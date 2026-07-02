AFP
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"Bahkan meski kondisinya baru 80%, dia harus diturunkan!" - Micah Richards mendesak Thomas Tuchel untuk mencoret Noni Madueke dan menyebut nama bintang Inggris yang seharusnya menggantikannya saat melawan Meksiko
"Saka harus diturunkan sebagai starter!"
Tim Tiga Singa harus berjuang keras dalam laga babak 32 besar melawan Republik Demokratik Kongo, dan akhirnya berhasil membalikkan keadaan untuk menang 2-1 serta memastikan tiket mereka ke babak 16 besar. Namun, penampilan mereka masih jauh dari memuaskan, terutama di sayap-sayap, di mana Inggris tampak tidak terkoordinasi dan kekurangan ide.
Saat ditanya perubahan apa yang perlu dilakukan Tuchel, Richards mengatakan kepada BBC: "Dia perlu memperbaiki posisi bek kanan dan memutuskan pemain sayap mana yang ingin dia turunkan. Menurut saya, [Marcus] Rashford tidak benar-benar memenuhi ekspektasi, dan [Anthony] Gordon tampil sangat baik di sisi kiri saat masuk sebagai pemain pengganti. Namun, jika Saka dalam kondisi fit, Saka harus diturunkan sebagai starter – sesederhana itu. Bahkan jika kondisinya baru 80 persen fit, dia tetap harus diturunkan sebagai starter."
- AFP
Bagaimana perbandingan statistik Madueke dengan Saka?
Dari segi statistik, Madueke telah mencatatkan 15 penampilan untuk Inggris, disertai satu gol dan empat assist di level internasional. Selama Piala Dunia ini, ia telah menjadi starter dalam tiga pertandingan dan masuk sebagai pemain pengganti sekali, serta memberikan assist untuk satu gol saat melawan Kroasia dalam laga pembuka fase grup Inggris.
Sebaliknya, Saka memiliki pengalaman internasional yang jauh lebih banyak, dengan 53 penampilan, 14 gol, dan 11 assist untuk The Three Lions. Dalam turnamen ini sejauh ini, ia hanya sekali menjadi starter, dan masuk sebagai pemain pengganti dalam tiga pertandingan lainnya, namun ia tetap berhasil menciptakan dua gol – melawan Kroasia dan Panama.
'Ide brilian' Barry
Tuchel mengungkapkan bahwa "ide brilian" dari asisten pelatih Anthony Barry untuk memindahkan Declan Rice ke posisi bek kanan menjadi pemicu kemenangan comeback dramatis Inggris atas Republik Demokratik Kongo. Perubahan tersebut, yang dilakukan pada menit ke-70 bersamaan dengan masuknya Eberechi Eze menggantikan Djed Spence, segera membuahkan hasil saat Kane mencetak dua gol untuk mengantarkan kemenangan 2-1.
"Anthony Barry punya ide brilian untuk menempatkan Declan di sana," kata Tuchel setelah pertandingan. "Untuk memanfaatkan kualitasnya dari sisi lapangan, agar bisa menghasilkan umpan silang yang lebih sulit di area tersebut, lebih sulit untuk dihadapi, lebih banyak umpan silang dan umpan melengkung ke luar. Juga memberikan dukungan lebih bagi Saka, dan dengan Ebs Eze, kami memiliki koneksi yang lebih baik di sisi kanan yang membantu dan membuka ruang. Jadi, pujian penuh untuk asisten saya."
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Selanjutnya: Pertandingan uji coba melawan Meksiko
Inggris kini tengah bersiap menghadapi laga besar melawan tuan rumah bersama, Meksiko, di Stadion Azteca yang menakutkan. Pertandingan ini akan digelar di ketinggian, yang diakui Tuchel memberikan keunggulan bagi Meksiko atas timnya.
Pelatih asal Jerman itu menambahkan: "Ketinggian akan menjadi kerugian besar karena kami tidak bisa beradaptasi secara fisik. Butuh waktu terlalu lama. Kami hanya punya jeda tiga hari di antara kedua pertandingan ini. Secara fisik, tidak mungkin untuk beradaptasi dengan ketinggian tersebut."