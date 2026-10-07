Timnas Italia U-21 berhasil meraih target terpenting yang ada di hadapannya, yakni lolos ke putaran final Piala Eropa U-21 berikutnya yang akan membuka jalan untuk lolos ke Olimpiade berikutnya. Pelatih Silvio Baldini, yang juga sempat menjalani peran sebagai pelatih interim Timnas Italia di antara Gattuso dan Mancini, menjadi salah satu penggerak revolusi pemain muda yang sedang dijalankan Italia. Kepada Sky Sport, ia menceritakan bagaimana ia bekerja dan apa yang harus diharapkan Timnas Italia ke depannya.
Baldini: "Di Italia tidak ada direktur yang memadai. Penipu? Lihat saja neracanya... Klub-klub harus berinvestasi pada pemain Italia, tetapi bukan dengan uang, melainkan dengan memberi mereka kesempatan bermain. Ada 11-12 yang siap untuk Mancini. Liberali? Fisik tidak penting jika Anda punya talenta"
DI ITALIA, MASALAHNYA ADALAH PARA DIREKTUR
"Pemainnya ada. Masalah dalam sepakbola bukan soal memiliki pemain muda dan melatih mereka, atau bahwa talenta telah hilang. Dalam sepakbola, yang tidak ada adalah para petinggi yang cukup mumpuni untuk melakukan segala sesuatunya dengan baik. Kalian melihat para pemain itu, kalian melihat bagaimana mereka bermain. Timnas Italia senior memasukkan para pemain muda ini dan langsung terasa udara yang berbeda serta semangat yang lain"
Mereka harus bermain dan bermain di Italia
"Jika mereka tidak bermain, wajar jika mereka tidak berkembang. Klub seharusnya berinvestasi jauh lebih besar. Berinvestasi berarti memberi mereka kesempatan bermain, tetapi bukan secara finansial, melainkan memainkan mereka di sini, bukan meminjamkan mereka atau mengirim mereka bermain di liga lain"
Kepada para pemain saya, saya bilang: "Jangan pikirkan uang, pikirkan cara menggetarkan hati orang-orang"
"Sepakbola memunculkan emosi. Kepada para pemain saya, saya selalu bilang bahwa mereka adalah seniman. Mereka seperti penyair, penulis, mereka harus menggetarkan hati orang-orang. Seperti kalian menggetarkan orang lain, kalian juga akan ikut tergetar. Jangan jalani profesi ini hanya demi uang. Lakukan dalam latihan apa yang akan kalian lakukan bersama anak-anak dan keluarga kalian. Dari sana akan lahir bukan hanya kontrak yang lebih baik dan peluang yang lebih baik, tetapi juga kegembiraan dalam menjalani pekerjaan ini"
Ranieri jadi perekat antara pemain muda dan senior
"Kerja sama kami dengan Mancini bersifat profesional. Tim nasional senior pada praktiknya meninggalkan hampir semua pemain terbaik untuk saya demi Piala Eropa. Lalu ada Claudio Ranieri, sosok yang spesial, yang mengurusi kerja sama antara U-21 dan tim senior, yang punya pengalaman luar biasa. Di antara kami, dialah yang mengatur semuanya, di Pescara dan dalam pemusatan latihan sebelum pertandingan dia ada bersama kami, dan kata-kata yang dia sampaikan sangat indah, memberi kami ketenangan. Di antara saya dan tim nasional senior ada figur kunci ini yang menjembatani para pemain dari bawah ke atas, juga selaras dengan Mancini"
Formasi yang sama? Salah
"Menurut saya, keliru jika berpikir untuk memakai formasi yang sama antara tim kelompok umur dan tim utama. Bukan taktik yang membuat perbedaan, melainkan cara mengekspresikan talenta. Kami harus menciptakan pemain-pemain yang kuat dan berkualitas, lalu ketika mereka naik bermain di tim utama, pelatih tim nasional dan mereka sendiri yang harus beradaptasi. Menurut saya, memikirkan untuk menerapkan taktik yang sama di mana pun tanpa melihat para pemain tidak memiliki makna apa pun"
PERMAINAN INDAH ATAU PERTAHANAN? YANG TERPENTING ADALAH SEMANGAT
"Yang membuat perbedaan adalah mentalitas dan semangat. Ini bukan soal menyerang atau bermain dengan blok rendah, juga karena itu selalu bergantung pada lawan. Jika lawan lebih kuat daripada Anda, wajar jika Anda bertahan rendah dan Anda harus tahu cara melakukannya. Namun, yang penting adalah semangat saat Anda menguasai bola. Begitu Anda mendapatkannya, Anda harus berpikir untuk ingin mencetak gol dan tidak membuang waktu atau melakukan permainan yang tidak proaktif. Karena seperti yang saya katakan sebelumnya, mereka semua adalah seniman dan harus membuat orang-orang terharu"
SIAPA YANG SIAP?
"Pisilli, Koleosho, Ahanor? Ada banyak pemain muda yang bukan hanya siap, tetapi sudah sangat siap. Jika tujuannya adalah memberi dorongan kepada sepak bola kita dengan para pemain berusia 20, 21, dan 22 tahun ini, itu bisa dilakukan. Mancini adalah sosok yang memberi para pemain muda debut dan meluncurkan mereka. Liberali adalah salah satunya, tentu, tetapi semuanya juga demikian. Bagi saya ada 11 atau 12 pemain yang sudah sangat siap"
Liberali dan "anak muda tanpa fisik"
"Masalahnya adalah klub-klub tidak datang untuk melihat apakah mereka tinggi atau pendek demi menilai fisik dan DNA para pemain muda, melainkan untuk menentukan apakah akan mengambil yang ini atau yang itu. Kalau tidak, Messi tidak akan bermain sepak bola. Jangan sentuh Maradona, tetapi bahkan Pelé sendiri tingginya 1,70. Fisik memang penting karena banyak alasan, tetapi kalau seseorang punya bakat dan tidak punya fisik seperti Superman, itu tidak berarti apa-apa. Jika Anda punya bakat, Anda hanya harus tahu cara membaca momen dan permainan untuk menyakiti lawan"
Para penyusup dalam klub-klub}
"Proyek muda ini sedang dijalankan oleh Zola yang, selain itu, juga merupakan representasi bakat yang bukan lahir dari fisik. Setelah pernyataan usai bersama tim nasional senior, ada sesuatu yang terjadi: saya menerima sebuah email dan ada kejaksaan federal yang harus menginterogasi Anda. Tim-tim Serie A ingin tahu siapa "bajingan" yang saya maksud.
Ketika mereka mengajukan pertanyaan ini kepada saya, saya menjawab: "apa Anda tahu laporan keuangan?" "jika 70% klub memiliki laporan keuangan dengan pengeluaran lebih besar daripada pemasukan, jika Anda melihat pos-pos pengeluaran, di tempat ada pengeluaran lebih besar maka di situlah ada para bajingan".
Ketika saya mulai, orang-orang mengatakan bahwa direktur paling bagus dan bersih yang ada adalah seseorang bernama Marchetti dari Piacenza. Dia berhenti lebih cepat, tetapi orang seperti itu seharusnya tetap berada di sepakbola. Saya melihat diri saya dalam dirinya, saya sempat berhenti selama 6 tahun, tetapi kemudian sepakbola adalah penyakit dan saya kembali".
Pelatih interim
"Pengalaman sebagai pelatih timnas? Itu indah. Saya tahu bahwa saya akan menang, mereka bukan anak-anak yang ditempatkan di sana begitu saja, saya tahu mereka punya kualitas. Bagi saya tim senior atau U-21 tidak ada bedanya, bagi saya timnas adalah para pemain ini. Bukan berarti saya merasa lebih hebat karena menang atas Luksemburg dan Yunani".
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