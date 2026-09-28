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England v Spain - UEFA Nations League 2026/27 Group A3 MD1Getty Images Sport
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Bahkan Italia Unggul atas Mereka! Kelemahan Fatal Membelenggu Timnas Spanyol, Apakah Ia Mengikuti Jejak Mbappe?

Spain vs Croatia
Spain
Croatia
UEFA Nations League A
Portugal
Italy
Germany
France
Brazil
L. Yamal
K. Mbappe
Spanyol
Kroasia
Portugal
Italia
Jerman
Prancis
Brasil

Generasi kelas dunia: La Roja butuh lompatan bersejarah

Meski timnas Spanyol menduduki puncak peringkat "FIFA", mereka menghadapi krisis pemasaran yang perlu dicarikan solusinya, demi mengejar timnas-timnas besar di seluruh dunia, terutama setelah dominasinya atas sepak bola Eropa dan dunia belakangan ini, menyusul keberhasilan meraih gelar Euro 2024 lalu Piala Dunia 2026.

Surat kabar Marca dalam laporannya hari Senin ini menyebutkan bahwa penjualan dan pendapatan sponsor jersey Spanyol lima kali lebih kecil dibandingkan pendapatan timnas Prancis, Jerman, dan Brasil, seraya menambahkan: "Bahkan lebih kecil daripada pendapatan Portugal dan Italia." Timnas Spanyol tengah menjalani periode terbaiknya, namun pendapatannya dari perlengkapan masih jauh dari pendapatan timnas-timnas besar. Wajar bila federasi Spanyol mestinya mencapai sekitar 100 juta euro, nilai yang diraih federasi-federasi tersebut.

Bintang kedua Piala Dunia yang muncul di jersey "La Roja" untuk kali pertama di Stadion Wembley menghadapi Inggris telah membakar antusiasme publik Spanyol, dan akan dipresentasikan secara resmi di Spanyol besok Selasa di kota Sevilla.

Karena itu, Federasi Sepak Bola Spanyol memutuskan untuk memanfaatkan momentum ini, dengan menetapkan target yang ambisius dan jelas: meningkatkan pendapatan sponsor perlengkapan timnas hingga lima kali lipat, setidaknya.

Jersey Spanyol dengan bintang kedua sebelumnya telah dijual pada 4 Agustus lalu.

Forum Kooora



  • Persoalan keadilan

    Menurut Marca, Spanyol seharusnya termasuk di antara federasi yang paling banyak meraih keuntungan dari kostum tim, mengingat performa olahraganya, hasil-hasil terbarunya, serta masa depannya yang menjanjikan, baik di level timnas putra maupun putri, terlebih lagi karena keduanya memuncaki peringkat "FIFA", sebuah pencapaian yang langka.

    Timnas-timnas junior pun bersaing memperebutkan seluruh gelar dan meraihnya, yang terakhir adalah Piala Dunia Wanita U-20.

    Piala Dunia 2030 juga semakin dekat, yang akan diselenggarakan Spanyol bersama Portugal dan Maroko, dan akan menjadi ajang dunia yang luar biasa sejak beberapa dekade.

    Berdasarkan hal itu, Federasi Spanyol menilai bahwa "La Roja" harus bersaing dengan negara-negara terdepan dalam nilai kostum tim dan posisi komersialnya.

    Forum Kooora



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  • Keunggulan unik: generasi kelas dunia dengan pengaruh tak tertandingi

    Federasi Spanyol memiliki alasan-alasan kuat untuk menegosiasikan kenaikan nilai jerseinya; yang terpenting adalah kepemilikan sederet bintang langka berpengaruh global, berusia muda dan bernilai pasar tinggi.

    Lamine Yamal berada di garis depan; ia adalah bintang paling menonjol dan ikon global yang tak tertandingi meski usianya masih muda. Jerseinya terjual di seluruh benua dunia, di samping Pau Cubarsi dan Nico Williams. Hal yang sama berlaku untuk timnas putri; Vicky Lopez memimpin sebuah generasi yang menjadikan Spanyol sebagai standar sepak bola wanita, dan Clara Serrajordi mengikuti jejaknya.

    Bagi perusahaan pakaian olahraga, ini merupakan keuntungan yang sangat bernilai. Mereka bukanlah bintang di penghujung karier, melainkan pemain yang akan tampil di Piala Dunia 2030 dalam puncak performa mereka, dan akan membentuk wajah sepak bola pada dekade mendatang.

    Kehadiran para bintang ini merupakan keunggulan yang saat ini tidak mampu dihadirkan oleh Prancis, Jerman, atau Brasil dengan perpaduan yang sama antara usia muda, gelar, dan potensi, menurut laporan tersebut.

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  • "Seperti klub kasta kedua": Dibutuhkan 100 juta euro per tahun

    Prancis, Jerman, dan Brasil memuncaki daftar tersebut; federasi-federasi mereka memperoleh sekitar 100 juta euro per tahun dari kontrak sponsor perlengkapan tim, bahkan sebagian di antaranya melampaui angka itu.

    Jerman memperoleh signifikansi khusus setelah menegosiasikan ulang nilai jersey mereka dengan jumlah yang lebih besar, mengakhiri kemitraan yang berlangsung selama 72 tahun dengan Adidas, dan beralih ke pesaingnya, Nike.

    Oleh karena itu, kesenjangan saat ini tampak lebar. Dan jika tujuan Spanyol adalah melipatgandakan pendapatannya lima kali lipat, hal itu mengungkap jarak antara nilai komersial jersey timnas dan nilai olahraganya.

    Marca menegaskan: "Spanyol menang, membangkitkan antusiasme, dan laku, tetapi mereka mendapatkan imbalan yang menyerupai apa yang diperoleh sebuah tim divisi dua. Karena itu, Federasi Sepak Bola Spanyol harus meningkatkan kinerja komersialnya."

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  • Paradoks Italia dan Portugal: sebuah cacat yang nyata

    Yang menarik, Italia dan Portugal berada di atas Spanyol dalam peringkat ini. Kasus Italia tampak lebih mengejutkan; timnas tersebut absen dari tiga edisi terakhir Piala Dunia, namun jersey mereka memiliki nilai yang lebih tinggi daripada jersey Spanyol.

    Adapun Portugal memiliki daya tarik global berkat para bintangnya, terutama Cristiano Ronaldo, tetapi hasil-hasil terbaru mereka tidak bisa dibandingkan dengan catatan Spanyol.

    Marca berkomentar: "Paradoks ini menunjukkan bahwa pasar jersey memberikan penghargaan pada sejarah dan pemasaran yang terakumulasi selama bertahun-tahun, bukan sekadar performa saat ini. Federasi Spanyol secara khusus berupaya memperbaiki ketimpangan ini."

    Langkah selanjutnya membawa nama Adidas; perusahaan tersebut, sebagai mitra saat ini dan jangka panjang timnas, akan mendapat prioritas.

    Merek-merek besar mengamati situasi ini dari dekat, dan masuknya perusahaan lain, seperti perusahaan yang mengontrak Kylian Mbappe, dapat mengubah lanskapnya.

    Marca melanjutkan: "Selama ini Federasi Spanyol membanggakan hubungan kuatnya dengan Adidas, tetapi jelas bahwa sepak bola Spanyol membutuhkan lompatan kualitas dalam bidang ini. Timnas harus tetap berada di puncak, dan nilai perlengkapan pemain seperti Lamine Yamal, Vicky Lopez, Pau Cubarsi, Nico Williams, dan Clara Serrajordi harus mencerminkan posisi mereka secara olahraga dan pemasaran."

    Marca menutup: "Kontrak saat ini berakhir pada 2030, tahun yang sama ketika Spanyol menjadi tuan rumah Piala Dunia. Namun negosiasi biasanya dimulai dengan bergulirnya siklus Piala Dunia yang baru, sehingga menunggu hingga 2030 bisa berarti menyia-nyiakan empat tahun dari peluang langka."

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