Malam gala Ballon d'Or 2026 digelar di London. Alexia Putellas, mantan pemain berbakat Barcelona yang kini membela London City Lionesses, menjadi pusat perhatian setelah meraih penghargaan paling didambakan itu. Ini adalah Ballon d'Or ketiga dalam kariernya, setelah ia memenanginya pada 2021 dan 2022. Kemenangannya melanjutkan dominasi Spanyol yang dipertahankan Aitana Bonmatí dalam tiga edisi terakhir. Bonmatí tidak masuk nominasi tahun ini karena cedera serius.
Ballon d'Or 2026 untuk Alexia Putellas, kemenangan ketiga dalam kariernya. Trofi Kopa untuk Vicky Lopez, Romeu pelatih terbaik
VICKY LOPEZ KEMBALI JADI SOROTAN
Penghargaan Kopa, yang diperuntukkan bagi talenta muda terbaik, diraih untuk tahun kedua berturut-turut oleh Vicky Lopez, penyerang Barcelona. Dalam setahun terakhir, ia tampil dalam 53 pertandingan bersama timnas Spanyol dan klub, mencetak 17 gol serta menyumbang 15 assist. Ia meraih treble bersama Barcelona dan menjuarai UEFA Nations League bersama Spanyol.
Cata Coll, Kiper Terbaik
Penjaga gawang terbaik tahun ini adalah Cata Coll dari Barcelona, yang tahun lalu menempati posisi ketiga. Ia mencatatkan 23 laga tanpa kebobolan dalam 39 pertandingan dan hanya kebobolan 18 gol sepanjang musim. Ia juga menjuarai Liga Champions Wanita, Liga Wanita Spanyol, Copa de la Reina, dan Piala Super Spanyol.
Corral Penyerang Terbaik Tahun Ini
Trofi Gerd Muller untuk penyerang terbaik tahun ini diraih Charlyn Corral, penyerang Pachuca asal Meksiko yang berusia 35 tahun. Sepanjang musim 2025/26, ia mencetak sekitar 57 gol. Ia menjadi pemain perempuan Meksiko pertama yang menerima penghargaan pada malam penganugerahan Ballon d'Or.
BARCELONA = ROMEU
Pere Romeu, pelatih Barcelona berusia 32 tahun, telah memenangi segalanya bersama klub yang saat ini terkuat di dunia. Ia meraih Liga Champions UEFA, liga Spanyol, Copa de la Reina, dan Piala Super Spanyol. Barcelona menuntaskan musim dengan catatan keseluruhan 44 kemenangan, 3 hasil imbang, dan hanya satu kekalahan, mencetak 193 gol serta hanya kebobolan 21 gol di semua kompetisi.
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