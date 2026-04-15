Penyerang bintang Real Madrid yang kontroversial dan memecah belah itu, pada menit kesembilan, dengan semangat berlebihan melakukan duel melawan Kimmich dan secara jelas terlihat menjatuhkan gelandang pengatur serangan itu setelah upaya umpan.
Bahkan Vincent Kompany pun tak bisa menahan amarahnya: Vinicius Junior kembali membuat masalah saat melawan FC Bayern
Kimmich meminta tendangan bebas kepada wasit Slavko Vincic, namun wasit itu membiarkan permainan berlanjut, yang tampaknya menjadi alasan bagi Vinicius untuk kembali menyerang Kimmich. Pemain Brasil itu awalnya menendang pergelangan kaki pemain Bayern yang sedang tergeletak di tanah dengan lembut, lalu mendorong Kimmich hingga terjatuh lagi.
Pelatih Vincent Kompany bereaksi dengan marah di pinggir lapangan - dan itu berarti banyak. Setelah leg pertama, pelatih asal Belgia itu membela Vinicius. "Menurut saya, Vini harus tetap seperti apa adanya," kata Kompany delapan hari lalu di Madrid, saat ditanya tentang provokasi yang dilakukan penyerang bintang tersebut dalam pertandingan.
Wasit Vincic kembali menegur bintang Real Madrid itu dalam percakapan empat mata, namun tidak mengambil tindakan lebih lanjut. Secara tidak dapat dimengerti, Vinicius yang sudah mendapat kartu kuning sebelumnya tidak diberi kartu kuning, yang seharusnya membuatnya diskors dalam pertandingan semifinal yang mungkin terjadi.
Vinicius Junior vs. Kimmich: Pertarungan yang Memiliki Sejarah
Allianz Arena yang penuh sesak dan riuh merespons kebaikan hati Vincic serta perilaku Vinicius dengan sorakan keras, dan pemain berusia 25 tahun itu pun terus-menerus disoraki setiap kali menyentuh bola.
Selain itu, ada riwayat perselisihan antara Kimmich dan pemain Brasil yang terus-menerus memprovokasi tersebut sejak leg kedua semifinal tahun 2024. Saat itu, Vinicius Junior—yang dikenal karena keluhannya yang keras dan penuh gestur serta aktingnya—tidak seperti pada leg pertama 2026, tidak berusaha memaksakan penalti atau pelanggaran, melainkan memprovokasi Kimmich dengan gestur yang sangat tidak sportif.
Sebelum tendangan sudut untuk Real di fase akhir, Vinicius mengulurkan tangan ke arah Kimmich dan meminta bola, hanya untuk kemudian membiarkannya jatuh ke tanah melewati dirinya. Kimmich kemudian meletakkan bola ke pelukannya untuk mencegah penundaan waktu lebih lanjut, namun Vinicius kembali meletakkan bola di tanah dan malah menggulirkannya menjauh darinya.
Saat itu, Real melaju ke final Liga Champions berkat dua gol Joselu di menit-menit akhir (88, 90+1), mengalahkan Borussia Dortmund di sana, dan meraih gelar Liga Champions ke-15 dan yang terakhir hingga saat ini. Namun kali ini, keberuntungan berpihak pada sang juara berulang kali.
Vincic mengusir Camavinga dari lapangan - Vinicius memberi tepuk tangan sinis
Sebab, meskipun pada menit kesembilan wasit Vincic masih bersikap lunak terhadap Vincius, keputusannya untuk mengusir Eduardo Camavinga dari lapangan pada menit-menit akhir karena menunda-nunda permainan justru jauh lebih tegas (86.). Camavinga, yang sudah mendapat kartu kuning sebelumnya, merebut bola sejenak dan dengan demikian menghalangi Bayern untuk melanjutkan permainan dengan cepat. Vincic, yang tampaknya tidak menyadari bahwa Camavinga sudah mendapat peringatan sebelumnya, mengeluarkan kartu kuning terlebih dahulu, lalu kartu merah.
Tim Real Madrid marah dan terkejut. Vinicius bertepuk tangan dengan nada mengejek, namun hal itu tidak mendapat sanksi. Dengan keunggulan jumlah pemain, Bayern mencetak gol hanya tiga menit kemudian. Tendangan Luis Diaz yang membentur pemain lawan masuk ke gawang, menyamakan skor menjadi 3-3. Michael Olise kemudian mencetak gol penentu 4-3 di masa injury time.
Dengan demikian, Los Blancos dan Vinicius tersingkir dari Liga Champions, sementara Bayern akan menghadapi Paris Saint-Germain di semifinal.