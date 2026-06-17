Bahkan penggemar terkenalnya di seluruh dunia pun tak bisa membangkitkan semangatnya! Cristiano Ronaldo ini justru menjadi beban bagi peluang Portugal di Piala Dunia

Diturunkan sebagai penyerang tengah, Ronaldo menghabiskan sebagian besar waktunya berkeliaran di antara para bek Kongo. Kadang-kadang ia bahkan menunggu dalam posisi offside sambil menunggu para bek itu perlahan-lahan mundur ke posisinya. Kadang-kadang, Ronaldo tampak hampir sama statisnya dengan penggemar ikonik Kongo, Lumumba Vea, yang terkenal karena berdiri tanpa bergerak di atas podium sepanjang pertandingan dengan lengan kanan terangkat, meniru patung pahlawan rakyat Kongo, Patrice Lumumba. Karena pembatasan masuk yang disebabkan oleh Ebola, Lumumba Vea melewatkan pertandingan pertama Kongo, namun ia diperkirakan akan tiba untuk dua pertandingan grup berikutnya.

Ronaldo sempat melakukan gerakan step-over yang sia-sia di sisi kiri kotak penalti, terjatuh saat mencoba tendangan salto, dan beberapa kali menunjukkan kekesalan dengan gestur berlebihan karena rekan-rekannya tidak memberinya umpan yang tepat. Ia tidak terlibat dalam gol pembuka yang dicetak oleh Joao Neves di awal pertandingan.

Setelah itu, tim Portugal yang sebenarnya sangat berbakat ini beralih ke mode mengendalikan permainan. Tampaknya kelesuan Ronaldo menular ke rekan-rekannya — hingga Kongo mencetak gol penyama kedudukan yang tidaklah tidak pantas pada masa tambahan waktu babak pertama. Atas hal itu, Ronaldo secara terbuka mengkritik kipernya sendiri, Diogo Costa, di lapangan. Ronaldo sendiri, perlu dicatat, sama sekali tidak ikut serta dalam pekerjaan bertahan.

Demi kelengkapan, perlu dicatat: Messi pun tidak menonjol sebagai pemain yang tiba-tiba rajin berlari dan bekerja keras saat melawan Aljazair. Namun, berbeda dengan Ronaldo, setidaknya ia secara aktif mencari bola dan tidak hanya menunggu bola datang. Catatan Ronaldo pada babak pertama melawan Kongo: 0 tembakan, 0 dribel, 16 umpan, 15 di antaranya umpan balik.