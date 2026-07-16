Kekalahan pahit di babak semifinal antara Prancis melawan Spanyol masih membekas di benak Michael Olise, sementara itu, pemain serang berusia 24 tahun ini sudah diancam oleh pukulan telak berikutnya di luar lapangan hijau. Sebagaimana dilaporkan oleh surat kabar sensasional Inggris The Sun berdasarkan foto yang diambil di ruang ganti dan diunggah di Instagram, pemain tim nasional tersebut menyimpan suatu produk di lokernya selama Piala Dunia, yang di negaranya dikenai sanksi hukum yang berat.
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Bahkan terancam hukuman penjara! Michael Olise dari FC Bayern tertangkap basah membawa zat terlarang di ruang ganti di Prancis
Jika teknisi tersebut mencoba menyelundupkan zat tersebut melintasi perbatasan, dalam skenario terburuk ia akan menghadapi hukuman yang berat: Siapa pun yang tertangkap basah oleh pihak berwenang Prancis sedang menyelundupkan barang ilegal tersebut, terancam hukuman penjara hingga tiga tahun.
Insiden ini bermula dari sebuah foto yang dibagikan di Instagram menjelang pertandingan babak 16 besar melawan Paraguay pada 4 Juli. Dalam foto yang diambil di ruang ganti tim Equipe Tricolore tersebut, terlihat sebuah kemasan bulat berwarna biru muda yang mencolok.
- Getty Images
Zat apa yang terletak di samping tas perlengkapan mandi milik Michael Olise?
Kotak itu terletak di tempat yang mudah terlihat, di samping tas mandi desainer milik Olise dan tepat di bawah seragam tim nasional birunya yang bertuliskan nomor punggung 11. Isi kotak tersebut adalah kantong nikotin oral bebas tembakau, yang juga dikenal sebagai snus atau produk sejenisnya.
Apa yang dapat dibeli secara sepenuhnya legal di Amerika Serikat, memiliki relevansi hukum yang sama sekali berbeda di Prancis sejak 1 April: Di sana, pihak berwenang telah memberlakukan larangan total terhadap penjualan dan kepemilikan kantong nikotin ini.
Masalah yang dihadapi pemain Bayern ini murni bersifat geografis. Meskipun kantong-kantong tersebut boleh dikonsumsi secara legal di sebagian besar wilayah dunia, pihak berwenang di Prancis tidak lagi bersikap toleran. Bagi Olise, hal ini berarti ia harus segera membuang sisa persediaannya di AS sebelum kembali ke negaranya.
Kantong nikotin sudah lama dianggap sebagai produk gaya hidup di kalangan pemain sepak bola profesional
Di kalangan atlet profesional, kantong-kantong kecil yang diselipkan secara diam-diam di bawah bibir atas atau bawah ini telah lama dianggap sebagai produk gaya hidup. Banyak pesepakbola memanfaatkan efek stimulan dari “bom nikotin” ini secara sengaja untuk menjaga konsentrasi dan kewaspadaan tetap tinggi menjelang pertandingan penting.
Setelah peluit akhir dibunyikan, kantong-kantong tersebut digunakan untuk relaksasi dan mengatasi tekanan psikologis. Para ahli medis mendukung konsumsi produk ini karena, jika dibandingkan langsung dengan merokok konvensional, kantong-kantong tersebut dinilai jauh lebih tidak berbahaya.
Dari segi olahraga, Piala Dunia bagi mantan pemain Crystal Palace ini sebenarnya merupakan kisah sukses yang luar biasa. Olise menjadi salah satu pemain kunci dalam tim asuhan pelatih nasional Didier Deschamps dan mencatatkan lima assist yang mengesankan sepanjang turnamen. Namun, Olise pun tak mampu mencegah tersingkirnya timnya di semifinal melawan Spanyol; melawan La Furia Roja, ia khususnya mengalami hari yang sangat buruk.
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