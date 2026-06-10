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Kennet EichhornGetty Images
Donny Afroni

Diterjemahkan oleh

Bakat muda Hertha Berlin, Kennet Eichhorn, akan menyelesaikan transfer senilai €9 juta ke Bayer Leverkusen setelah menolak tawaran dari Liverpool dan RB Leipzig

K. Eichhorn
Bayer Leverkusen
Liverpool
Transfers
Bundesliga
Hertha Berlin
2. Bundesliga
Premier League

Bayer Leverkusen berhasil merekrut salah satu talenta muda paling menjanjikan di Jerman setelah memenangkan persaingan sengit untuk mendapatkan Kennet Eichhorn, bintang muda Hertha Berlin. Pemain berusia 16 tahun itu dilaporkan telah lolos tes medis bersama klub Bundesliga tersebut menjelang transfer senilai €9 juta ke BayArena, setelah memutuskan untuk menolak tawaran dari Liverpool dan RB Leipzig.

  • Leverkusen berhasil merebut Eichhorn

    Leverkusen diprediksi akan mencetak prestasi besar dengan merekrut wonderkid Eichhorn setelah memutuskan untuk mengaktifkan klausul pelepasan senilai €9 juta - menurut Fabrizio Romano. Pemain berusia 16 tahun ini, yang dengan cepat membuktikan dirinya sebagai salah satu talenta gelandang paling menjanjikan di Eropa berkat penampilannya yang gemilang di 2. Bundesliga bersama Hertha, akan menandatangani kontrak hingga 2031 di BayArena.

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  • Kennet EichhornGetty Images

    Klub-klub besar pulang dengan tangan hampa

    Berita ini menjadi pukulan telak bagi sejumlah klub papan atas Eropa yang selama ini terus memantau perkembangan sang remaja. Raksasa Liga Premier, Liverpool dan Manchester City, sama-sama dikabarkan sangat tertarik pada gelandang tersebut, menganggapnya sebagai pilar potensial untuk proyek masa depan mereka. Namun, Eichhorn memprioritaskan perkembangannya di Jerman, memilih proyek yang saat ini sedang dibangun di Leverkusen. Sebelum keputusan akhir diambil, dikonfirmasi bahwa Eichhorn juga telah menolak tawaran pindah ke RB Leipzig.

  • Dukungan finansial bagi Hertha

    Bagi Hertha, biaya transfer sebesar €9 juta ini menjadi suntikan dana yang sangat dibutuhkan saat mereka terus menghadapi berbagai tantangan di 2. Bundesliga. Meskipun klub sangat ingin mempertahankan aset berharga mereka, besarnya nilai transfer dan keinginan sang pemain untuk menguji kemampuannya di kasta tertinggi membuat transfer ini tak terelakkan. Kesepakatan tersebut dilaporkan mencakup berbagai bonus berbasis performa dan klausul penjualan kembali, yang memastikan bahwa klub asal Berlin ini akan mendapatkan keuntungan lebih lanjut jika Eichhorn mampu mewujudkan potensi besarnya di Leverkusen.

  • Kennet Eichhorn Hertha BSC 2026Getty Images

    Apa yang akan terjadi selanjutnya?

    Perekrutan Eichhorn merupakan pernyataan niat yang tegas dari Leverkusen, terutama mengingat durasi kontrak yang panjang. Dengan mengaktifkan klausul pelepasan Eichhorn, Leverkusen berhasil mendatangkan pemain berbakat kelas atas dengan biaya yang relatif terjangkau menurut standar pasar saat ini. Eichhorn diharapkan dapat memainkan peran kunci bagi klub barunya pada musim 2026-27, saat mereka berupaya bangkit dari hasil mengecewakan berupa finis di peringkat keenam Bundesliga.