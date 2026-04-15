Bahkan Vincent Kompany pun tak bisa menahan amarahnya: Vinicius Junior kembali membuat masalah saat melawan FC Bayern

Kimmich meminta tendangan bebas kepada wasit Slavko Vincic, namun wasit itu membiarkan permainan berlanjut, yang tampaknya menjadi alasan bagi Vinicius untuk kembali menyerang Kimmich. Pemain Brasil itu awalnya menendang pergelangan kaki pemain Bayern yang sedang tergeletak di tanah dengan lembut, lalu mendorong Kimmich hingga terjatuh lagi.

Pelatih Vincent Kompany bereaksi dengan marah di pinggir lapangan - dan itu berarti banyak. Setelah leg pertama, pelatih asal Belgia itu membela Vinicius. "Menurut saya, Vini harus tetap seperti apa adanya," kata Kompany delapan hari lalu di Madrid, saat ditanya tentang provokasi yang dilakukan penyerang bintang tersebut dalam pertandingan.

Wasit Vincic kembali menegur bintang Real Madrid itu dalam percakapan empat mata, namun tidak mengambil tindakan lebih lanjut. Secara tidak dapat dimengerti, Vinicius yang sudah mendapat kartu kuning sebelumnya tidak diberi kartu kuning, yang seharusnya membuatnya diskors dalam pertandingan semifinal yang mungkin terjadi.