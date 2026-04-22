Bakat unggulan FC Twente yang telah menarik perhatian FC Barcelona dan Bayern München

Nijstad sudah masuk dalam skuad utama Twente pada usia tujuh belas tahun dan mendapat kesempatan besarnya ketika kapten Robin Pröpper mengalami cedera kepala pada Oktober 2025, hanya delapan menit setelah dimulainya derby melawan Heracles. Itu adalah momen yang tepat untuk debutnya, mengingat karena struktur yang tidak biasa dari kedua klub, ia sebenarnya telah bermain di akademi muda kedua klub tersebut.

Namun, Nijstad sudah menaruh hatinya pada Twente dan ia menampilkan performa terbaiknya dalam kemenangan 2-1 tersebut, sehingga pada hari itu ia dinobatkan sebagai pemain terbaik pertandingan oleh para pendukung.

''Hari yang indah,'' katanya setelah pertandingan. ''Ini adalah sesuatu yang telah lama kamu nantikan. Aku sudah bermain di akademi ini selama delapan tahun dan kamu bermimpi untuk bermain di sini. Bahwa hari ini itu terjadi hanya dalam beberapa menit, sungguh luar biasa. Itu adalah momen yang fantastis, tapi aku memang sangat gugup. Seiring berjalannya pertandingan, aku merasa semakin nyaman.''

''Saya tumbuh besar bersama FC Twente sejak kecil, jadi bagi saya menyenangkan bisa masuk sebagai pemain pengganti hari ini. Derby memang berbeda dari pertandingan lain, tapi kamu menghadapinya seperti pertandingan biasa. Bagi saya, rasanya tidak seberat bagi sebagian orang.''