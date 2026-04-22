Ruud Nijstad Twente NXGN
Rian Rosendaal

Bakat unggulan FC Twente yang telah menarik perhatian FC Barcelona dan Bayern München

R. Nijstad
Baik itu Ruud Krol, pemain yang dua kali mencapai final Piala Dunia, penyerang Ronald Koeman, ikon sepak bola total Ruud Gullit, atau pemenang berulang kali Virgil van Dijk: Belanda memiliki tradisi yang kaya dalam melahirkan para bek yang telah meninggalkan jejak mendalam dalam dunia sepak bola. Dan kini muncul bakat baru yang ingin direkrut oleh setiap klub papan atas: perkenalkan Ruud Nijstad, bek muda berbakat dari FC Twente.

Nijstad baru saja memasuki musim pertamanya sebagai pemain sepak bola profesional, namun ia tidak membutuhkan waktu lama untuk menorehkan namanya di FC Twente dan menarik perhatian klub-klub papan atas Eropa.

FC Barcelona, Bayern München, dan Chelsea hanyalah beberapa dari klub yang telah melirik pemain berusia delapan belas tahun ini, yang sejak debutnya di tim utama pada Oktober lalu dengan cepat telah membuktikan dirinya sebagai salah satu bek terbaik di Tukkers. Ia bahkan telah mengakui bahwa ia ingin mencapai level tertinggi dalam waktu dekat.

Voetbalzone memberikan informasi selengkapnya tentang salah satu talenta muda paling menjanjikan di Belanda.

    Awal

    Nijstad lahir pada 17 Januari 2008 di Almelo. Setelah memulai kariernya di klub amatir DETO, ia bergabung dengan akademi gabungan Twente dan Heracles Almelo pada usia sebelas tahun. Saat berusia hampir enam belas tahun, ia menarik minat AC Milan dan Juventus, bahkan terbang ke Italia Utara untuk bertemu dengan perwakilan kedua klub tersebut. 

    Namun, pada akhirnya ia memilih untuk menandatangani kontrak dengan Twente, klub yang ia dukung dan yang sangat percaya padanya. Ia dengan cepat naik pangkat di klub Eredivisie tersebut, dipromosikan ke tim U-19 pada usia enam belas tahun, dan ditempatkan di tim U-21 pada awal musim ini. Namun, tidak butuh waktu lama baginya untuk tampil bersama tim utama.

    Terobosan besar

    Nijstad sudah masuk dalam skuad utama Twente pada usia tujuh belas tahun dan mendapat kesempatan besarnya ketika kapten Robin Pröpper mengalami cedera kepala pada Oktober 2025, hanya delapan menit setelah dimulainya derby melawan Heracles. Itu adalah momen yang tepat untuk debutnya, mengingat karena struktur yang tidak biasa dari kedua klub, ia sebenarnya telah bermain di akademi muda kedua klub tersebut. 

    Namun, Nijstad sudah menaruh hatinya pada Twente dan ia menampilkan performa terbaiknya dalam kemenangan 2-1 tersebut, sehingga pada hari itu ia dinobatkan sebagai pemain terbaik pertandingan oleh para pendukung.

    ''Hari yang indah,'' katanya setelah pertandingan. ''Ini adalah sesuatu yang telah lama kamu nantikan. Aku sudah bermain di akademi ini selama delapan tahun dan kamu bermimpi untuk bermain di sini. Bahwa hari ini itu terjadi hanya dalam beberapa menit, sungguh luar biasa. Itu adalah momen yang fantastis, tapi aku memang sangat gugup. Seiring berjalannya pertandingan, aku merasa semakin nyaman.''

    ''Saya tumbuh besar bersama FC Twente sejak kecil, jadi bagi saya menyenangkan bisa masuk sebagai pemain pengganti hari ini. Derby memang berbeda dari pertandingan lain, tapi kamu menghadapinya seperti pertandingan biasa. Bagi saya, rasanya tidak seberat bagi sebagian orang.''

    Lalu bagaimana?

    Nijstad bermain begitu baik di bawah tekanan derby sehingga ia tetap mempertahankan posisinya sebagai pemain inti, bahkan ketika Pröpper sudah pulih sepenuhnya. Dan pada pertandingan ketiganya, Nijstad sudah memberikan assist pertamanya dalam laga yang berakhir dengan kekalahan 3-2 melawan Ajax.

    Pemain remaja ini terus bermain dan bahkan berhasil menggeser Pröpper dari starting line-up, yang membuat sang kapten sangat kesal. Ia membentuk duet yang solid dengan Stav Lemkin di jantung pertahanan dan memiliki hubungan yang baik dengan bek kiri Mats Rots.

    Nijstad mungkin mencatatkan penampilan terbaiknya hingga saat ini dalam kemenangan 2-1 di kandang Ajax pada bulan April dan menyusulnya seminggu kemudian dengan gol profesional pertamanya, yang ia cetak setelah tendangan sudut dalam kemenangan kandang 2-1 atas FC Volendam. Nijstad telah mendapat penghargaan di level internasional dan melakukan debutnya untuk Timnas Belanda U-19 pada bulan Maret.

    Kelebihan

    Nijstad dikenal karena kemampuannya mengolah bola. Ia memiliki jangkauan umpan yang mengesankan, mata yang tajam dalam memberikan umpan-umpan panjang ke lini serang, dan memancarkan rasa percaya diri yang luar biasa saat menguasai bola. Ia adalah bek modern yang ideal, yang dapat bermain sebagai bek kiri terbalik dan suka naik ke lini tengah untuk mendukung serangan.

    Ketika ditanya untuk mendeskripsikan gaya bermainnya sendiri, ia berkata: ''Bagus dalam mengolah bola, kuat secara fisik, saya memiliki pandangan yang baik dan umpan yang bagus.'' Ia juga tidak kekurangan tinggi badan: ia memiliki tinggi 1,90 meter dan masih memiliki ruang yang cukup untuk tumbuh.

    Hal-hal yang perlu diperbaiki

    Meskipun mungkin terdengar mengejutkan mengingat posisinya dan tinggi badannya yang mencapai 1,90 meter, Nijstad mengakui: ''Dari segi pertahanan di kotak penalti, saya masih bisa meningkatkan diri, begitu pula dengan kaki kanan saya.'' Dia memang diingatkan betapa banyak yang masih harus dipelajarinya dalam pertandingan melawan Ajax, saat dia mengalami kesulitan besar dalam duel udara melawan Wout Weghorst.

    Frank de Boer yang baru?

    Nijstad sering dibandingkan dengan bek legendaris Belanda, Frank de Boer, yang juga merupakan bek tengah kaki kiri yang melakukan debutnya di Eredivisie pada usia delapan belas tahun. Kedua pemain ini dikenal karena kemampuannya dalam mengoper bola dari lini belakang ke depan serta kekuatan fisik mereka.

    Nathan Aké dari Manchester City, bek tengah kaki kiri lain yang dilatih ulang oleh Pep Guardiola menjadi bek kiri, juga terlintas dalam pikiran saat pertama kali melihat Nijstad beraksi.

    Masa depan

    Dengan empat pertandingan tersisa di musim Eredivisie, Nijstad berfokus untuk membantu Twente dalam perburuan posisi kedua dan lolos ke Liga Champions, atau setidaknya mendapatkan tempat di Liga Europa. Namun jelas bahwa ia sudah memikirkan langkah selanjutnya. Ia terikat kontrak dengan Twente hingga 2027, yang berarti klub dapat menjualnya musim panas ini dengan biaya transfer yang tidak terlalu besar, kabarnya sekitar delapan juta euro, atau berisiko kehilangan dirinya secara gratis tahun depan.

    Dalam wawancara baru-baru ini dengan ESPN, ia mengatakannya dengan jelas: ''Pilihannya adalah memperpanjang kontrak atau pergi, menurut saya. Saya memang punya gambaran tentang apa yang akan saya lakukan, tapi seperti keadaan saat ini, saya adalah pemain FC Twente. Saya bisa mengabaikan hal itu dengan cukup baik dan menyerahkannya kepada orang tua dan manajemen saya. Saya fokus pada sepak bola. Saya menganggap diri saya realistis dan tetap tenang menghadapi situasi ini. Memang semuanya berjalan cepat, lebih cepat dari yang diharapkan, tapi saya senang dengan menit bermain yang saya dapatkan dan berharap bisa terus seperti ini.”

    Pelatih John van den Brom yakin bahwa dia ditakdirkan untuk mencapai level tertinggi. ''Hal-hal baik datang dengan cepat. Ruud telah mengalami perkembangan yang luar biasa. Dia adalah pemuda yang hebat dan memiliki bakat yang luar biasa. Dia memiliki potensi besar untuk sukses. Bagi saya, dia termasuk dalam lima besar pemain paling berbakat sepanjang karier kepelatihan saya.''