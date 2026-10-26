Rangkaian pencapaian Barcelona tak berhenti pada Lopez, karena pelatih Pere Romeu meraih penghargaan pelatih terbaik di dunia setelah musim luar biasa yang membawa tim Barcelona putri meraih prestasi-prestasi baru.

Penghargaan tersebut diserahkan oleh pelatih asal Spanyol, Rafa Benitez, sang pemilik keajaiban Istanbul yang terkenal, saat ia memimpin Liverpool melakukan comeback bersejarah 3-3 setelah tertinggal tiga gol, untuk kemudian menang lewat adu penalti di final Liga Champions Eropa 2005.

Romeu dianggap sebagai arsitek sejati di balik musim menakjubkan terakhir Barcelona putri, sehingga tim asal Catalan itu kembali tampil di atas panggung penghargaan untuk ketiga kalinya, hari ini, setelah Lopez dan Lamine Yamal yang meraih penghargaan pemain muda terbaik.

Pemain Spanyol, Cata Coll, juga dinobatkan sebagai penjaga gawang terbaik tahun 2026, setelah ia memainkan peran sentral dalam perjalanan Barcelona meraih gelar Liga Champions Eropa putri.

Coll mengungguli para pesaingnya, yaitu Hannah Hampton (Chelsea), Ann-Katrin Berger (Gotham FC), Lorena (Kansas City Current), dan Ayaka Yamashita (Manchester City).

Klub asal Catalan itu juga meraih penghargaan klub sepak bola putri terbaik dalam gelaran Ballon d'Or 2026, menegaskan dominasi Barcelona di kategori ini.