Nicolò Tresoldi sedang dihadapkan pada keputusan besar terkait pilihan negara mana yang akan diwakilinya dalam pertandingan internasional. Penyerang berusia 21 tahun ini sedang tampil impresif bersama Club Brugge dan karenanya menarik perhatian beberapa negara besar.
Bakat unggulan Nicolò Tresoldi dihadapkan pada pilihan yang sulit antara tiga negara terkemuka
Penyerang berbakat ini lahir di Italia dan menghabiskan sebagian masa kecilnya di sana. Pada akhirnya, Tresoldi pindah ke Hannover, Jerman, pada usia 13 tahun. Sejak 2022, ia memiliki paspor Jerman, sehingga saat ini ia juga bermain untuk tim nasional junior Die Mannschaft. Selain paspor Italia dan Jerman yang dimilikinya, ia juga memiliki paspor Argentina, karena ibunya berasal dari sana.
Tresoldi sejauh ini selalu bermain untuk tim nasional junior Jerman, di level U-19 dan saat ini di level U-21. Menurut laporan BILD, Asosiasi Sepak Bola Argentina telah melakukan kontak awal dengan pemain dan keluarganya untuk meyakinkannya. Dalam hal ini, Argentina berpotensi mendahului Italia dan Jerman.
Memilih di antara ketiga negara teratas itu tidak akan mudah. Tresoldi belum mengambil keputusan akhir, tetapi baru-baru ini ia menyatakan tertarik untuk membela tim nasional Italia. Selain negara-negara yang tertarik dengan jasa sang penyerang, ada pula klub-klub yang secara khusus mengawasinya. Tresoldi telah beberapa kali dikaitkan dengan AC Milan. Klub raksasa Italia tersebut telah sering melakukan transaksi dengan Club Brugge, seperti saat merekrut Charles De Ketelaere dan Ardon Jashari baru-baru ini.
Tresoldi telah tampil sebanyak 48 kali untuk tim Belgia tersebut musim ini. Dalam penampilannya itu, ia mencetak tujuh belas gol dan memberikan lima assist.