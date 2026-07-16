'Bakat dan kepemimpinan kelas dunia' - Bintang USWNT Lindsey Heaps berhak tampil dalam debutnya yang sangat dinantikan di Denver Summit dalam laga NWSL melawan Portland Thorns pada hari Sabtu

Jika Heaps melakukan debutnya akhir pekan ini, mungkin ada banyak hal yang bisa membuatnya terharu. Ini adalah kembalinya dia ke kampung halaman setelah berkarier di Eropa, dan laga ini akan melawan klub terakhir tempat dia bermain di NWSL, yaitu Portland Thorns.

Heaps menghabiskan enam musim bersama Portland Thorns sebelum berkarier di Prancis, di mana ia mencatatkan 105 penampilan dan meraih gelar MVP NWSL pada 2018. Ia turut membantu membawa Thorns meraih dua gelar NWSL Shield pada 2016 dan 2021 serta gelar Juara NWSL 2017. Dalam final Kejuaraan NWSL 2017, ia mencetak gol penentu kemenangan yang membawa timnya meraih gelar juara.



