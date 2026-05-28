Ballon d'Or akan digelar di Inggris! UEFA mengonfirmasi bahwa upacara tersebut akan diselenggarakan di London untuk pertama kalinya, sementara Harry Kane dan Lamine Yamal berupaya merebut gelar dari Ousmane Dembele

Dalam pengumuman bersejarah bagi sepak bola Inggris, UEFA dan France Football telah mengonfirmasi bahwa upacara Ballon d'Or ke-70 akan digelar di London pada 26 Oktober. Langkah ini menandai perubahan signifikan dari tradisi penyelenggaraan penghargaan tersebut di Paris, seiring upaya panitia untuk merayakan jangkauan global dari penghargaan individu paling bergengsi dalam olahraga ini.

Pemilihan lokasi ini memiliki makna historis yang mendalam. Menurut pernyataan resmi: "Pemilihan lokasi yang simbolis ini merupakan penghormatan kepada pesepakbola Inggris Sir Stanley Matthews, pemenang pertama penghargaan ini 70 tahun yang lalu." Dengan membawa Golden Ball ke London, panitia bertujuan untuk menghormati warisan pria yang memulai semuanya sambil memodernisasi acara ini untuk generasi penggemar baru.