Raphael Assibey-Mensah dari klub legendaris Thüringen, Rot-Weiß Erfurt, telah mengumumkan bahwa akun Instagram pribadinya menjadi sasaran serangan peretas yang licik.
"Bahkan ibuku meneleponku": Pemain sepak bola profesional jadi korban peretasan dan pemerasan di Instagram
Semuanya bermula dari sebuah postingan yang membuat para pengikutnya tercengang. Di sana, pria kelahiran Leipzig itu tampaknya dengan bangga memamerkan keuntungan besar yang diperolehnya dari perdagangan mata uang kripto.
Kabar sukses tersebut diperkuat dengan tangkapan layar yang diduga berasal dari transaksi di rekening Sparkasse-nya. Namun, kenyataannya sangat jauh dari yang terlihat.
Sementara para penggemar masih bertanya-tanya tentang kekayaan mendadak sang penyerang, Assibey-Mensah sudah lama kehilangan kendali atas identitas digitalnya. Baru setelah lingkaran pribadinya bereaksi, sang pemain profesional menyadari betapa seriusnya insiden tersebut.
Korban peretasan: "Bahkan ibuku meneleponku"
"Bahkan ibuku meneleponku dan mengira aku sekarang sedang berdagang mata uang," kata sang penyerang menggambarkan situasi yang aneh itu. Namun, kenyataan pahit segera menyusul: "Tapi aku ternyata menjadi korban penipuan."
Peretas itu telah bekerja dengan sangat baik dan benar-benar mengunci akun sang pesepakbola. Untuk sementara waktu, Assibey-Mensah hanya bisa menjadi penonton saat profilnya dimanipulasi.
"Baru kemudian saya bisa masuk kembali - tapi saat itu aksesnya sudah dibatasi," jelasnya lebih lanjut. Bahwa konten mencurigakan tersebut dapat terungkap sebagai palsu dengan begitu cepat, ia berterima kasih pada kewaspadaannya dan jaringan pertemanannya. "Banyak yang menelepon dan mengirim pesan kepada saya. Tapi saya sama sekali tidak melakukan bisnis semacam itu," tegasnya dengan jelas.
Assibey-Mensah mendapatkan nomor telepon pelaku
Yang paling menghebohkan: Pengambilalihan akun tersebut bukanlah akhir dari segalanya. Para pelaku tampaknya berusaha memanfaatkan situasi sulit yang dialami pemain profesional RWE tersebut dan beralih ke pemerasan langsung. Namun, dalam hal ini para pelaku meremehkan tekad sang pesepakbola.
Berkat otentikasi multi-faktor, Assibey-Mensah akhirnya berhasil merebut kembali kendali atas akun digitalnya. Dalam proses tersebut, ia menemukan detail penting: nomor telepon pelaku yang diduga. Ia menelepon nomor yang terdaftar saat pemulihan akun. Peretas tersebut secara terang-terangan meminta pembayaran, namun sang pemain menolaknya dengan tegas.
"Sekarang saya tahu siapa yang ada di balik ini. Saya menghubungi orang tersebut melalui nomor yang tercantum - dia meminta uang dari saya," katanya mengenai kontak langsung dengan pihak lawan. "Saat saya melihat nomor itu saat pemulihan, saya menelepon. Dia meminta uang, tapi saya langsung menolaknya. Kemudian saya bertanya lagi apakah dia masih ingin uang - dan saya menertawakannya," kata Assibey-Mensah.