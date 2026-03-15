Bakat muda Arsenal, Max Dowman, mendapat perbandingan dengan Lionel Messi dari John Terry, saat legenda Chelsea itu memuji pemain berusia 16 tahun yang ‘luar biasa’ dan mencatat sejarah di Liga Premier
Sore yang bersejarah di Emirates
Gol Dowman merupakan momen kejeniusan individu. Setelah Everton gencar menyerang untuk mencetak gol penyama kedudukan di menit-menit akhir melalui tendangan sudut, pemain berusia 16 tahun itu memimpin serangan balik yang mematikan. Ia menunjukkan kekuatan dan keterampilan saat menyundul bola melewati Vitalii Mykolenko, sebelum memperlihatkan ketenangan luar biasa dengan meninggalkan Kiernan Dewsbury-Hall di belakangnya melalui perubahan arah yang tajam. Gol tersebut mengukuhkan posisinya dalam sejarah Premier League, memecahkan rekor sebagai pencetak gol termuda dalam sejarah kompetisi tersebut. Hal itu menjadi puncak dari sore hari di mana ia juga memainkan peran penting dalam gol pertama, menunjukkan keserbagunaannya dengan bergerak ke sisi lapangan untuk memberikan umpan silang yang akhirnya membuat Gyokeres mencetak gol.
Terry membandingkan pemain Arsenal yang memecahkan rekor itu dengan Messi
Melalui TikTok setelah pertandingan, Terry mengungkapkan kekagumannya pada gelandang tersebut, sambil mengenang saat pertama kali melihatnya bermain di akademi. "Max Dowman, pemain yang luar biasa, berusia 16 tahun, sungguh luar biasa," kata Terry. "Saya menontonnya bermain melawan Chelsea sekitar setahun yang lalu dan saya belum pernah melihat siapa pun melintas di antara pemain lawan seperti yang dilakukan pria ini, selain Messi. Itu perbandingan yang sangat besar, tapi pria ini benar-benar berbakat dan akan memainkan peran besar dalam masa depan Arsenal serta Inggris juga. Bakat yang luar biasa. Kemenangan besar bagi mereka [Arsenal] hari ini juga."
"Insting" Arteta membuahkan hasil
Manajer Arsenal, Mikel Arteta, mengungkapkan setelah pertandingan bahwa ia memiliki insting kuat untuk memberikan kesempatan kepada pemain remaja tersebut. Meskipun laga Liga Premier ini sangat krusial, pelatih asal Spanyol itu merasa Dowman sudah siap menghadapi tuntutan fisik dan mental di level senior. Pemain muda itu membalas kepercayaan tersebut dengan mengoyak pertahanan Everton selama waktu singkatnya di lapangan.
“Kemarin dia berlatih dan dalam beberapa hari terakhir, saya punya firasat bahwa ini adalah saat yang tepat baginya,” jelas Arteta. “Mungkin karena dia tampaknya tidak terganggu oleh situasi, momen, konteks, atau lawan. Dia bermain dengan sangat alami. Dia mengambil keputusan untuk menciptakan peluang dan apa yang dia tunjukkan sungguh luar biasa. Saya pikir karakternya, kepribadiannya, dan fakta bahwa dia tampaknya tidak terpengaruh oleh tekanan, rekan setimnya, atau lawan. Saya telah melihat banyak pemain berbakat, tetapi pada usia 16 tahun, sangat sedikit yang mampu mengatasi tuntutan sebesar itu.”
Bagaimana kelanjutan nasib Dowman dan Arsenal?
Dengan Arsenal kini berada di posisi terdepan dalam perebutan gelar Liga Premier, Arteta harus mengelola antusiasme yang melingkupi bintang mudanya ini. Penampilan yang membuatnya dinobatkan sebagai Man of the Match saat melawan Everton telah melambungkan nama Dowman ke panggung dunia, dan tantangannya kini adalah mempertahankan konsistensi ini seiring meningkatnya tekanan dalam perebutan gelar. Arsenal selanjutnya akan menjamu Bayer Leverkusen di Emirates pada leg kedua laga Liga Champions mereka pada Selasa, dengan target lolos ke perempat final setelah hasil imbang di leg pertama. Empat hari kemudian, mereka akan bertandang ke Wembley untuk menghadapi Manchester City di final Carabao Cup.
