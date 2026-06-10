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Bakat muda Hertha Berlin, Kennet Eichhorn, akan menyelesaikan transfer senilai €9 juta ke Bayer Leverkusen setelah menolak tawaran dari Liverpool dan RB Leipzig
Leverkusen berhasil merebut Eichhorn
Leverkusen diprediksi akan mencetak prestasi besar dengan merekrut wonderkid Eichhorn setelah memutuskan untuk mengaktifkan klausul pelepasan senilai €9 juta - menurut Fabrizio Romano. Pemain berusia 16 tahun ini, yang dengan cepat membuktikan dirinya sebagai salah satu talenta gelandang paling menjanjikan di Eropa berkat penampilannya yang gemilang di 2. Bundesliga bersama Hertha, akan menandatangani kontrak hingga 2031 di BayArena.
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Klub-klub besar pulang dengan tangan hampa
Berita ini menjadi pukulan telak bagi sejumlah klub papan atas Eropa yang selama ini terus memantau perkembangan sang remaja. Raksasa Liga Premier, Liverpool dan Manchester City, sama-sama dikabarkan sangat tertarik pada gelandang tersebut, menganggapnya sebagai pilar potensial untuk proyek masa depan mereka. Namun, Eichhorn memprioritaskan perkembangannya di Jerman, memilih proyek yang saat ini sedang dibangun di Leverkusen. Sebelum keputusan akhir diambil, dikonfirmasi bahwa Eichhorn juga telah menolak tawaran pindah ke RB Leipzig.
Dukungan finansial bagi Hertha
Bagi Hertha, biaya transfer sebesar €9 juta ini menjadi suntikan dana yang sangat dibutuhkan saat mereka terus menghadapi berbagai tantangan di 2. Bundesliga. Meskipun klub sangat ingin mempertahankan aset berharga mereka, besarnya nilai transfer dan keinginan sang pemain untuk menguji kemampuannya di kasta tertinggi membuat transfer ini tak terelakkan. Kesepakatan tersebut dilaporkan mencakup berbagai bonus berbasis performa dan klausul penjualan kembali, yang memastikan bahwa klub asal Berlin ini akan mendapatkan keuntungan lebih lanjut jika Eichhorn mampu mewujudkan potensi besarnya di Leverkusen.
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Apa yang akan terjadi selanjutnya?
Perekrutan Eichhorn merupakan pernyataan niat yang tegas dari Leverkusen, terutama mengingat durasi kontrak yang panjang. Dengan mengaktifkan klausul pelepasan Eichhorn, Leverkusen berhasil mendatangkan pemain berbakat kelas atas dengan biaya yang relatif terjangkau menurut standar pasar saat ini. Eichhorn diharapkan dapat memainkan peran kunci bagi klub barunya pada musim 2026-27, saat mereka berupaya bangkit dari hasil mengecewakan berupa finis di peringkat keenam Bundesliga.