Bahkan mungkin mereka rela menanggung kerugian! Mantan pemain BVB kembali ditawarkan ke pasar transfer setelah menjalani musim yang kurang memuaskan

Reyna pindah ke Fohlen pada musim panas 2025 dengan biaya transfer yang dianggap rendah, yaitu hampir empat juta euro. Alasan di balik harga jual yang sangat murah ini adalah potensi penghematan biaya gaji, yang diperkirakan akan mencapai lebih dari empat juta euro hingga akhir masa kontraknya pada tahun 2028.

Fakta bahwa keduanya mungkin akan berpisah setelah hanya dua belas bulan merupakan akibat dari musim Bundesliga yang benar-benar berantakan. Reyna sama sekali tidak pernah menemukan ritme permainannya selama di Niederrhein.

Ia hanya mencatatkan 20 pertandingan resmi, sebuah hasil yang mengecewakan bagi seorang pemain profesional dengan standar setinggi dirinya. Penyebab utamanya sekali lagi adalah cedera berkepanjangan yang terus-menerus menghambat perkembangan pemain asal Amerika Serikat tersebut. Akibatnya: Pemain berusia 23 tahun ini tidak pernah bermain selama 90 menit penuh di lapangan sepanjang musim yang baru saja berakhir.