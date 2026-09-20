Ketegangan antara kedua bangku cadangan mencapai titik didih setelah peluit akhir di Metropolitano, dengan Mourinho melontarkan kritik panjang terhadap standar kepemimpinan wasit. Namun, Simeone dengan cepat membela integritas permainan itu, dengan menyiratkan bahwa koleganya telah melewati batas.

Juru taktik asal Argentina itu menegaskan bahwa menjadi sosok berprofil tinggi dalam olahraga ini tidak memberi siapa pun hak untuk merendahkan para wasit yang menangani laga dengan tekanan setinggi itu. Simeone memperjelas sikapnya dengan mengatakan: "Kami menghormati pendapat pelatih lain."

Pelatih Atletico itu kemudian menyoroti pentingnya menjaga standar profesional, bahkan ketika emosi sedang memuncak dalam sebuah derby. Dalam pernyataan langsung kepada media, ia menjelaskan bahwa ada batasan yang tidak boleh dilanggar oleh mereka yang berada di posisi kepemimpinan. "Tetapi yang saya pahami dari posisi kami adalah bahwa rasa hormat kepada wasit, bahkan jika kami diuntungkan oleh beberapa keputusan hari ini, harus tetap dijaga, karena jika tidak, semuanya menjadi diperbolehkan. Tidak semuanya diperbolehkan, meskipun nama Anda Mourinho," tambah Simeone.