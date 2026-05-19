Setelah Carlo Ancelotti menyebut nama yang begitu dinantikan itu, para penggemar awalnya sama sekali tidak memberinya kesempatan untuk berbicara.
"Baik dia bermain selama satu, lima, atau 90 menit": Pelatih Brasil Carlo Ancelotti memberikan penjelasan mengenai penunjukan sang bintang
Teriakan "Neymar, Neymar" bergema di dalam aula tempat pelatih tim nasional Brasil baru saja mengumumkan skuadnya untuk Piala Dunia. Penyerang berusia 34 tahun yang memegang rekor gol terbanyak Brasil ini kembali mendapat kesempatan untuk tampil di panggung besar.
"Kami telah mengamati idola para penggemar Selecao ini sepanjang tahun dan menyadari bahwa belakangan ini ia bermain secara konsisten dan kondisi fisiknya telah membaik," kata Ancelotti setelah pencalonan pemain berusia 34 tahun tersebut. "Kami yakin ia adalah pemain yang penting."
Namun, penilaian ini tidak selalu disetujui oleh pelatih asal Italia yang telah menjadi pelatih tim nasional Brasil sejak 2025 ini. Untuk pertandingan uji coba Piala Dunia yang penting pada bulan Maret dan April, Ancelotti masih menyingkirkan Neymar. Bintang top itu bereaksi dengan kecewa saat itu: "Saya akan membicarakannya, karena saya tidak bisa begitu saja menerimanya. Tentu saja saya kesal dan sedih karena tidak dipanggil." Namun, "fokus tetap ada hari demi hari, latihan demi latihan, pertandingan demi pertandingan. Kami akan mencapai tujuan kami. Masih ada satu pemanggilan terakhir untuk Piala Dunia, dan mimpi saya tetap hidup. Kami akan melewati ini bersama-sama."
Kesempatan terakhir Neymar: Idola Brasil ini akan berangkat ke Piala Dunia
Dan memang benar: Setelah penampilan terakhirnya di level internasional dalam laga kualifikasi Piala Dunia melawan Uruguay pada Oktober 2023, Neymar kembali ke panggung internasional hampir tiga tahun kemudian – meski tanpa jaminan akan menjadi pemain inti. "Kami memilih Neymar bukan karena kami menganggapnya sebagai pemain cadangan yang bagus, melainkan karena kami yakin dia dapat menyumbangkan kualitasnya ke dalam tim," tegas Ancelotti, "terlepas dari apakah dia bermain satu, lima, atau 90 menit, atau bahkan tidak diturunkan sama sekali, apakah dia menendang penalti atau tidak." Penting juga untuk "tidak menaruh semua harapan pada satu pemain saja".
Setelah Neymar pindah ke Al-Hilal pada 2023 setelah enam tahun di Paris Saint-Germain, dan kemudian ke klub legendaris Brasil FC Santos, banyak pakar sudah menganggapnya habis. Namun, ia menunjukkan semangat juang dan tidak membiarkan cedera yang dialaminya menghentikannya. Di Piala Dunia, Selecao akan menghadapi Maroko, Skotlandia, dan Haiti di Grup C babak penyisihan grup. Para penggemar Brasil telah menanti gelar Piala Dunia keenam yang dinanti-nantikan sejak kemenangan pada 2002 – kini kegembiraan semakin besar karena idola mereka, Neymar, juga akan kembali berpartisipasi.