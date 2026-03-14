"Bahwa saya pun melihatnya secara berbeda setelah kejadian itu…": Wasit Christian Dingert mengakui kesalahannya setelah mengambil keputusan kontroversial yang merugikan FC Bayern

Dingert menjelaskan: "Selama pertandingan berlangsung, saya melihat bahwa pemain Diaz melompat. Saya tidak melihat adanya kontak pada kakinya setelah itu. Tentu saja wajar jika saya memiliki pandangan yang berbeda setelah pertandingan usai.”

Dengan demikian, Dingert membenarkan Bayern, yang cukup marah karena Diaz dijatuhkan. “Saya tidak ingin membela penalti, tapi itu jelas bukan diving,” kata kapten Joshua Kimmich kepada DAZN. “Saat saya melihat tayangan ulangnya, ada kontak di sana. Itu tidak bisa dibantah.”

Pelatih Bayern, Vincent Kompany, tampak sangat marah—sesuatu yang sangat tidak biasa baginya. Ia berkata: “Tidak ada yang tahu di stadion mengapa dia mendapat kartu merah. Gila. Seseorang harus menjelaskan kepada saya mengapa itu kartu kuning.” Jonathan Tah juga menekankan kepada Sky bahwa Diaz langsung bangkit. “Dia tidak berakting, tidak membuat drama.”

Mengapa VAR tidak turun tangan dalam situasi ini untuk memberi Dingert kesempatan merevisi kesalahannya di lapangan, Dingert menjelaskannya sebagai berikut: “Untuk kartu kuning-merah, saat ini VAR tidak dapat campur tangan.” Namun, aturan ini akan berubah pada musim panas.