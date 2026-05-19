"Baik dia bermain selama satu, lima, atau 90 menit": Pelatih Brasil Carlo Ancelotti memberikan penjelasan mengenai penunjukan sang bintang

Teriakan "Neymar, Neymar" bergema di dalam aula tempat pelatih tim nasional Brasil baru saja mengumumkan skuadnya untuk Piala Dunia. Penyerang berusia 34 tahun yang memegang rekor gol terbanyak Brasil ini kembali mendapat kesempatan untuk tampil di panggung besar.

"Kami telah mengamati idola para penggemar Selecao ini sepanjang tahun dan menyadari bahwa belakangan ini ia bermain secara konsisten dan kondisi fisiknya telah membaik," kata Ancelotti setelah pencalonan pemain berusia 34 tahun tersebut. "Kami yakin ia adalah pemain yang penting."

Namun, penilaian ini tidak selalu disetujui oleh pelatih asal Italia yang telah menjadi pelatih tim nasional Brasil sejak 2025 ini. Untuk pertandingan uji coba Piala Dunia yang penting pada bulan Maret dan April, Ancelotti masih menyingkirkan Neymar. Bintang top itu bereaksi dengan kecewa saat itu: "Saya akan membicarakannya, karena saya tidak bisa begitu saja menerimanya. Tentu saja saya kesal dan sedih karena tidak dipanggil." Namun, "fokus tetap ada hari demi hari, latihan demi latihan, pertandingan demi pertandingan. Kami akan mencapai tujuan kami. Masih ada satu pemanggilan terakhir untuk Piala Dunia, dan mimpi saya tetap hidup. Kami akan melewati ini bersama-sama."