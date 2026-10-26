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FBL-AWARD-BALLON D'OR-2026AFP
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Ballon d'Or 2026: Barcelona Mendominasi Penghargaan Sepakbola Wanita

Pemain Spanyol, Vicky Lopez, dinobatkan sebagai pemain muda terbaik di dunia dalam acara penyerahan penghargaan Ballon d'Or 2026, yang dipersembahkan oleh majalah France Football, di London Palladium, Senin malam waktu setempat.

Bintang Inggris, Lucy Bronze, menyerahkan penghargaan yang diperebutkan oleh lima pemain tersebut: Verle Boorman, Vicky Lopez, Felicia Schroder, Clara Serrajordi, dan Lily Yohannes. Namun, nama yang akhirnya diumumkan adalah Lopez, pemain Barcelona yang sekali lagi membuktikan bahwa akademi klub Catalan itu tak pernah berhenti menghasilkan bakat-bakat.

  • Penghargaan Ballon d'Or untuk Pelatih Terbaik 2026

    Rangkaian pencapaian Barcelona tak berhenti pada Lopez, karena pelatih Pere Romeu meraih penghargaan pelatih terbaik di dunia setelah musim luar biasa yang membawa tim Barcelona putri meraih prestasi-prestasi baru.

    Penghargaan tersebut diserahkan oleh pelatih asal Spanyol, Rafa Benitez, sang pemilik keajaiban Istanbul yang terkenal, saat ia memimpin Liverpool melakukan comeback bersejarah 3-3 setelah tertinggal tiga gol, untuk kemudian menang lewat adu penalti di final Liga Champions Eropa 2005.

    Romeu dianggap sebagai arsitek sejati di balik musim menakjubkan terakhir Barcelona putri, sehingga tim asal Catalan itu kembali tampil di atas panggung penghargaan untuk ketiga kalinya, hari ini, setelah Lopez dan Lamine Yamal yang meraih penghargaan pemain muda terbaik.

    Pemain Spanyol, Cata Coll, juga dinobatkan sebagai penjaga gawang terbaik tahun 2026, setelah ia memainkan peran sentral dalam perjalanan Barcelona meraih gelar Liga Champions Eropa putri.

    Coll mengungguli para pesaingnya, yaitu Hannah Hampton (Chelsea), Ann-Katrin Berger (Gotham FC), Lorena (Kansas City Current), dan Ayaka Yamashita (Manchester City).

    Klub asal Catalan itu juga meraih penghargaan klub sepak bola putri terbaik dalam gelaran Ballon d'Or 2026, menegaskan dominasi Barcelona di kategori ini.

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