Bakat muda Manchester United, JJ Gabriel, dinobatkan sebagai Pemain Terbaik Liga Premier U-18 Musim Ini berkat penampilan gemilangnya yang mencetak 21 gol
Prestasi pribadi bagi bintang muda Manchester United
Bakat muda yang menjanjikan ini telah mendapat penghargaan atas penampilannya yang gemilang bersama tim asuhan Darren Fletcher, meskipun usianya baru 15 tahun dan bermain di kelompok usia yang lebih tinggi. Golnya dalam kemenangan 3-1 atas Stoke City akhir pekan lalu merupakan gol ke-21-nya di musim liga ini, dan masih ada final Piala FA U-18 yang dinantikan, melawan Manchester City pada hari Kamis. Gabriel telah memainkan peran kunci dalam membawa Setan Merah mencapai tahap ini di kompetisi bergengsi tersebut, dan ia akan berusaha meraih trofi tim setelah meraih penghargaan individu ini.
Reaksi sederhana atas pencapaian besar
Gabriel dengan cepat mengucapkan terima kasih kepada sistem dukungan di klub yang telah membantunya tetap fokus selama kariernya yang cemerlang di jajaran tim muda Carrington, di mana ia secara konsisten tampil lebih baik daripada para bek yang jauh lebih tua darinya.
"Saya sangat senang memenangkan penghargaan ini," katanya kepada Mark Sullivan dari MUTV di Carrington. "Saya berterima kasih kepada para pelatih dan rekan setim saya yang telah membantu saya memenangkan penghargaan luar biasa ini. Sejak kami berkumpul sebagai tim U-18, kami telah menjadi tim yang sangat baik. Semua orang saling menjaga dan kami semua bekerja keras untuk satu sama lain. Saya pikir kami telah menjalani musim yang sangat baik."
Berkembang di bawah bimbingan Fletcher
Salah satu tokoh kunci di balik perkembangan Gabriel musim ini adalah Fletcher. Transisi pemain asal Skotlandia itu ke peran kepelatihan dan teknis telah memungkinkannya membimbing para talenta muda paling menjanjikan klub secara langsung di lapangan latihan. Gabriel memuji dengan antusias dampak yang diberikan Fletcher terhadap permainannya.
"Saya rasa [Akademi] telah membantu saya menjadi lebih matang," katanya. "Mereka membantu saya untuk tetap rendah hati dan berpijak pada kenyataan. Saya sangat senang bisa bekerja sama dengannya [Fletcher], dia adalah pelatih yang luar biasa dan telah banyak membantu saya musim ini untuk menjadi pemain yang lebih baik dan versi terbaik dari diri saya. Saya harus mengatakan bahwa Anda harus terus berlatih di lapangan setiap hari, memberikan yang terbaik, dan bekerja keras di gym untuk tetap bugar dan terhindar dari cedera. Keluarga saya telah banyak membantu saya, baik saat masa-masa sulit maupun saat masa-masa indah. Mereka datang ke semua pertandingan saya, tidak peduli seberapa jauh atau dekatnya, dan saya sangat mencintai mereka."
Penghargaan tingkat nasional bagi yang terbaik dari Carrington
Penghargaan tersebut diumumkan pada Konferensi Pengembangan Pemuda Liga Premier pada Kamis malam, dengan rekan setimnya, Albert Mills, juga masuk dalam daftar nominasi untuk penghargaan perdana ini. Kemenangan Gabriel menandai momen penting bagi program pengembangan pemuda klub, sekaligus menyoroti kekuatan lini produksi Carrington saat ini. Dengan trofi Pemain Terbaik Musim Ini U-18 kini berada di lemari trofinya, fokus kini beralih ke final Piala Pemuda FA saat Gabriel berupaya mengakhiri musim individu yang bersejarah dengan trofi tim untuk Setan Merah.