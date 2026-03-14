Bayer 04 Leverkusen v FC Bayern München - Bundesliga
"Bahwa saya pun melihatnya secara berbeda setelah kejadian itu…": Wasit Christian Dingert mengakui kesalahannya setelah mengambil keputusan kontroversial yang merugikan FC Bayern

Hasil imbang 1-1 FC Bayern München melawan Bayer Leverkusen pada pekan ke-26 Bundesliga diwarnai oleh beberapa keputusan kontroversial dari wasit Christian Dingert, yang menganulir dua gol tim Munich dan mengusir Luis Diaz dari lapangan karena dugaan diving. Dia mengaku tidak akan lagi mengambil keputusan seperti itu.

“Jika saya melihat tayangan ulangnya, saya tidak akan mengambil keputusan seperti itu lagi,” kata Dingert kepada Sky mengenai kartu merah yang ia berikan kepada Luis Diaz dari Bayern pada menit ke-84. Sebelumnya, Diaz berlari ke dalam kotak penalti sambil membawa bola setelah menerima umpan lambung yang brilian dari Harry Kane, lalu melompat di hadapan kiper Leverkusen, Jonas Blaswich, yang keluar untuk menghadangnya.

 Blaswich kemudian mengenai kaki Diaz. Dingert memutuskan bahwa itu adalah diving dan memberikan kartu kuning-merah kepada Diaz—yang sebelumnya sudah mendapat peringatan setelah bertabrakan dengan Aleix Garcia—yang membuat para pemain Munich sangat tidak senang.

  • Dingert menjelaskan: "Selama pertandingan berlangsung, saya melihat bahwa pemain Diaz melompat. Saya tidak melihat adanya kontak pada kakinya setelah itu. Tentu saja wajar jika saya memiliki pandangan yang berbeda setelah pertandingan usai.”

    Dengan demikian, Dingert membenarkan Bayern, yang cukup marah karena Diaz dijatuhkan. “Saya tidak ingin membela penalti, tapi itu jelas bukan diving,” kata kapten Joshua Kimmich kepada DAZN. “Saat saya melihat tayangan ulangnya, ada kontak di sana. Itu tidak bisa dibantah.” 

    Pelatih Bayern, Vincent Kompany, tampak sangat marah—sesuatu yang sangat tidak biasa baginya. Ia berkata: “Tidak ada yang tahu di stadion mengapa dia mendapat kartu merah. Gila. Seseorang harus menjelaskan kepada saya mengapa itu kartu kuning.” Jonathan Tah juga menekankan kepada Sky bahwa Diaz langsung bangkit. “Dia tidak berakting, tidak membuat drama.”

    Mengapa VAR tidak turun tangan dalam situasi ini untuk memberi Dingert kesempatan merevisi kesalahannya di lapangan, Dingert menjelaskannya sebagai berikut: “Untuk kartu kuning-merah, saat ini VAR tidak dapat campur tangan.” Namun, aturan ini akan berubah pada musim panas. 

  • Bayer 04 Leverkusen v FC Bayern München - BundesligaGetty Images Sport

    Tangan Harry Kane? Christian Dingert tetap pada pendiriannya

    Namun, dalam keputusan kontroversial lainnya, wasit berusia 45 tahun itu tetap pada keputusannya. 

    Harry Kane mencetak gol yang diduga menyamakan kedudukan menjadi 1-1 pada menit ke-61, segera setelah ia masuk sebagai pemain pengganti. Awalnya, Dingert mengesahkan gol tersebut, namun ia membatalkan keputusannya setelah meninjau tayangan video.

    Saat gol tersebut tercipta, bola telah mengenai siku Kane setelah dioper oleh kiper Leverkusen, Jonas Blaswich. Namun, Kane telah berbalik, dan Blaswich menendang bola dari jarak sangat dekat. “Keputusan wasit video terkadang dipertanyakan,” kata kiper Bayern, Sven Ulreich, setelah pertandingan. “Pada keputusan yang sangat jelas, boleh saja campur tangan. Tapi tidak pada blok, apakah ada sedikit sentuhan tangan atau tidak. Dia menendangnya dari jarak satu meter.” 

    Namun, Dingert mengatakan: “Dari posisiku, awalnya aku tidak melihatnya. VAR menyarankan agar aku melihat kembali sudut pandang di belakang gawang. Dan di situlah aku melihat: Lengan itu sedikit masuk ke jalur tembakan. Hal itu memicu fase serangan dan Bayern bisa mengendalikan situasi.” Oleh karena itu, handball tersebut dianggap layak mendapat hukuman. 

    Dingert menggambarkan pertukaran pendapat dengan ofisial Munich setelah pertandingan sebagai “sangat normal”. Ada “banyak situasi rumit yang merugikan Bayern”, “itu harus dikatakan dengan jelas. Namun, emosi semua masih dalam batas wajar.” Baik selama pertandingan, maupun pertukaran pendapat selanjutnya dengan Pelatih Kompany dan Direktur Olahraga Max Eberl: “Itu sangat objektif, sudah tepat,” kata Dingert.

  • FC Bayern: Pertandingan-pertandingan berikutnya

    TanggalWaktuPertandingan
    Rabu, 18 Maret21.00FC Bayern - Atalanta (Liga Champions)
    Sabtu, 21 Maret15.30FC Bayern - Union Berlin (Bundesliga)
    Sabtu, 4 April15.30SC Freiburg - FC Bayern (Bundesliga)
    Sabtu, 11 April18.30FC St. Pauli - FC Bayern (Bundesliga)
