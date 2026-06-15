Bakat generasi emas? Mengapa Inggris tepat memberikan perlakuan yang sama kepada Jude Bellingham seperti yang diberikan kepada Paul Gascoigne dan Glenn Hoddle, sementara David James mendukung pendekatan Thomas Tuchel

James pernah memperkuat skuad Inggris yang diisi oleh pemain-pemain seperti Wayne Rooney, Steven Gerrard, dan Paul Scholes. Saat itu, ada banyak dilema dalam pemilihan pemain, dan hal itu tak berubah hingga kini.

The Three Lions terkenal gagal memanfaatkan kehadiran legenda Tottenham, Hoddle, pada 1980-an, sementara bakat luar biasa Gazza diabaikan - oleh Hoddle - pada Piala Dunia 1998.

Ketika ditanya apakah Inggris secara historis telah salah mengelola pemain yang oleh negara lain akan dijadikan pilar tim mereka, James menambahkan: “Biarkan saya memikirkan soal kesuksesan. Pertama-tama, kami tidak meraih kesuksesan dengan para pemain tersebut dan kesuksesan akhir mereka, yaitu memenangkan trofi.

“Saya pikir ketika melihat tim-tim dunia yang sukses, kita berbicara tentang talenta luar biasa. Saya tidak mengatakan Jude Bellingham tidak memiliki talenta luar biasa, tapi Prancis, [Zinedine] Zidane, [Andres] Iniesta untuk Spanyol, Lionel Messi untuk Argentina. Namun, saya akan mengatakan bahwa mereka luar biasa di era mereka, jauh lebih unggul daripada siapa pun di era masing-masing.

“Sebesar apa pun bakat Jude, dan kita sudah melihat di Piala Dunia kualitas pemain yang mereka hadapi, levelnya sudah sangat tinggi sekarang. Saya pikir ide mengandalkan satu orang untuk mencoba meraih kesuksesan saat ini tidak akan berhasil.

“Oleh karena itu, Anda bisa memanfaatkan mereka, memaksimalkan potensi mereka pada saat-saat tertentu, tetapi kemudian Anda harus menyesuaikan diri dengan strategi yang berbeda, menggunakan pemain yang berbeda. Saya pikir itulah yang dimiliki Inggris saat ini, keseimbangan dengan kualitas yang membuat kita tidak perlu bergantung pada satu pemain.”