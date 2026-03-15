Bakat muda Arsenal, Max Dowman, mendapat perbandingan dengan Lionel Messi dari John Terry, saat legenda Chelsea itu memuji pemain berusia 16 tahun yang ‘luar biasa’ dan mencatat sejarah di Liga Premier

Manajer Arsenal, Mikel Arteta, mengungkapkan setelah pertandingan bahwa ia memiliki insting kuat untuk memberikan kesempatan kepada pemain remaja tersebut. Meskipun laga Liga Premier ini sangat krusial, pelatih asal Spanyol itu merasa Dowman sudah siap menghadapi tuntutan fisik dan mental di level senior. Pemain muda itu membalas kepercayaan tersebut dengan mengoyak pertahanan Everton selama waktu singkatnya di lapangan.

“Kemarin dia berlatih dan dalam beberapa hari terakhir, saya punya firasat bahwa ini adalah saat yang tepat baginya,” jelas Arteta. “Mungkin karena dia tampaknya tidak terganggu oleh situasi, momen, konteks, atau lawan. Dia bermain dengan sangat alami. Dia mengambil keputusan untuk menciptakan peluang dan apa yang dia tunjukkan sungguh luar biasa. Saya pikir karakternya, kepribadiannya, dan fakta bahwa dia tampaknya tidak terpengaruh oleh tekanan, rekan setimnya, atau lawan. Saya telah melihat banyak pemain berbakat, tetapi pada usia 16 tahun, sangat sedikit yang mampu mengatasi tuntutan sebesar itu.”