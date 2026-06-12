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"Bahkan tidak untuk €500 juta!" - Tawaran untuk Michael Olise sia-sia bagi PSG, karena Bayern Munich menyatakan sayap Prancis itu tak tersentuh
Bayern mengakhiri upaya PSG
PSG mengalami kemunduran besar dalam upaya mereka untuk merekrut Olise. Juara Prancis tersebut telah mengincar sang pemain sayap selama bertahun-tahun dan menganggapnya sebagai target utama, namun Bayern telah menegaskan bahwa mereka tidak bersedia untuk bernegosiasi. Penampilan gemilang Olise musim ini justru semakin memperkuat tekad Bayern.
Pemain internasional Prancis ini mencatatkan 22 gol dan 31 assist dalam 52 penampilan, memantapkan dirinya sebagai salah satu pemain paling berpengaruh di klub dan tokoh sentral dalam rencana jangka panjang mereka. Meskipun PSG terus menunjukkan minat, petinggi Bayern dilaporkan telah menutup kemungkinan transfer apa pun, dengan menegaskan bahwa pemain sayap tersebut tidak akan dilepas dalam keadaan apa pun.
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Pesan Bayern tidak bisa lebih jelas lagi
Menurut laporan dari L'Equipe, pihak Bayern telah menanggapi dengan tegas spekulasi seputar masa depan Olise. Seorang petinggi Bayern dilaporkan menampik kemungkinan penjualan tersebut dengan menyatakan: "Bahkan dengan harga €200 juta, dia tidak akan pergi."
Posisi klub tersebut kemudian diperkuat lebih lanjut. Seorang anggota dewan direksi Bayern dilaporkan menyatakan: "Olise tidak bisa dinilai dengan uang. Bahkan dengan harga €500 juta, dia tidak akan pergi."
Olise muncul sebagai pilar utama dalam proyek Bayern
Sikap Bayern tidak sekadar menolak tawaran transfer. Klub raksasa Jerman itu dilaporkan memandang Olise sebagai pilar utama dalam proyek olahraga mereka dan tidak berniat membiarkan salah satu pemain paling produktif mereka hengkang.
Untuk memperkuat komitmen tersebut, Bayern dikabarkan sedang mengupayakan perpanjangan kontrak yang akan membuatnya tetap di klub hingga 2031. Kesepakatan yang diusulkan itu juga dilaporkan akan mencakup kenaikan gaji yang signifikan. Langkah tersebut akan menempatkan Olise di antara pemain dengan gaji tertinggi di Bayern dan semakin menunjukkan pentingnya perannya di samping bintang-bintang mapan seperti Harry Kane.
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PSG mungkin terpaksa mencari target alternatif
Mengingat Olise sudah terikat kontrak hingga 2029 dan Bayern menolak mempertimbangkan tawaran apa pun, harapan PSG untuk mendatangkan pemain sayap tersebut tampaknya semakin tidak realistis. Klub Prancis itu mungkin kini harus mengalihkan perhatiannya ke opsi lain dalam upaya memperkuat lini serangnya, dengan Maghnes Akliouche dari AS Monaco menjadi salah satu targetnya. Sementara itu, Bayern diperkirakan akan menawarkan kontrak baru kepada Olise setelah ia menyelesaikan tugasnya bersama timnas Prancis di Piala Dunia 2026.