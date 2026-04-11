Bahkan tendangan sudut pun tak mampu menyelamatkan "Gajah yang Lumpuh" .. dari Manchester City hingga Arsenal: Terima kasih banyak atas gelar Liga Inggris!

"The Elephant" terjatuh dari pohonnya; tendangan sudut dan pergantian pemainnya tak membuahkan hasil, begitu pula saran Mikel Arteta kepada para pendukung agar membawa bekal sebelum pertandingan dan bersiap dengan baik untuk laga melawan Bournemouth yang hari ini mereka kalahkan 2-1, pada pekan ke-32 Liga Inggris di Stadion Emirates.

Kembali ke 14 April 2024, saat Arsenal kalah 2-0 dari Aston Villa di Stadion Emirates, untuk mengetahui bahwa klub ini tidak pernah dan tidak akan pernah berubah.

Meskipun Manchester City telah melakukan segala upaya untuk membantunya memenangkan Liga Inggris "akhirnya" musim ini, Arsenal tetap menolak dan enggan, serta menjauh selangkah demi selangkah dari podium juara.

Bukan karena enggan sepenuhnya, melainkan karena ketidakmampuannya, hilangnya karakter, dan mungkin beberapa elemen yang diperlukan untuk mencapai tujuan yang telah dinantikan sejak 2004 bersama generasi "The Invincibles".

Dan berbicara tentang kekalahan, kekalahan hari ini dari Bournemouth bukanlah akhir dunia, melainkan akhir dari harapan Arsenal, karena Pep Guardiola akan memanfaatkan kesempatan ini sepenuhnya seperti yang dilakukannya pada 2023 dan 2024.

Guardiola telah melakukan segala hal yang mungkin untuk Mikel Arteta: imbang melawan Tottenham, Sunderland, Chelsea, Brighton, West Ham, dan Nottingham Forest, serta kalah dari Manchester United dalam 12 pertandingan terakhir. Namun, sang pelatih asal Spanyol tetap tak mampu memanfaatkan kesempatan ini!

Bahkan tendangan sudut yang biasa diandalkan Arteta pun tak membantunya, karena sepak bola memutuskan untuk menghukum sang pelatih asal Spanyol atas segala hal pada saat yang tepat.



