Musim 2025-26 menjadi musim yang tak terlupakan bagi Arsenal, dan Dowman memastikan musim ini ditutup dengan pencapaian bersejarah lainnya.

Dengan turun ke lapangan sejak peluit pertama dibunyikan saat melawan Crystal Palace, pada usia 16 tahun dan 144 hari, Dowman menjadi pemain termuda yang pernah menjadi starter dalam pertandingan Liga Premier. Prestasi ini terasa semakin istimewa karena tim Arsenal disambut dengan penghormatan saat sang juara baru itu memasuki Selhurst Park.

Prestasi terbaru ini membuat Dowman menggeser rekor sebelumnya yang dipegang oleh Jose Baxter, yang berusia 16 tahun dan 198 hari saat ia memulai debutnya untuk Everton pada tahun 2008.

Lulusan akademi Arsenal ini telah menikmati kemajuan pesat di bawah asuhan Arteta, membuktikan bahwa usia hanyalah angka saat ia bergabung dengan tim senior untuk merayakan trofi tersebut.



