiasi skuad terhadap sosok andalan mereka. "Kata-kata untuk Messi selalu sama: rasa terima kasih, dan kesadaran bahwa tidak akan pernah ada lagi yang seperti dia," ujarnya. "Kami sangat menikmati waktu bersama dia. Kami juga berterima kasih kepadanya atas semua yang telah dia bantu kami menangkan. Ini pasti akan menjadi momen yang sangat emosional."

Gelandang itu menegaskan bahwa tim nasional harus beradaptasi secara taktis begitu kapten mereka mundur. "Ini akan menjadi proses yang berbeda dengan pemain-pemain baru yang datang," jelasnya. "Kami perlu mulai menyadari bahwa pemain terbaik di dunia, sosok yang membuat semua perbedaan, tidak akan ada di sana lagi, dan bahwa kami harus menjadi lebih kuat sebagai tim."

Saat ditanya tentang peluang Messi meraih Ballon d'Or, Mac Allister dengan yakin mendukung rekan senegaranya itu. "Sebagai orang Argentina, kami akan senang jika Messi memenangkannya. Dia menjalani Piala Dunia yang luar biasa dan saya tidak melihat alasan kenapa dia tidak seharusnya mendapatkannya," tambahnya. "Kita semua tahu bahwa Leo selalu memprioritaskan tim di atas pencapaian individu, jadi itu tidak akan menjadi masalah besar baginya."



