Arsenal League Cup GFXGOAL
علي سمير

Diterjemahkan oleh

Bahkan tendangan sudut pun tak mampu menyelamatkan "Gajah yang Lumpuh" .. dari Manchester City hingga Arsenal: Terima kasih banyak atas gelar Liga Inggris!

Kenangan Aston Villa kembali menghantui The Gunners

"The Elephant" terjatuh dari pohonnya; tendangan sudut dan pergantian pemainnya tak membuahkan hasil, begitu pula saran Mikel Arteta kepada para pendukung agar membawa bekal sebelum pertandingan dan bersiap dengan baik untuk laga melawan Bournemouth yang hari ini mereka kalahkan 2-1, pada pekan ke-32 Liga Inggris di Stadion Emirates.

Kembali ke 14 April 2024, saat Arsenal kalah 2-0 dari Aston Villa di Stadion Emirates, untuk mengetahui bahwa klub ini tidak pernah dan tidak akan pernah berubah.

Meskipun Manchester City telah melakukan segala upaya untuk membantunya memenangkan Liga Inggris "akhirnya" musim ini, Arsenal tetap menolak dan enggan, serta menjauh selangkah demi selangkah dari podium juara.

Bukan karena enggan sepenuhnya, melainkan karena ketidakmampuannya, hilangnya karakter, dan mungkin beberapa elemen yang diperlukan untuk mencapai tujuan yang telah dinantikan sejak 2004 bersama generasi "The Invincibles".

Dan berbicara tentang kekalahan, kekalahan hari ini dari Bournemouth bukanlah akhir dunia, melainkan akhir dari harapan Arsenal, karena Pep Guardiola akan memanfaatkan kesempatan ini sepenuhnya seperti yang dilakukannya pada 2023 dan 2024.

Guardiola telah melakukan segala hal yang mungkin untuk Mikel Arteta: imbang melawan Tottenham, Sunderland, Chelsea, Brighton, West Ham, dan Nottingham Forest, serta kalah dari Manchester United dalam 12 pertandingan terakhir. Namun, sang pelatih asal Spanyol tetap tak mampu memanfaatkan kesempatan ini!

Bahkan tendangan sudut yang biasa diandalkan Arteta pun tak membantunya, karena sepak bola memutuskan untuk menghukum sang pelatih asal Spanyol atas segala hal pada saat yang tepat.


  Arsenal v Bournemouth - Premier LeagueGetty Images Sport

    Jawabannya sudah terlihat dari judulnya

    Pertandingan hari ini bukanlah laga biasa, melainkan kemenangan yang dinantikan agar selisih poin melebar menjadi 12 poin saat kita berada di pekan ke-32 Liga Inggris, dengan adanya satu pertandingan yang ditunda untuk Manchester City.

    Di sisi lain, Manchester City sedang menjalani pertandingan yang sangat sulit melawan Chelsea di kandang lawan, yang menjadikan putaran ini sangat menentukan dalam perebutan gelar Premier League.

    Suasana di Stadion Emirates tidak menjanjikan sejak awal; wajah-wajah yang dipenuhi kekhawatiran bercampur harapan. Semua orang tahu bahwa Arsenal tidak dalam performa terbaiknya, dan kemenangan atas Sporting Lisbon di leg pertama perempat final Liga Champions tidak memberikan rasa aman.

    Bahkan suasananya di tribun penonton pun tidak riuh seperti biasanya dalam pertandingan semacam ini, seolah-olah para penggemar Arsenal telah sepakat dengan para pemain untuk menghadirkan salah satu pertandingan paling mengecewakan dalam sejarah klub sepanjang masa.

    Arteta masuk dengan rasa takut seperti biasa saat menghadapi Andoni Iraola, yang biasa membuatnya kewalahan setiap musim. Pelatih asal Spanyol itu bermain dengan rasa takut akan kekalahan seperti biasa, dan akhirnya mengalami kekalahan, disertai kenyataan bahwa ia dikalahkan tanpa berusaha melakukan apa pun.

    Adegan akhir pertandingan persis seperti awalnya: gol setelah tekanan dari Bournemouth oleh Eli Kropi pada menit ke-17, dan gol lain oleh Alex Scott pada menit ke-74, di sela-sela gol "tak berguna" dari Victor Giocaris.

    Catatan: Cedera yang dialami Yurin Timber, Bukayo Saka, Riccardo Calafiori, dan Martin Ødegaard bukanlah penyebab dari apa yang terjadi; Arsenal tampil buruk baik saat mereka ada maupun saat mereka absen!



    • Iklan
  FBL-ENG-PR-ARSENAL-BOURNEMOUTHAFP

    Bahkan tendangan sudut pun tak membuahkan hasil bagi mereka

    Bukti terbesar bahwa "gajah telah memutuskan untuk jatuh dari pohon" adalah performa Arsenal yang goyah, yang bahkan memengaruhi beberapa hal mendasar yang biasanya memberi tim kekuatan dan ketangguhan serta menyelamatkan mereka di saat-saat kritis.

    Jika Anda ingin tahu apakah Arsenal akan memenangkan Liga Inggris musim ini atau tidak, Anda hanya perlu melihat ekspresi wajah para pemain tim saat tertinggal atau bahkan saat imbang; tidak ada yang tahu apa yang harus dilakukan, dan tidak ada pemimpin atau inspirator yang bisa dijadikan panutan.

    Bahkan tendangan sudut, tim ini mendapat 10 tendangan hari ini, ditambah beberapa tendangan bebas lainnya yang seharusnya bisa membawa mereka kembali ke dalam permainan, namun tidak satu pun dimanfaatkan.

    Beberapa orang akan memuji kejeniusan Andoni Iraola dan bahwa ia berhasil menemukan formula tendangan sudut, tetapi pada kenyataannya, jika kita melihat kembali pertandingan tersebut, kita akan menemukan ketidakmampuan total para pemain dalam bergerak dan menempatkan diri di dalam kotak penalti untuk menerima bola melawan lawan yang sejak awal tidak mahir dalam menghadapi tendangan bebas seperti Bournemouth.

    Hal yang tidak wajar, tidak bisa diterima dengan cara apa pun, sama seperti situasi, gaya, dan kepanikan yang ditunjukkan Arsenal setiap kali mendekati pencapaian apa pun.

    Jika memungkinkan, Manchester City harus mengirim pesan kepada Arsenal dengan judul: Terima kasih atas kerja sama yang baik dengan kami, kalian telah memberi kami Liga Inggris sebagai hadiah yang tak terbandingkan untuk ketiga kalinya, sementara "pelatih level menengah" seperti Arne Slot berhasil merebutnya dari kami musim lalu.



  Arsenal v Bournemouth - Premier LeagueGetty Images Sport

    Mereka yang berada di kursi terdakwa

    Pertama-tama, kita harus membicarakan pelatih asal Spanyol, Mikel Arteta. Dia sepertinya tidak pernah belajar dari kesalahan masa lalu. Apakah dia sudah lupa apa yang terjadi saat melawan Southampton pada musim pertamanya berkompetisi di Liga Inggris?

    Apakah dia lupa pertandingan melawan Aston Villa pada musim 2023/2024 di Stadion Emirates, yang dimenangkan Aston Villa dengan skor 2-0 pada 14 April di pekan ke-33, dan menyebabkan timnya kehilangan gelar Premier League untuk kedua kalinya berturut-turut?

    Apa yang dilakukan Arteta selama jeda internasional ketika dia tahu bahwa timnya tidak lagi memiliki ketangguhan pertahanan seperti di awal musim, dan apa yang dia lakukan ketika dia tahu bahwa semua pemain serangnya "tidak bisa bermain" selama beberapa minggu terakhir.

    Selain Arteta, ada juga mereka...

    - Martin Zubimendi: "Jebakan" yang menjerat Arsenal dan diperebutkan oleh Liverpool, Real Madrid, dan Barcelona, dan "sayangnya" ia mengungguli mereka semua.

    - Ben White: Sudah lama berakhir, dan mengelabui dia lebih mudah daripada mengalahkan Arsenal di Emirates Stadium saat mereka bersaing untuk gelar liga.

    - Declan Rice: Dia jadi "bayangan" dari penampilannya di paruh pertama musim ini.

    - Miles Lewis Skilley: Dia bisa pindah ke Manchester United, karena jika dia tidak tahu alasan mengapa dia tidak dimainkan oleh Arsenal sepanjang musim, sekarang dia sudah mengetahuinya!

    - Noni Madueke: Memakai kain di kepala tidak berarti kamu adalah Ronaldinho; pemain Brasil berusia 46 tahun pun bisa bermain lebih baik darimu hari ini.

    - Gabriel Martinelli dan Leandro Trossard: Kalian bisa menyusul Skilley secepatnya!

    Dan terakhir, sekarang kamu bisa melihat sisa pertandingan Arsenal dan Manchester City di Liga Inggris musim ini, dan kamu bisa duduk sambil berharap Chelsea menang besok atas Pep Guardiola, lakukan apa pun yang kamu mau, tapi siapa yang tidak memanfaatkan peluang-peluang itu tidak pantas memenangkan apa pun.

    City bisa mengalahkan Chelsea dengan pertandingan yang ditunda sehingga selisih poin menjadi 3, dan pertandingan Arsenal berikutnya akan melawan Manchester City; jika yang terakhir menang, mereka akan menyamai poinnya. Begitulah cara melihat situasi secara realistis yang menunjukkan bahwa masa Arteta di Emirates Stadium sudah berakhir.


