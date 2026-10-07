"Proyek muda ini sedang dijalankan oleh Zola yang, selain itu, juga merupakan representasi bakat yang bukan lahir dari fisik. Setelah pernyataan usai bersama tim nasional senior, ada sesuatu yang terjadi: saya menerima sebuah email dan ada kejaksaan federal yang harus menginterogasi Anda. Tim-tim Serie A ingin tahu siapa "bajingan" yang saya maksud.

Ketika mereka mengajukan pertanyaan ini kepada saya, saya menjawab: "apa Anda tahu laporan keuangan?" "jika 70% klub memiliki laporan keuangan dengan pengeluaran lebih besar daripada pemasukan, jika Anda melihat pos-pos pengeluaran, di tempat ada pengeluaran lebih besar maka di situlah ada para bajingan".

Ketika saya mulai, orang-orang mengatakan bahwa direktur paling bagus dan bersih yang ada adalah seseorang bernama Marchetti dari Piacenza. Dia berhenti lebih cepat, tetapi orang seperti itu seharusnya tetap berada di sepakbola. Saya melihat diri saya dalam dirinya, saya sempat berhenti selama 6 tahun, tetapi kemudian sepakbola adalah penyakit dan saya kembali".