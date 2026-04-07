Menurut informasi dari Bild, pelatih SGE memainkan peran yang cukup besar dalam pertimbangan pemain berusia 20 tahun tersebut, yang kemungkinan akan meninggalkan klub pada bursa transfer mendatang.
Diterjemahkan oleh
Bahkan mungkin dengan harga yang sangat murah: Apakah pemain berbakat Can Uzun akan meninggalkan Eintracht Frankfurt karena pelatih Albert Riera?
Terutama tamparan publik akibat hasil imbang 2-2 pada Minggu malam melawan 1. FC Köln tampaknya membuat Uzun kesal. Dalam pertandingan itu, Riera membiarkan gelandang pengatur serangannya duduk di bangku cadangan sepanjang pertandingan dan kemudian memberikan teguran.
"Dia tahu apa yang harus dilakukannya dengan dan tanpa bola. Jika dia memberikan itu kepada tim, bukan kepada saya, dia akan bermain," kritik pelatih asal Spanyol itu, yang secara tidak langsung menuduh Uzun tidak cukup mengutamakan kepentingan tim. "Alasan beberapa pemain tidak diturunkan adalah karena mereka bisa bermain bagus saat menguasai bola, tapi tidak bagus saat tidak menguasai bola. Jika seperti itu, Albert tidak akan bermain. Saya sangat jelas soal ini. Saya ingin pemain yang lengkap. Mereka harus bisa melakukan kedua tugas itu," kata Riera.
- Getty Images
Uzun sudah beberapa kali mengalami cedera musim ini
Beberapa minggu yang lalu, pelatih SGE telah secara terbuka mengkritik Uzun. Menurut pelatih asal Spanyol itu, pemain keturunan Jerman-Turki tersebut belum cukup baik terutama dalam menguasai bola: "Saya berkata kepada Can: 'Kamu dan Younes (Ebnoutalib; Catatan Redaksi) terlihat seolah-olah berasal dari tim lain.' Karena mereka masih belum memahami cara kami bermain."
Setelah awal musim yang luar biasa dengan lima gol dan tiga assist dalam lima pertandingan Bundesliga pertama, Uzun mengalami cedera otot pada November, dan tak lama kemudian pada Januari ia kembali mengalami cedera paha yang memaksanya absen selama beberapa minggu.
Pada akhir Maret, ia akhirnya merayakan comeback-nya melawan 1. FSV Mainz 05, saat Riera memasukkannya sebagai pemain pengganti di menit-menit akhir. Dalam 22 pertandingan di semua kompetisi, pemain berusia 20 tahun ini menyumbang delapan gol dan lima assist.
- (C)Getty Images
Apakah Uzun akan meninggalkan SGE pada musim panas ini?
Menurut informasi dari Bild, Uzun berencana mengambil keputusan setelah musim berakhir mengenai apakah ia akan tetap bermain untuk SGE atau mencari klub baru. Beberapa klub top internasional dilaporkan memantau situasi ini dengan cermat, dan tampaknya ada minat konkret dari pihak AC Milan.
Setelah sempat disebut-sebut ada nilai transfer sebesar 80 juta euro untuk pemain serang ini, Frankfurt tampaknya akan puas dengan angka yang jauh lebih rendah pada musim panas ini. Uzun kabarnya sudah bisa didapatkan dengan harga 40 hingga 45 juta euro.
Can Uzun: Statistik Musim 2025/2026
Lomba
Pertandingan
Gol
Assist
Bundesliga
15
6
4
Liga Champions
5
2
0
Piala DFB
2
0
1