PSG mengalami kemunduran besar dalam upaya mereka untuk merekrut Olise. Juara Prancis tersebut telah mengincar sang pemain sayap selama bertahun-tahun dan menganggapnya sebagai target utama, namun Bayern telah menegaskan bahwa mereka tidak bersedia untuk bernegosiasi. Penampilan gemilang Olise musim ini justru semakin memperkuat tekad Bayern.

Pemain internasional Prancis ini mencatatkan 22 gol dan 31 assist dalam 52 penampilan, memantapkan dirinya sebagai salah satu pemain paling berpengaruh di klub dan tokoh sentral dalam rencana jangka panjang mereka. Meskipun PSG terus menunjukkan minat, petinggi Bayern dilaporkan telah menutup kemungkinan transfer apa pun, dengan menegaskan bahwa pemain sayap tersebut tidak akan dilepas dalam keadaan apa pun.