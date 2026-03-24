Ringkasan sementara: Hingga saat ini, Türkgücü München telah mengganti lebih banyak pelatih (3) daripada meraih kemenangan (2) di musim ini dalam kompetisi Bayernliga Süd yang berada di divisi kelima. Klub ini sedang menghadapi gugatan dari Kota München, sempat dilarang bertanding karena para pemainnya tidak memiliki asuransi, kalah dalam keempat pertandingan pada tahun 2026 dengan selisih gol total 1:11, dan terpuruk di dasar klasemen tanpa harapan. Dengan demikian, selamat datang di garis finis dari perjalanan roller coaster yang mungkin paling spektakuler dalam sejarah sepak bola Jerman belakangan ini.
Diterjemahkan oleh
Bahkan kota asalnya sendiri telah menggugat klub legendaris itu! Mungkin ini adalah lika-liku paling dramatis dalam sejarah sepak bola Jerman
Pada tahun 1975, sekelompok imigran Turki mendirikan SV Türk Gücü. Artinya dalam bahasa Jerman: Kekuatan Turki. Setelah beberapa tahun berkompetisi di Bayernliga (divisi ketiga saat itu) dan mengalami kebangkrutan pada tahun 2001, klub ini mengalami degradasi dan merger. Kemudian muncullah Hasan Kivran. Pengusaha keturunan Turki-Jerman ini bergabung pada tahun 2016 saat klub masih berada di divisi keenam dan membawa Türk Gücü naik ke Liga 3 dalam waktu singkat, sehingga untuk pertama kalinya klub ini masuk ke kasta sepak bola profesional. Pada debutnya di Liga 3 musim 2020/21, tim yang diperkuat ini lama bertahan di papan tengah atas klasemen. Kivran menginginkan lebih: Ia bermimpi untuk promosi ke Bundesliga 2.
Pada musim panas 2021, Türkgücü memisahkan divisi profesionalnya dan merencanakan untuk go public sebagai klub sepak bola ketiga di Jerman setelah Borussia Dortmund dan SpVgg Unterhaching. Rencana tersebut gagal, Kivran segera menghentikan keterlibatannya secara finansial, klub terpaksa kembali mengajukan kebangkrutan, dan bahkan menghentikan kegiatan pertandingan pada awal 2022 selama musim Liga Divisi Tiga keduanya. Proses kebangkrutan masih berlangsung, namun diperkirakan akan selesai pada 2026.
- Nino Duit
Türkgücü mewujudkan impian besar para penggemar sepak bola yang gemar berkeliling stadion
Setelah tersingkir secara dramatis dari Liga 3, Türkgücü bermain di Liga Regional Bayern selama tiga tahun. Masalah stadion yang tak kunjung usai tetap tak menemukan solusi yang berkelanjutan. Kompleks olahraga distrik setempat di Jalan Heinrich-Wieland, Perlach, tidak layak untuk pertandingan di level Liga Regional ke atas, sementara tempat alternatif yang sesuai sangat langka di München.
Sejak awal perjalanan mereka, Türkgücü memainkan sebagian besar pertandingan kandang di Stadion Grünwalder yang terlalu besar, terlalu mahal, dan juga terlalu padat (bukan hanya karena TSV 1860). Di Liga 3, beberapa pertandingan digelar di Stadion Olimpiade, yang sayangnya harus tetap kosong sebagian besar waktu karena aturan pandemi Corona. Di Liga Regional, Türkgücü kembali ke Stadion Dante yang bersejarah untuk sementara waktu - dan dengan demikian setidaknya mewujudkan impian lama para groundhopper Jerman.
Penggemar stadion adalah penggemar sepak bola yang ingin menonton sebanyak mungkin pertandingan di stadion yang berbeda dan, idealnya, yang sangat unik. Stadion seperti Stadion Dante, di mana sebelumnya tidak ada pertandingan sepak bola yang digelar selama lebih dari 20 tahun. Para groundhopper berdatangan dari dekat dan jauh, selalu menjadi bagian yang cukup besar dari seluruh penonton pada pertandingan kandang Türkgücü di Stadion Dant, dan kadang-kadang disambut oleh penyiar stadion melalui pengumuman.
- IMAGO / Beautiful Sports
Hutang dan perselisihan di berbagai bidang
Pendapatan tambahan dari penjualan tiket tampaknya sangat membantu Türkgücü. Namun, klub tersebut tampaknya tidak terlalu teliti dalam melunasi tagihannya. Pada bulan Oktober, Süddeutsche Zeitung melaporkan bahwa Pemerintah Kota München telah mengajukan gugatan terhadap Türkgücü. Alasannya adalah utang sebesar sekitar 112.000 euro, sebagian besar karena sewa stadion yang belum dibayar dari musim Liga Regional 2022/23. Türkgücü mengajukan banding, dan perselisihan hukum tersebut masih berlangsung. Jumat ini, Pengadilan Negeri München I akan menjatuhkan putusan.
Sementara itu, utang kepada Asosiasi Olahraga Negara Bagian Bavaria (BLSV) telah menimbulkan konsekuensi langsung sepanjang musim ini. Karena Türkgücü terlambat membayar iuran keanggotaan, para pemain tidak lagi memiliki asuransi kecelakaan—dan oleh karena itu sementara waktu dilarang bertanding. Pertandingan liga yang dijadwalkan pada pertengahan Oktober melawan FC Pipinsried dibatalkan dan dinyatakan kalah tanpa bertanding dengan skor 0:2.
Utang lainnya juga dilaporkan masih ada terhadap Asosiasi Ketenagakerjaan dan Asosiasi Sepak Bola Bavaria (BFV). Selain itu, selama beberapa tahun terakhir, sering muncul laporan mengenai gaji pemain yang belum dibayarkan. Pada tahun 2024, FIFA menjatuhkan sanksi larangan transfer karena Türkgücü diduga hanya membayar sebagian dari biaya transfer yang disepakati saat merekrut Törles Knöll dari klub Kroasia Slaven Belupo pada tahun 2021. Beberapa minggu kemudian, kedua klub akhirnya mencapai kesepakatan dan sanksi tersebut dicabut.
- IMAGO / regiopictures
Tiga pelatih, tak ada perubahan arah
Musim lalu, tim asal Munich ini terdegradasi dari Regionalliga sebagai tim yang berada di posisi terbawah klasemen. Jabatan pelatih kemudian diambil alih oleh Slaven Skeledzic, yang pernah bekerja di akademi muda FC Bayern dan sebagai asisten pelatih Miroslav Klose. Melalui Türkgücü, Skeledzic berharap dapat kembali ke kancah sepak bola besar atau setidaknya ke Regionalliga, namun kenyataannya jauh berbeda.
Setelah empat kekalahan dari empat pertandingan, pemecatan dini pun terjadi. "Sejak awal saya menjabat, ada defisit struktural yang masif di klub," kata Skeledzic saat itu kepada Kicker. "Tidak ada organisasi yang jelas, melainkan kekacauan, informasi yang salah, serta tingkat kekacauan yang tinggi. Dalam lingkungan seperti ini, bekerja secara profesional sama sekali tidak mungkin."
Setelah itu, legenda klub Ünal Tosun mengambil alih sebagai pelatih sekaligus pemain, namun juga tidak berhasil, sebelum ia pindah ke rival liga TSV Landsberg pada akhir tahun. Penggantinya dan sekaligus pelatih ketiga musim ini adalah sosok yang sudah dikenal: Rainer Elfinger, yang pernah melatih Türkgücü pada 2016. Dalam masa jabatannya yang kedua ini, ia masih menunggu kemenangan pertamanya. Selisih poin dengan posisi pertama yang aman dari degradasi adalah 18 poin, sedangkan dengan zona degradasi adalah lima poin. Tidak ada klub yang mencetak gol lebih sedikit, dan tidak ada yang kebobolan lebih banyak.
- IMAGO / foto2press
Türkgücü München kembali ke titik awal
Alih-alih kembali ke Liga Regional, Türkgücü kini terancam terdegradasi ke divisi keenam. Kembali ke tempat di mana perjalanan yang penuh liku-liku itu dimulai satu dekade lalu. Namun, mungkin karena masalah keuangan, situasinya bisa menjadi lebih buruk dan Türkgücü harus memulai dari nol di divisi terendah.
Pertandingan kandang - asalkan para pemain sudah diasuransikan - sejak musim ini kembali digelar di kompleks olahraga distrik setempat. Penggemar yang suka berkeliling stadion tidak datang lagi, dan hampir tidak ada penonton lain - rata-rata kurang dari 100 penonton per pertandingan. Seperti yang diumumkan Türkgücü pada bulan Desember, Ketua Dewan Direksi Taskin Akkay akan meninggalkan klub pada musim semi ini - dan dengan demikian menjadi pejabat terakhir yang pernah terlibat dalam kenaikan pesat klub tersebut. Dalam segala hal, Türkgücü harus kembali ke titik awal.