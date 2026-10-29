Ballon d'Or 2026 untuk Alexia Putellas, kemenangan ketiga dalam kariernya. Trofi Kopa untuk Vicky Lopez, Romeu pelatih terbaik

Malam gala Ballon d'Or 2026 digelar di London. Alexia Putellas, mantan pemain berbakat Barcelona yang kini membela London City Lionesses, menjadi pusat perhatian setelah meraih penghargaan paling didambakan itu. Ini adalah Ballon d'Or ketiga dalam kariernya, setelah ia memenanginya pada 2021 dan 2022. Kemenangannya melanjutkan dominasi Spanyol yang dipertahankan Aitana Bonmatí dalam tiga edisi terakhir. Bonmatí tidak masuk nominasi tahun ini karena cedera serius.