Ballon d'Or akan digelar di Inggris! UEFA mengonfirmasi bahwa upacara tersebut akan diselenggarakan di London untuk pertama kalinya, sementara Harry Kane dan Lamine Yamal berupaya merebut gelar dari Ousmane Dembele
Sebuah peristiwa bersejarah pertama bagi ibu kota Inggris
Dalam pengumuman bersejarah bagi sepak bola Inggris, UEFA dan France Football telah mengonfirmasi bahwa upacara Ballon d'Or ke-70 akan digelar di London pada 26 Oktober. Langkah ini menandai perubahan signifikan dari tradisi penyelenggaraan penghargaan tersebut di Paris, seiring upaya panitia untuk merayakan jangkauan global dari penghargaan individu paling bergengsi dalam olahraga ini.
Pemilihan lokasi ini memiliki makna historis yang mendalam. Menurut pernyataan resmi: "Pemilihan lokasi yang simbolis ini merupakan penghormatan kepada pesepakbola Inggris Sir Stanley Matthews, pemenang pertama penghargaan ini 70 tahun yang lalu." Dengan membawa Golden Ball ke London, panitia bertujuan untuk menghormati warisan pria yang memulai semuanya sambil memodernisasi acara ini untuk generasi penggemar baru.
Berusaha merebut gelar Dembele
Persaingan untuk penghargaan tahun 2026 sudah mulai memanas, dengan para pemain berlomba-lomba untuk menggantikan pemegang gelar pria saat ini, Dembele dari Paris Saint-Germain, sementara Aitana Bonmati dari Barcelona akan mempertahankan gelarnya di kategori wanita. Sorotan kini beralih ke para bintang muda yang siap merebut tahta tersebut. Kane, yang menjalani musim fenomenal bersama Bayern Munich - mencetak 61 gol dan memberikan tujuh assist dalam 51 penampilan di semua kompetisi, sekaligus merebut gelar Bundesliga dan DFB-Pokal, serta Sepatu Emas Eropa - akan berjuang keras untuk memenangkan penghargaan ini di negara asalnya.
Pesaing utama lainnya yang mengincar tahta pria adalah sensasi asal Spanyol, Lamine Yamal, yang finis sebagai runner-up Ballon d'Or tahun lalu; pemain muda ini menikmati musim yang gemilang bersama Barcelona, mencetak 24 gol dan memberikan 18 assist dalam 45 penampilan dalam perjalanannya meraih gelar La Liga.
Kerja sama antara UEFA dan France Football berlanjut
Acara di London ini menandai tahun ketiga kemitraan strategis antara UEFA dan Group Amaury, pemilik France Football dan L'Equipe. Sejak 2024, kedua organisasi tersebut telah bekerja sama untuk menyelenggarakan gala ini, memastikan acara tersebut tetap menjadi tolok ukur tak terbantahkan bagi prestasi individu dalam dunia sepak bola. Edisi mendatang diperkirakan akan menjadi yang paling banyak ditonton dalam sejarah mengingat status prestisius London sebagai tuan rumah.
Penyelenggara menambahkan bahwa: "Dengan menggelar edisi ke-70 di ibu kota Inggris dan Britania Raya, Ballon d’Or melanjutkan ekspansinya dan semakin memperkuat statusnya sebagai merek bergengsi secara global." Ekspansi ini merupakan bagian dari langkah taktis yang lebih luas untuk memutar lokasi upacara di berbagai pusat sepak bola utama, sebagai bentuk penghargaan bagi basis penggemar yang berbeda di seluruh dunia.
Persiapan untuk acara gala peringatan ke-70
Meskipun tanggal dan kota tuan rumah telah ditetapkan, dunia sepak bola masih menanti daftar nominasi resmi. Para penggemar dapat mengharapkan daftar nominasi untuk Ballon d'Or Pria, Ballon d'Or Wanita, Trofi Kopa, dan Trofi Yashin diumumkan seiring mendekatnya upacara tersebut. Semua mata akan tertuju pada proses akreditasi dan panel pemungutan suara saat mereka mulai menyaring talenta terbaik dunia, dengan mengingat warisan legendaris Lionel Messi, yang tetap menjadi pemain paling berprestasi dalam sejarah penghargaan ini dengan rekor delapan gelar.