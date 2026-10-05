Pembicaraan tentang Kylian Mbappe di Real Madrid tak lagi sekadar diskusi teknis seputar gol dan angka, tetapi telah berubah menjadi krisis perilaku dan loyalitas yang mengancam citra bintang Prancis itu di dalam Santiago Bernabeu, hingga muncul pertanyaan: adakah seseorang yang mampu mengendalikan Mbappe, bahkan jika itu Jose Mourinho sekalipun?
Bahkan Mourinho pun gagal menjinakkannya: Mbappe menempatkan Real Madrid dalam dilema di hadapan suporter
Kecemasan yang kian meningkat di Madrid
Di balik dinding Real Madrid, jawaban resmi selalu sama: "Mbappe mendapat persetujuan klub atas semua yang dilakukannya." Namun narasi ini tidak lagi meyakinkan para pendukung Los Blancos, yang melihat seorang pemain bertindak sesuka hati, terpisah dari tim, bahkan terkadang terpisah dari tim nasional negaranya.
Setiap momen di luar lapangan berubah menjadi kisah yang memicu kekhawatiran, terutama dengan merosotnya hasil-hasil dalam beberapa tahun terakhir.
Sejak kedatangannya pada musim panas 2024 sebagai "kepingan yang hilang" bagi tim yang meraih trofi Liga Champions Eropa ke-15, Mbappe membuktikan dirinya sebagai pencetak gol luar biasa secara statistik. Namun gol-gol itu tidak diterjemahkan menjadi satu pun gelar besar, dan Real Madrid tidak menjadi tim yang lebih baik. Bahkan level para bintangnya menurun, terutama Vinicius Junior, yang tampak sangat jauh dari sosok pemain yang nyaris menyabet Ballon d'Or.
Pemulihan jarak jauh memicu kemarahan
Sumber ketidakpuasan terbaru adalah cara pemulihan Mbappe dari cedera terakhir yang dialaminya pada laga melawan Turki.
Berbeda dengan seluruh rekan setimnya yang menjalani program rehabilitasi di dalam Valdebebas, pemain Prancis itu hanya menjalani pemeriksaan medis yang tidak lebih dari setengah jam di dalam fasilitas klub pada hari setelah cedera, lalu melanjutkan program rehabilitasinya dari jarak jauh. Hal ini ditafsirkan sebagai kesalahpahaman yang nyata dan memicu kritik pedas di media Madrid serta di media sosial.
Kylian menantang peringatan Mourinho
Yang memperparah keadaan adalah kemunculan Mbappe pada hari Minggu dalam sejumlah video saat ia mengendarai sepeda, hanya beberapa hari setelah pernyataan Mourinho yang memperingatkan para pemain profesionalnya dengan berkata: "Kamu tidak boleh mengendarai sepeda." Meskipun ucapan pelatih asal Portugal itu bersifat umum dan tidak ditujukan khusus kepada Mbappe, momen yang bersamaan itu kembali membangkitkan perdebatan seputar komitmen pemain Prancis tersebut.
Taruhan terbesar Mourinho saat ini adalah mengeluarkan versi terbaik dari duet Mbappe dan Vinicius, sesuatu yang gagal dilakukan para pendahulunya.
Namun pergantian pelatih tidak mengakhiri perdebatan, karena para suporter menuntut dari sang penyerang sesuatu yang tidak terlihat dalam statistik: komitmen, jiwa kepemimpinan, dan sikap sebagai pemimpin sejati di saat-saat sulit, sebagai penerapan dari ucapannya yang terkenal kepada Raul Asencio: "Kamu adalah pemain Real Madrid selama 24 jam", sebuah pesan yang menurut banyak orang hanya sampai kepada mereka yang berada di dasar piramida.
Rekam jejak yang penuh kontroversi
Kontroversi seputar Mbappe bukanlah hal baru. Pada Oktober 2024, beberapa bulan setelah kepindahannya, ia terlihat di sebuah kelab malam di Stockholm selama jeda internasional di mana ia dicoret dari timnas Prancis dengan alasan cedera otot.
Lalu pada Maret lalu, ia terbang ke Paris untuk berkonsultasi dengan dokter spesialis mengenai lututnya ketika tim tengah disibukkan oleh berbagai agendanya, tetapi foto-foto makan malamnya bersama sang kekasih justru menenggelamkan sisi medisnya.
Krisis mencapai puncaknya ketika beredar kabar bahwa tim medis memeriksa lutut yang salah, hal yang dibantah Mbappe secara terbuka pada 25 Maret dengan mengatakan: "Informasi yang menyebutkan bahwa mereka memeriksa lutut yang salah tidak benar," sembari mengakui bahwa buruknya komunikasi turut menyebabkan kesalahpahaman.
Adapun gambar yang paling memalukan terjadi pada Mei lalu, ketika foto-fotonya di atas sebuah kapal pesiar di Sardinia bersama kekasihnya terpotret saat berlibur akibat cedera otot, sementara rekan-rekannya tengah berjuang untuk menunda penobatan Barcelona sebagai juara menjelang El Clasico yang menentukan. Sebuah momen yang kembali membawa teori "menghilangnya di saat-saat krusial" ke permukaan.
Ketidakhadirannya dalam pertandingan-pertandingan penting, seperti tersingkir dari Copa del Rey melawan Albacete pada Januari dalam pertandingan pertama Arbeloa, serta absennya pada laga 10 Mei, semakin menambah tajamnya kritik.
Perselisihan juga meledak secara terbuka setelah pertandingan melawan Oviedo pada 14 Mei, ketika ia membenarkan pencoretan dirinya dengan dalih bahwa Arbeloa memberitahunya bahwa ia adalah penyerang keempat, hal yang dibantah oleh sang pelatih.
Bahkan di Bernabeu sendiri, ia tak luput dari siulan cemoohan dalam laga melawan Alaves pada 21 April setelah tersingkir dari Eropa menghadapi Bayern Munich.
Pernyataannya pada 7 September, ketika ia mempertanyakan mengapa hanya dirinya dan Vinicius yang disorot dalam hal performa bertahan, menegaskan bahwa keretakan itu masih tetap ada.
Jajak Pendapat Villarreal
Kini, semua mata tertuju ke hari Sabtu 10 Oktober, saat Real Madrid menjamu Villarreal setelah jeda, kembali ke kenyataan menyusul kekalahan di derbi.
Keikutsertaan Mbappe masih belum pasti dan bergantung pada pemulihannya, tetapi jika itu terjadi, maka akan menjadi sebuah referendum sesungguhnya di hadapan para pendukung yang telah menunjukkan bahwa mereka tidak akan toleran, meskipun sang bintang Prancis itu dalam lebih dari satu kesempatan memberi kesan bahwa ia tidak peduli.
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