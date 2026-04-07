Bahkan mungkin dengan harga yang sangat murah: Apakah pemain berbakat Can Uzun akan meninggalkan Eintracht Frankfurt karena pelatih Albert Riera?

Terutama tamparan publik akibat hasil imbang 2-2 pada Minggu malam melawan 1. FC Köln tampaknya membuat Uzun kesal. Dalam pertandingan itu, Riera membiarkan gelandang pengatur serangannya duduk di bangku cadangan sepanjang pertandingan dan kemudian memberikan teguran.

"Dia tahu apa yang harus dilakukannya dengan dan tanpa bola. Jika dia memberikan itu kepada tim, bukan kepada saya, dia akan bermain," kritik pelatih asal Spanyol itu, yang secara tidak langsung menuduh Uzun tidak cukup mengutamakan kepentingan tim. "Alasan beberapa pemain tidak diturunkan adalah karena mereka bisa bermain bagus saat menguasai bola, tapi tidak bagus saat tidak menguasai bola. Jika seperti itu, Albert tidak akan bermain. Saya sangat jelas soal ini. Saya ingin pemain yang lengkap. Mereka harus bisa melakukan kedua tugas itu," kata Riera.