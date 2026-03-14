"Bahwa saya pun melihatnya secara berbeda setelah kejadian itu…": Wasit Christian Dingert mengakui kesalahannya setelah mengambil keputusan kontroversial yang merugikan FC Bayern

Namun, dalam keputusan kontroversial lainnya, wasit berusia 45 tahun itu tetap pada keputusannya.
Harry Kane mencetak gol yang diduga menyamakan kedudukan menjadi 1-1 pada menit ke-61, segera setelah ia masuk sebagai pemain pengganti. Awalnya, Dingert mengesahkan gol tersebut, namun ia membatalkan keputusannya setelah meninjau tayangan video.
Saat gol tersebut tercipta, bola telah mengenai siku Kane setelah dioper oleh kiper Leverkusen, Jonas Blaswich. Namun, Kane telah berbalik, dan Blaswich menendang bola dari jarak sangat dekat. “Keputusan wasit video terkadang dipertanyakan,” kata kiper Bayern, Sven Ulreich, setelah pertandingan. “Pada keputusan yang sangat jelas, boleh saja campur tangan. Tapi tidak pada blok, apakah ada sedikit sentuhan tangan atau tidak. Dia menendangnya dari jarak satu meter.”
Namun, Dingert mengatakan: “Dari posisiku, awalnya aku tidak melihatnya. VAR menyarankan agar aku melihat kembali sudut pandang di belakang gawang. Dan di situlah aku melihat: Lengan itu sedikit masuk ke jalur tembakan. Hal itu memicu fase serangan dan Bayern bisa mengendalikan situasi.” Oleh karena itu, handball tersebut dianggap layak mendapat hukuman.
Dingert menggambarkan pertukaran pendapat dengan ofisial Munich setelah pertandingan sebagai “sangat normal”. Ada “banyak situasi rumit yang merugikan Bayern”, “itu harus dikatakan dengan jelas. Namun, emosi semua masih dalam batas wajar.” Baik selama pertandingan, maupun pertukaran pendapat selanjutnya dengan Pelatih Kompany dan Direktur Olahraga Max Eberl: “Itu sangat objektif, sudah tepat,” kata Dingert.