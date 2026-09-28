Meski timnas Spanyol menduduki puncak peringkat "FIFA", mereka menghadapi krisis pemasaran yang perlu dicarikan solusinya, demi mengejar timnas-timnas besar di seluruh dunia, terutama setelah dominasinya atas sepak bola Eropa dan dunia belakangan ini, menyusul keberhasilan meraih gelar Euro 2024 lalu Piala Dunia 2026.

Surat kabar Marca dalam laporannya hari Senin ini menyebutkan bahwa penjualan dan pendapatan sponsor jersey Spanyol lima kali lebih kecil dibandingkan pendapatan timnas Prancis, Jerman, dan Brasil, seraya menambahkan: "Bahkan lebih kecil daripada pendapatan Portugal dan Italia." Timnas Spanyol tengah menjalani periode terbaiknya, namun pendapatannya dari perlengkapan masih jauh dari pendapatan timnas-timnas besar. Wajar bila federasi Spanyol mestinya mencapai sekitar 100 juta euro, nilai yang diraih federasi-federasi tersebut.

Bintang kedua Piala Dunia yang muncul di jersey "La Roja" untuk kali pertama di Stadion Wembley menghadapi Inggris telah membakar antusiasme publik Spanyol, dan akan dipresentasikan secara resmi di Spanyol besok Selasa di kota Sevilla.

Karena itu, Federasi Sepak Bola Spanyol memutuskan untuk memanfaatkan momentum ini, dengan menetapkan target yang ambisius dan jelas: meningkatkan pendapatan sponsor perlengkapan timnas hingga lima kali lipat, setidaknya.

Jersey Spanyol dengan bintang kedua sebelumnya telah dijual pada 4 Agustus lalu.

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