Bakat unggulan Nicolò Tresoldi dihadapkan pada pilihan yang sulit antara tiga negara terkemuka

Penyerang berbakat ini lahir di Italia dan menghabiskan sebagian masa kecilnya di sana. Pada akhirnya, Tresoldi pindah ke Hannover, Jerman, pada usia 13 tahun. Sejak 2022, ia memiliki paspor Jerman, sehingga saat ini ia juga bermain untuk tim nasional junior Die Mannschaft. Selain paspor Italia dan Jerman yang dimilikinya, ia juga memiliki paspor Argentina, karena ibunya berasal dari sana.

Tresoldi sejauh ini selalu bermain untuk tim nasional junior Jerman, di level U-19 dan saat ini di level U-21. Menurut laporan BILD, Asosiasi Sepak Bola Argentina telah melakukan kontak awal dengan pemain dan keluarganya untuk meyakinkannya. Dalam hal ini, Argentina berpotensi mendahului Italia dan Jerman.












