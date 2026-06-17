Sekitar dua jam sebelum pertandingan dimulai, sorak-sorai riuh untuk pertama kalinya menggema di arena Houston. Alasannya: Layar raksasa menayangkan secara langsung momen Cristiano Ronaldo turun dari bus tim. Tak lama kemudian, salah satu dari puluhan ribu penggemar yang mengenakan jersey CR7 di tribun diwawancarai. Ia berteriak ke mikrofon: "Kami di sini untuk mendukung Cristiano Ronaldo!"
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Bahkan penggemar terkenalnya di seluruh dunia pun tak bisa membangkitkan semangatnya! Cristiano Ronaldo ini justru menjadi beban bagi peluang Portugal di Piala Dunia
Apa yang menjadi sorotan di Houston segera menjadi jelas: Bukan tentang Portugal, apalagi Republik Demokratik Kongo, melainkan tentang Cristiano Ronaldo. Bintang Al-Nassr berusia 41 tahun itu akhirnya harus membuktikan diri dalam duel GOAT yang sangat dinanti-nantikan. Sehari sebelumnya, rival abadinya, Lionel Messi (38), membawa Argentina meraih kemenangan 3-0 atas Aljazair berkat hat-trick-nya. Selain itu, ia juga menyamai rekor Ronaldo dalam mencetak gol di lima Piala Dunia yang berbeda, serta menyamai rekor sepanjang masa Miroslav Klose dengan 16 gol di Piala Dunia.
43 menit sebelum kick-off, Ronaldo akhirnya memasuki lapangan untuk pemanasan. Untuk memanaskan suasana, ia berulang kali menendang bola ke gawang kosong — dan para penggemarnya (yaitu hampir semua orang di stadion) bersorak-sorai setiap kali hal itu terjadi. Seperti yang kemudian diketahui: Langkah itu ternyata bijaksana, karena Ronaldo tidak memberikan alasan bagi mereka untuk bersorak selama 90 menit berikutnya, bahkan saat berhadapan dengan para bek lawan dan kiper.
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Tampaknya kelesuan Cristiano Ronaldo menular ke rekan-rekannya
Diturunkan sebagai penyerang tengah, Ronaldo menghabiskan sebagian besar waktunya berkeliaran di antara para bek Kongo. Kadang-kadang ia bahkan menunggu dalam posisi offside sambil menunggu para bek itu perlahan-lahan mundur ke posisinya. Kadang-kadang, Ronaldo tampak hampir sama statisnya dengan penggemar ikonik Kongo, Lumumba Vea, yang terkenal karena berdiri tanpa bergerak di atas podium sepanjang pertandingan dengan lengan kanan terangkat, meniru patung pahlawan rakyat Kongo, Patrice Lumumba. Karena pembatasan masuk yang disebabkan oleh Ebola, Lumumba Vea melewatkan pertandingan pertama Kongo, namun ia diperkirakan akan tiba untuk dua pertandingan grup berikutnya.
Ronaldo sempat melakukan gerakan step-over yang sia-sia di sisi kiri kotak penalti, terjatuh saat mencoba tendangan salto, dan beberapa kali menunjukkan kekesalan dengan gestur berlebihan karena rekan-rekannya tidak memberinya umpan yang tepat. Ia tidak terlibat dalam gol pembuka yang dicetak oleh Joao Neves di awal pertandingan.
Setelah itu, tim Portugal yang sebenarnya sangat berbakat ini beralih ke mode mengendalikan permainan. Tampaknya kelesuan Ronaldo menular ke rekan-rekannya — hingga Kongo mencetak gol penyama kedudukan yang tidaklah tidak pantas pada masa tambahan waktu babak pertama. Atas hal itu, Ronaldo secara terbuka mengkritik kipernya sendiri, Diogo Costa, di lapangan. Ronaldo sendiri, perlu dicatat, sama sekali tidak ikut serta dalam pekerjaan bertahan.
Demi kelengkapan, perlu dicatat: Messi pun tidak menonjol sebagai pemain yang tiba-tiba rajin berlari dan bekerja keras saat melawan Aljazair. Namun, berbeda dengan Ronaldo, setidaknya ia secara aktif mencari bola dan tidak hanya menunggu bola datang. Catatan Ronaldo pada babak pertama melawan Kongo: 0 tembakan, 0 dribel, 16 umpan, 15 di antaranya umpan balik.
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Setelah jeda, Cristiano Ronaldo dua kali gagal memanfaatkan peluang yang sama persis
Di antara para penggemar Ronaldo di tribun, kekecewaan pun segera menyebar. Teriakan "Meeessi" yang sesekali terdengar pun mengecamnya. Suasana hanya benar-benar riuh sekali di babak pertama. Yaitu, saat YouTuber terkenal dunia IShowSpeed muncul di layar. Ia dianggap sebagai penggemar CR7 terbesar dan langsung meluapkan emosinya sambil mengenakan jersey Ronaldo. Bahkan momen itu pun tampaknya tidak mampu memacu semangat Ronaldo.
Setelah babak kedua dimulai, awalnya tidak ada yang berubah—sampai pada menit ke-68 Ronaldo tiba-tiba mendapat peluang tembakan tanpa pengawalan (kontak bola ke-20!) dan meleset ke kanan. Rekan setimnya, Bruno Fernandes, terjatuh ke tanah dengan ekspresi tak percaya dan bahkan terlihat marah, karena sebelumnya ia berada di belakang Ronaldo dalam posisi yang jauh lebih baik untuk mencetak gol. Skor 2-1 mungkin hanya tinggal formalitas belaka. Pada menit ke-74 (kontak bola ke-21!), ia mengulangi adegan tersebut dengan detail yang mengejutkan, namun tanpa membuat rekan setim yang berada di posisi lebih baik menjadi marah. Namun, upaya itu pun tetap gagal. Setelah itu, ia menyemangati para penggemarnya dengan gestur yang penuh semangat, yang dibalas dengan nyanyian yang sopan — dan kembali kecewa di sisa waktu pertandingan.
Ronaldo memulai turnamen ini dengan tujuan memenangkannya untuk pertama kalinya. Untuk mencapai apa yang telah diraih Messi empat tahun lalu di Qatar. Setelah hasil imbang pada laga pembuka ini dan penampilan Portugal yang secara keseluruhan mengecewakan, dapat disimpulkan: Ronaldo justru menjadi beban, bukan bantuan, bagi terwujudnya mimpinya sendiri.