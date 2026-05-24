Bakat muda Arsenal, Max Dowman, memecahkan rekor LAGI setelah tampil sebagai starter untuk pertama kalinya di Liga Premier pada hari terakhir musim 2025-26
Sore yang bersejarah di Selhurst Park
Musim 2025-26 menjadi musim yang tak terlupakan bagi Arsenal, dan Dowman memastikan musim ini ditutup dengan pencapaian bersejarah lainnya.
Dengan turun ke lapangan sejak peluit pertama dibunyikan saat melawan Crystal Palace, pada usia 16 tahun dan 144 hari, Dowman menjadi pemain termuda yang pernah menjadi starter dalam pertandingan Liga Premier. Prestasi ini terasa semakin istimewa karena tim Arsenal disambut dengan penghormatan saat sang juara baru itu memasuki Selhurst Park.
Prestasi terbaru ini membuat Dowman menggeser rekor sebelumnya yang dipegang oleh Jose Baxter, yang berusia 16 tahun dan 198 hari saat ia memulai debutnya untuk Everton pada tahun 2008.
Lulusan akademi Arsenal ini telah menikmati kemajuan pesat di bawah asuhan Arteta, membuktikan bahwa usia hanyalah angka saat ia bergabung dengan tim senior untuk merayakan trofi tersebut.
Mencatat rekor baru
Penampilannya melawan Crystal Palace hanyalah pencapaian terbaru dalam deretan prestasi panjang yang diraih pemain muda ini musim ini. Pada Agustus 2025, ia menjadi pemain termuda yang pernah tampil di Liga Premier pada usia 15 tahun dan 235 hari. Ia melanjutkan prestasinya di panggung Eropa pada November, dengan menjadi pemain termuda sepanjang sejarah Liga Champions pada usia 15 tahun dan 308 hari.
Pada bulan Maret, pemain muda berbakat ini mengukuhkan statusnya sebagai pencetak gol termuda sepanjang sejarah Liga Premier pada usia 16 tahun dan 73 hari dengan tendangan briliannya melawan Everton.
Dengan lima penampilan domestik di bawah ikat pinggangnya, Dowman secara resmi menjadi pemenang Liga Premier, menandai musim profesional perdananya yang hanya bisa diimpikan oleh kebanyakan pemain berusia 16 tahun.
Keputusan Tuchel yang mengecewakan
Meskipun tampil gemilang dan memecahkan rekor di level klub, remaja ini tidak akan masuk dalam rencana jangka pendek Thomas Tuchel untuk tim nasional senior Inggris. Meskipun ada desakan agar pemain berusia 16 tahun ini dimasukkan secara cepat ke dalam skuad Three Lions untuk Piala Dunia 2026 mendatang, Tuchel justru memilih rekan setimnya di Arsenal, Ethan Nwaneri, untuk mengikuti pemusatan latihan tim senior di Miami.
Pelatih asal Jerman itu menyatakan: “Kami akan membawa beberapa pemain muda yang akan berlatih bersama kami dalam ukuran skuad yang kami butuhkan, dan kami memiliki dua pertandingan persahabatan untuk mengatur menit bermain dan beban latihan para pemain.”
Taruhan besar bagi masa depan The Gunners
Sorotan terhadap Dowman diperkirakan akan semakin meningkat menjelang musim panas di mana ia akan menikmati istirahat yang memang pantas ia dapatkan. Meskipun ia tidak ikut dalam tur eksperimental tim senior Inggris, statusnya sebagai pilar masa depan Arsenal tak terbantahkan.
Bersama Nwaneri, pemain berusia 16 tahun ini mewakili inti dari para bintang lokal yang diharapkan dapat memainkan peran kunci dalam mempertahankan posisi Arsenal di puncak sepak bola Inggris. Untuk saat ini, ia dapat merayakan hari Minggu yang memecahkan rekor yang mengukuhkan posisinya dalam sejarah Liga Premier.