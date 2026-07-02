"Bahkan meski kondisinya baru 80%, dia harus diturunkan!" - Micah Richards mendesak Thomas Tuchel untuk mencoret Noni Madueke dan menyebut nama bintang Inggris yang seharusnya menggantikannya saat melawan Meksiko

Tim Tiga Singa harus berjuang keras dalam laga babak 32 besar melawan Republik Demokratik Kongo, dan akhirnya berhasil membalikkan keadaan untuk menang 2-1 serta memastikan tiket mereka ke babak 16 besar. Namun, penampilan mereka masih jauh dari memuaskan, terutama di sayap-sayap, di mana Inggris tampak tidak terkoordinasi dan kekurangan ide.

Saat ditanya perubahan apa yang perlu dilakukan Tuchel, Richards mengatakan kepada BBC: "Dia perlu memperbaiki posisi bek kanan dan memutuskan pemain sayap mana yang ingin dia turunkan. Menurut saya, [Marcus] Rashford tidak benar-benar memenuhi ekspektasi, dan [Anthony] Gordon tampil sangat baik di sisi kiri saat masuk sebagai pemain pengganti. Namun, jika Saka dalam kondisi fit, Saka harus diturunkan sebagai starter – sesederhana itu. Bahkan jika kondisinya baru 80 persen fit, dia tetap harus diturunkan sebagai starter."