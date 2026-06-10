Bakat muda Hertha Berlin, Kennet Eichhorn, akan menyelesaikan transfer senilai €9 juta ke Bayer Leverkusen setelah menolak tawaran dari Liverpool dan RB Leipzig

Bagi Hertha, biaya transfer sebesar €9 juta ini menjadi suntikan dana yang sangat dibutuhkan saat mereka terus menghadapi berbagai tantangan di 2. Bundesliga. Meskipun klub sangat ingin mempertahankan aset berharga mereka, besarnya nilai transfer dan keinginan sang pemain untuk menguji kemampuannya di kasta tertinggi membuat transfer ini tak terelakkan. Kesepakatan tersebut dilaporkan mencakup berbagai bonus berbasis performa dan klausul penjualan kembali, yang memastikan bahwa klub asal Berlin ini akan mendapatkan keuntungan lebih lanjut jika Eichhorn mampu mewujudkan potensi besarnya di Leverkusen.