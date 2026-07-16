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'Bakat dan kepemimpinan kelas dunia' - Bintang USWNT Lindsey Heaps berhak tampil dalam debutnya yang sangat dinantikan di Denver Summit dalam laga NWSL melawan Portland Thorns pada hari Sabtu
- NWSL
Heaps masuk dalam daftar pemain yang akan bertanding akhir pekan ini bersama Denver Summit
Jika Heaps melakukan debutnya akhir pekan ini, mungkin ada banyak hal yang bisa membuatnya terharu. Ini adalah kembalinya dia ke kampung halaman setelah berkarier di Eropa, dan laga ini akan melawan klub terakhir tempat dia bermain di NWSL, yaitu Portland Thorns.
Heaps menghabiskan enam musim bersama Portland Thorns sebelum berkarier di Prancis, di mana ia mencatatkan 105 penampilan dan meraih gelar MVP NWSL pada 2018. Ia turut membantu membawa Thorns meraih dua gelar NWSL Shield pada 2016 dan 2021 serta gelar Juara NWSL 2017. Dalam final Kejuaraan NWSL 2017, ia mencetak gol penentu kemenangan yang membawa timnya meraih gelar juara.
- Getty
'Momen yang mendebarkan'
“Kami sangat senang dapat secara resmi menyambut kembalinya Lindsey ke Colorado,” kata Pelatih Kepala Denver Summit FC, Nick Cushing, dalam siaran pers pada hari Kamis.
“Kembalinya Lindsey ke NWSL merupakan momen yang menggembirakan bagi klub kami, para pendukung, dan komunitas sepak bola Colorado secara luas. Bakat kelas dunia dan kepemimpinan Lindsey akan langsung memberikan dampak baik di lapangan maupun di ruang ganti, dan kami tidak sabar untuk melihatnya mengenakan lambang klub dan turun ke lapangan untuk pertama kalinya.”
- Populous
Kembalinya Heaps yang meriah
Salah satu sorotan utama yang patut diperhatikan seiring kembalinya Heaps ke NWSL adalah kesempatan baginya untuk bermain bagi sebuah klub di negara bagian asalnya. Denver, Colorado berhasil mendapatkan Denver Summit sebagai salah satu dari dua tim ekspansi yang akan bergabung dengan NWSL pada tahun 2026.
Ini juga merupakan pertandingan pertama tim tersebut di Centennial Stadium — markas sementara mereka hingga stadion senilai $150 juta yang direncanakan di Denver selesai dibangun pada tahun 2028. Centennial Stadium terhubung langsung dengan fasilitas latihan baru tim tersebut, yang dianggap sebagai salah satu yang terbaik di liga.
- NWSL
Apa yang akan terjadi selanjutnya?
Denver Summit akan menjamu Portland Thorns dalam laga pekan ke-12 NWSL, dan saat ini berada di peringkat ke-11 klasemen liga dengan rekor keseluruhan 4-5-4 menjelang akhir pekan ini.
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