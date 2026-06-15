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Bakat generasi emas? Mengapa Inggris tepat memberikan perlakuan yang sama kepada Jude Bellingham seperti yang diberikan kepada Paul Gascoigne dan Glenn Hoddle, sementara David James mendukung pendekatan Thomas Tuchel
'Galactico' Bellingham belum pasti mendapat tempat di starting line-up timnas Inggris
Bellingham, yang sempat dipertanyakan keputusannya untuk dipanggil, kini telah mengamankan tempatnya dalam skema timnas Inggris untuk putaran final Piala Dunia di Amerika Utara. Ia kemungkinan besar akan memainkan peran penting di sana.
Namun, persaingan yang ketat terjadi di posisi No. 10 dan tidak ada jaminan bahwa seorang ‘Galactico’ dari Santiago Bernabeu akan mendapatkan tempat di starting line-up. Hal itu mungkin tampak sedikit aneh bagi sebagian orang, mengingat kemampuan yang tak diragukan lagi yang dimiliki pemain berusia 22 tahun itu, tetapi kekuatan kolektif lebih diutamakan daripada kehebatan individu.
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Haruskah Inggris membangun timnya dengan mengandalkan pemain-pemain sekelas Bellingham?
Ketika ditanya apakah Bellingham adalah tipe pemain yang seharusnya diturunkan di setiap pertandingan, sementara pemain lain disesuaikan dengan perannya, mantan kiper Inggris James — yang berbicara atas nama Grosvenor Sport, penyedia odds Piala Dunia terbaru — mengatakan kepada GOAL: “Tidak, tidak di level tertinggi. Tidak, tidak, tidak. Saya pikir semua yang dikatakan Thomas, terutama tentang skuad ini, bahwa saat ini kami hanya bisa fokus pada Piala Dunia, menunjukkan bahwa ada keseimbangan dalam tim ini, tidak ada pemain yang menjadi pusat perhatian.
“Menurut saya, bahaya dari membangun tim di sekitar seorang pemain kunci adalah jika ada masalah dengan pemain tersebut, maka segalanya mulai berantakan. Jude adalah pemain yang luar biasa; ketika dia dalam performa terbaiknya, hampir tidak ada pemain yang lebih baik dari Jude Bellingham. Namun, untuk memenangkan Piala Dunia, semua orang harus berbagi beban. Saya pikir apa yang ingin dilakukan Thomas adalah memanfaatkan apa yang ada di skuadnya, bukan hanya fokus pada satu pemain dan membuat semua orang bekerja di sekitarnya.
“Akan ada saat-saat di mana Jude akan mengambil alih kendali, saya yakin, itu memang kualitas pemainnya. Namun, saya pikir formasi sebenarnya didasarkan pada skuad untuk memaksimalkan potensi kesuksesan.”
Hoddle, Gazza, dan Scholes: Apakah Inggris telah menyia-nyiakan bakat-bakat yang menjanjikan?
James pernah memperkuat skuad Inggris yang diisi oleh pemain-pemain seperti Wayne Rooney, Steven Gerrard, dan Paul Scholes. Saat itu, ada banyak dilema dalam pemilihan pemain, dan hal itu tak berubah hingga kini.
The Three Lions terkenal gagal memanfaatkan kehadiran legenda Tottenham, Hoddle, pada 1980-an, sementara bakat luar biasa Gazza diabaikan - oleh Hoddle - pada Piala Dunia 1998.
Ketika ditanya apakah Inggris secara historis telah salah mengelola pemain yang oleh negara lain akan dijadikan pilar tim mereka, James menambahkan: “Biarkan saya memikirkan soal kesuksesan. Pertama-tama, kami tidak meraih kesuksesan dengan para pemain tersebut dan kesuksesan akhir mereka, yaitu memenangkan trofi.
“Saya pikir ketika melihat tim-tim dunia yang sukses, kita berbicara tentang talenta luar biasa. Saya tidak mengatakan Jude Bellingham tidak memiliki talenta luar biasa, tapi Prancis, [Zinedine] Zidane, [Andres] Iniesta untuk Spanyol, Lionel Messi untuk Argentina. Namun, saya akan mengatakan bahwa mereka luar biasa di era mereka, jauh lebih unggul daripada siapa pun di era masing-masing.
“Sebesar apa pun bakat Jude, dan kita sudah melihat di Piala Dunia kualitas pemain yang mereka hadapi, levelnya sudah sangat tinggi sekarang. Saya pikir ide mengandalkan satu orang untuk mencoba meraih kesuksesan saat ini tidak akan berhasil.
“Oleh karena itu, Anda bisa memanfaatkan mereka, memaksimalkan potensi mereka pada saat-saat tertentu, tetapi kemudian Anda harus menyesuaikan diri dengan strategi yang berbeda, menggunakan pemain yang berbeda. Saya pikir itulah yang dimiliki Inggris saat ini, keseimbangan dengan kualitas yang membuat kita tidak perlu bergantung pada satu pemain.”
- Getty/GOAL
Siapa yang akan menjadi starter untuk Inggris dalam laga pembuka Piala Dunia 2026 melawan Kroasia?
Masih harus dilihat apakah Bellingham akan diturunkan dalam laga pembuka Inggris di Piala Dunia 2026 melawan Kroasia pada Rabu nanti. Gelandang serang Aston Villa, Morgan Rogers, juga masuk dalam pertimbangan, bersama pemenang gelar Liga Premier Eberechi Eze dari Arsenal.
Tuchel telah menunjukkan bahwa ia tidak segan mengambil keputusan yang kontroversial - setelah sama sekali mengabaikan pemain seperti Phil Foden, Cole Palmer, dan Morgan Gibbs-White - dan Bellingham sangat menyadari bahwa tidak ada satu pemain pun yang akan lebih penting daripada kepentingan seluruh bangsa.