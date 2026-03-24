Setelah tersingkir secara dramatis dari Liga 3, Türkgücü bermain di Liga Regional Bayern selama tiga tahun. Masalah stadion yang tak kunjung usai tetap tak menemukan solusi yang berkelanjutan. Kompleks olahraga distrik setempat di Jalan Heinrich-Wieland, Perlach, tidak layak untuk pertandingan di level Liga Regional ke atas, sementara tempat alternatif yang sesuai sangat langka di München.

Sejak awal perjalanan mereka, Türkgücü memainkan sebagian besar pertandingan kandang di Stadion Grünwalder yang terlalu besar, terlalu mahal, dan juga terlalu padat (bukan hanya karena TSV 1860). Di Liga 3, beberapa pertandingan digelar di Stadion Olimpiade, yang sayangnya harus tetap kosong sebagian besar waktu karena aturan pandemi Corona. Di Liga Regional, Türkgücü kembali ke Stadion Dante yang bersejarah untuk sementara waktu - dan dengan demikian setidaknya mewujudkan impian lama para groundhopper Jerman.

Penggemar stadion adalah penggemar sepak bola yang ingin menonton sebanyak mungkin pertandingan di stadion yang berbeda dan, jika memungkinkan, yang sangat istimewa. Stadion seperti Stadion Dante, di mana sebelumnya tidak ada pertandingan sepak bola yang digelar selama lebih dari 20 tahun. Para groundhopper berdatangan dari dekat dan jauh, selalu menjadi bagian yang cukup besar dari seluruh penonton pada pertandingan kandang Türkgücü di Stadion Dant, dan kadang-kadang disambut oleh penyiar stadion melalui pengumuman.