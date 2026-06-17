Oleh karena itu, di wilayah Niederrhein terasa kekecewaan yang begitu mendalam terhadap perkembangan pemain penyerang tersebut, sehingga para petinggi Gladbach kini bahkan bersedia menjual Reyna dengan harga di bawah nilai yang baru saja mereka bayarkan kepada Borussia Dortmund tahun lalu.
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Bahkan mungkin mereka rela menanggung kerugian! Mantan pemain BVB kembali ditawarkan ke pasar transfer setelah menjalani musim yang kurang memuaskan
Reyna pindah ke Fohlen pada musim panas 2025 dengan biaya transfer yang dianggap rendah, yaitu hampir empat juta euro. Alasan di balik harga jual yang sangat murah ini adalah potensi penghematan biaya gaji, yang diperkirakan akan mencapai lebih dari empat juta euro hingga akhir masa kontraknya pada tahun 2028.
Fakta bahwa keduanya mungkin akan berpisah setelah hanya dua belas bulan merupakan akibat dari musim Bundesliga yang benar-benar berantakan. Reyna sama sekali tidak pernah menemukan ritme permainannya selama di Niederrhein.
Ia hanya mencatatkan 20 pertandingan resmi, sebuah hasil yang mengecewakan bagi seorang pemain profesional dengan standar setinggi dirinya. Penyebab utamanya sekali lagi adalah cedera berkepanjangan yang terus-menerus menghambat perkembangan pemain asal Amerika Serikat tersebut. Akibatnya: Pemain berusia 23 tahun ini tidak pernah bermain selama 90 menit penuh di lapangan sepanjang musim yang baru saja berakhir.
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Reyna tampil mengecewakan di Gladbach
Karena kurangnya konsistensi ini, pemain timnas AS tersebut sama sekali tidak direncanakan sebagai pilar utama di lini tengah dalam rencana staf pelatih untuk musim mendatang. Jika transfer lebih awal pada musim panas ini tidak terwujud dan Reyna tetap setia kepada "Fohlen", ia terancam menghadapi masa-masa yang tidak menyenangkan. Ia harus mengantre di urutan belakang dalam hierarki tim dan hanya akan memasuki masa pramusim sebagai penantang dalam perebutan tempat di starting eleven, demikian kabar yang beredar.
Pemain yang dikenal cerdik ini tidak menyembunyikan bahwa situasi yang tidak memuaskan ini meninggalkan bekas. Reyna membagikan rasa frustrasinya terkait perannya kepada klubnya. “Saya tidak sepenuhnya puas dengan situasi ini dan waktu bermain saya,” kata Reyna kepada Sport Bild: “Namun, dalam beberapa pertandingan terakhir, performa saya mulai membaik. Kita lihat saja apa yang bisa saya tunjukkan musim depan. Saat ini, fokus utama saya adalah Piala Dunia.”
Reyna mencetak gol pada pertandingan pembuka untuk timnas AS
Piala Dunia di tanah airnya sendiri kini diharapkan dapat menjadi ajang unjuk gigi bagi karier Reyna yang sedang mandek. Setidaknya, awal turnamen ini berjalan mulus: Dalam kemenangan telak 4-1 tim AS atas Paraguay, Reyna memang awalnya tidak masuk dalam starting eleven, namun begitu masuk sebagai pemain pengganti, ia langsung mencetak gol lewat tendangan luar biasa dengan bagian luar kaki.
Sebuah penampilan singkat yang berpotensi menarik minat klub-klub yang berminat merekrutnya. Menjelang pertandingan grup kedua melawan Australia pada hari Jumat, pemain Gladbach ini kini penuh percaya diri: "Saya yakin kami memiliki tim yang sangat kuat dengan energi yang melimpah dan suasana yang baik. Saya yakin kami bisa mencapai sesuatu yang besar."