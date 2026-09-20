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'Bahkan jika nama Anda Mourinho!' - Diego Simeone kirim pesan blak-blakan kepada bos Real Madrid setelah kemenangan kontroversial Atletico dalam derby
Simeone menuntut respek untuk para ofisial
Ketegangan antara kedua bangku cadangan mencapai titik didih setelah peluit akhir di Metropolitano, dengan Mourinho melontarkan kritik panjang terhadap standar kepemimpinan wasit. Namun, Simeone dengan cepat membela integritas permainan itu, dengan menyiratkan bahwa koleganya telah melewati batas.
Juru taktik asal Argentina itu menegaskan bahwa menjadi sosok berprofil tinggi dalam olahraga ini tidak memberi siapa pun hak untuk merendahkan para wasit yang menangani laga dengan tekanan setinggi itu. Simeone memperjelas sikapnya dengan mengatakan: "Kami menghormati pendapat pelatih lain."
Pelatih Atletico itu kemudian menyoroti pentingnya menjaga standar profesional, bahkan ketika emosi sedang memuncak dalam sebuah derby. Dalam pernyataan langsung kepada media, ia menjelaskan bahwa ada batasan yang tidak boleh dilanggar oleh mereka yang berada di posisi kepemimpinan. "Tetapi yang saya pahami dari posisi kami adalah bahwa rasa hormat kepada wasit, bahkan jika kami diuntungkan oleh beberapa keputusan hari ini, harus tetap dijaga, karena jika tidak, semuanya menjadi diperbolehkan. Tidak semuanya diperbolehkan, meskipun nama Anda Mourinho," tambah Simeone.
- AFP
Mourinho murka atas keputusan wasit
Frustrasi Mourinho terlihat jelas sepanjang penampilannya di hadapan media usai pertandingan, ketika ia dilaporkan datang dengan bukti visual untuk mendukung keluhannya. Bos Real Madrid itu sangat geram dengan tekel Cuti Romero terhadap Jude Bellingham yang tidak berujung kartu merah, serta kartu merah yang kemudian diterima beknya sendiri, Dean Huijsen.
Dalam monolog berapi-api yang berlangsung selama beberapa menit, Mourinho mengangkat gambar-gambar pertandingan untuk menjelaskan maksudnya kepada para jurnalis yang hadir. Ia berargumen bahwa jalannya laga akan terlihat sepenuhnya berbeda seandainya para ofisial bertindak adil pada periode pembuka. "Kami bisa melewatkan konferensi pers karena kisah pertandingan ada tepat di sini," kata Mourinho, sambil mengangkat gambar-gambar tersebut pada awal omelan yang nyaris berlangsung lima menit. "Itu adalah dua kartu merah yang jelas. Kesulitan yang kami hadapi sejak kartu merah itu. 11 lawan 10."
Dominasi taktik dan analisis pertandingan
Terlepas dari kegaduhan seputar wasit, Simeone tetap fokus pada eksekusi taktik yang membuat Atletico mengamankan tiga poin vital. Simeone memuji disiplin timnya dan kemampuan mereka untuk tetap tenang selama periode keunggulan jumlah pemain setelah kartu merah Huijsen. "Laga yang intens, yang kami kendalikan setiap saat. Kami menghentikan lawan yang memiliki transisi luar biasa, kami mengendalikan hampir semua transisi itu."
Pria asal Argentina itu juga menepis anggapan bahwa timnya hanya beruntung dengan kepemimpinan wasit, dan lebih memilih melihat keseimbangan keseluruhan pertandingan. Ia merasa para pemainnya pantas meraih kemenangan berkat kerja kolektif mereka dan kemampuan mengikuti rencana permainan yang disusun dengan baik. Simeone menuturkan: "Saya biasanya tidak memberikan opini. Dia mengatakan tekel Cuti bukan kartu merah, tetapi jika kami ingin fokus pada itu dan bukan pada pertandingan, baiklah, ini permainan dan mari kita semua bermain."
- Getty Images Sport
Atletico naik di klasemen La Liga
Hasil ini membuat Atletico Madrid naik ke peringkat kedua, melampaui Real Madrid di klasemen. Sementara Barcelona mempertahankan posisi mereka di puncak, Simeone termotivasi oleh perkembangan skuadnya, khususnya integrasi rekrutan baru seperti Jonathan David dan Julian Alvarez. Sang manajer menegaskan bahwa timnya masih berada dalam "fase pembangunan" dan akan terus membaik seiring berjalannya musim. Soal kemenangan tersebut, ia tetap rendah hati: "Jelas bahwa unggul 1-0 tidaklah cukup.
Saat didesak soal apakah tim yang lebih baik memenangkan pertandingan hari itu, Simeone menolak memberi media kutipan sensasional, dan memilih untuk melindungi fokus skuadnya. Ia tetap waspada terhadap narasi yang didorong oleh pihak-pihak di luar klub dan ingin memastikan para pemainnya tidak teralihkan oleh dampak dari derbi tersebut. "Anda sedang mencari headline. Saya tidak membutuhkan headline itu. Mari bicara tentang pertandingan yang kami mainkan, bukan pertandingan yang ingin mereka mainkan kepada kami," pungkasnya.
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