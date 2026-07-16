Kotak itu terletak di tempat yang mudah terlihat, di samping tas mandi desainer milik Olise dan tepat di bawah seragam tim nasional birunya yang bertuliskan nomor punggung 11. Isi kotak tersebut adalah kantong nikotin oral bebas tembakau, yang juga dikenal sebagai snus atau produk sejenisnya.

Apa yang dapat dibeli secara sepenuhnya legal di Amerika Serikat, memiliki relevansi hukum yang sama sekali berbeda di Prancis sejak 1 April: Di sana, pihak berwenang telah memberlakukan larangan total terhadap penjualan dan kepemilikan kantong nikotin ini.

Masalah yang dihadapi pemain Bayern ini murni bersifat geografis. Meskipun kantong-kantong tersebut boleh dikonsumsi secara legal di sebagian besar wilayah dunia, pihak berwenang di Prancis tidak lagi bersikap toleran. Bagi Olise, hal ini berarti ia harus segera membuang sisa persediaannya di AS sebelum kembali ke negaranya.