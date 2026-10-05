Kontroversi seputar Mbappe bukanlah hal baru. Pada Oktober 2024, beberapa bulan setelah kepindahannya, ia terlihat di sebuah kelab malam di Stockholm selama jeda internasional di mana ia dicoret dari timnas Prancis dengan alasan cedera otot.

Lalu pada Maret lalu, ia terbang ke Paris untuk berkonsultasi dengan dokter spesialis mengenai lututnya ketika tim tengah disibukkan oleh berbagai agendanya, tetapi foto-foto makan malamnya bersama sang kekasih justru menenggelamkan sisi medisnya.

Krisis mencapai puncaknya ketika beredar kabar bahwa tim medis memeriksa lutut yang salah, hal yang dibantah Mbappe secara terbuka pada 25 Maret dengan mengatakan: "Informasi yang menyebutkan bahwa mereka memeriksa lutut yang salah tidak benar," sembari mengakui bahwa buruknya komunikasi turut menyebabkan kesalahpahaman.









Adapun gambar yang paling memalukan terjadi pada Mei lalu, ketika foto-fotonya di atas sebuah kapal pesiar di Sardinia bersama kekasihnya terpotret saat berlibur akibat cedera otot, sementara rekan-rekannya tengah berjuang untuk menunda penobatan Barcelona sebagai juara menjelang El Clasico yang menentukan. Sebuah momen yang kembali membawa teori "menghilangnya di saat-saat krusial" ke permukaan.

Ketidakhadirannya dalam pertandingan-pertandingan penting, seperti tersingkir dari Copa del Rey melawan Albacete pada Januari dalam pertandingan pertama Arbeloa, serta absennya pada laga 10 Mei, semakin menambah tajamnya kritik.

Perselisihan juga meledak secara terbuka setelah pertandingan melawan Oviedo pada 14 Mei, ketika ia membenarkan pencoretan dirinya dengan dalih bahwa Arbeloa memberitahunya bahwa ia adalah penyerang keempat, hal yang dibantah oleh sang pelatih.

Bahkan di Bernabeu sendiri, ia tak luput dari siulan cemoohan dalam laga melawan Alaves pada 21 April setelah tersingkir dari Eropa menghadapi Bayern Munich.

Pernyataannya pada 7 September, ketika ia mempertanyakan mengapa hanya dirinya dan Vinicius yang disorot dalam hal performa bertahan, menegaskan bahwa keretakan itu masih tetap ada.